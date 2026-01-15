Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?
Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…
Chúng tôi chưa ly hôn, nhưng suốt 10 năm qua, cuộc sống của tôi chẳng khác gì một người phụ nữ đơn thân. Ngày chồng tôi bỏ đi theo người khác và từ đó, anh gần như không liên hệ với mẹ con tôi, không hỏi han, không chu cấp cũng không gọi điện cho con trong dịp quan trọng của con.
Những năm đầu, tôi đau đớn vì bị phản bội, mà còn vì cảm giác bị bỏ rơi. Tôi từng hy vọng chồng sẽ quay về hoặc ít nhất là một lời xin lỗi nhưng thời gian trôi qua, sự im lặng kéo dài, tôi buộc phải học cách chấp nhận để nuôi con.
Tôi tập quen với việc một mình gánh vác mọi thứ, từ tiền bạc, con cái đến những lúc ốm đau, biến cố. Các con tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha rồi cũng thành quen. Đến nay, người chồng, người cha không còn xuất hiện trong những câu chuyện thường ngày của mẹ con tôi nữa.
Mười năm trôi qua, cuộc sống của ba mẹ con tôi tuy không dư dả nhưng bình yên. Tôi đã quen với nhịp sống tự do không cần chờ đợi ai, quen với việc không phải thấp thỏm vì một người đàn ông đã từng quay lưng.
Gần đây, chồng tôi bất ngờ liên hệ lại với tôi khiến tôi sững sờ. Anh nói mình đã trả giá cho những sai lầm năm xưa, người phụ nữ anh theo đã rời bỏ anh khi anh trắng tay. Công việc không ổn định, sức khỏe sa sút, cuộc sống bấp bênh. Anh ân hận bởi những năm tháng đó khiến anh nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Anh xin lỗi tôi và các con. Nói rằng anh rất hối hận và muốn quay về để bù đắp, dù biết mọi thứ có thể đã quá muộn. Nghe chồng nói, trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, không hận, không mừng mà chỉ thấy xa lạ. Tôi nhận ra, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã không còn quan trọng đối với mẹ con tôi và tôi cũng không còn là người phụ nữ của 10 năm trước.
Nhưng rồi nghĩ đến 15 năm chung sống của chúng tôi và đến quãng thời gian từng yêu nhau thật lòng, từng cùng nhau xây dựng gia đình, tôi cũng có chút lấn cấn trong lòng. Nhưng thực tế các con tôi đã quen với việc không có cha bên cạnh. Chúng bình thản, thậm chí dè dặt khi nghe tôi kể về việc anh xin lỗi và muốn quay về. Tôi lo rằng, nếu tôi cho anh một cơ hội, chính tôi và các con sẽ phải học cách thích nghi lại từ đầu, với tất cả rủi ro có thể xảy ra.
Nếu chồng tôi ăn năn hối lỗi thực sự và còn vì mẹ con tôi thì chúng tôi có nên cho anh cơ hội, để gia đình lại được đủ đầy như xưa, hay cứ sống theo cách 3 mẹ con tôi vẫn sống trong 10 năm qua, tôi chưa tìm cho mình được câu trả lời ổn thoả.
Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'Tâm sự - 4 giờ trước
GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợTâm sự - 5 giờ trước
Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...
Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ănTâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Tin tưởng anh trai, Lương Tâm mời đồng nghiệp đến nhà hàng mới khai trương để ủng hộ, nào ngờ bữa tiệc lại trở thành kỷ niệm khó quên.
Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đờiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.
Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hônTâm sự - 1 ngày trước
Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việcTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.
Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đờiTâm sự - 1 ngày trước
Nỗi đau chồng mất, nỗi lo về kinh tế chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà dưỡng già…
Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tinTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quêTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.
5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anhTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quêTâm sự
GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.