Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?

Thứ năm, 20:02 15/01/2026 | Tâm sự

Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…

Chúng tôi chưa ly hôn, nhưng suốt 10 năm qua, cuộc sống của tôi chẳng khác gì một người phụ nữ đơn thân. Ngày chồng tôi bỏ đi theo người khác và từ đó, anh gần như không liên hệ với mẹ con tôi, không hỏi han, không chu cấp cũng không gọi điện cho con trong dịp quan trọng của con.

Những năm đầu, tôi đau đớn vì bị phản bội, mà còn vì cảm giác bị bỏ rơi. Tôi từng hy vọng chồng sẽ quay về hoặc ít nhất là một lời xin lỗi nhưng thời gian trôi qua, sự im lặng kéo dài, tôi buộc phải học cách chấp nhận để nuôi con.

Tôi tập quen với việc một mình gánh vác mọi thứ, từ tiền bạc, con cái đến những lúc ốm đau, biến cố. Các con tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha rồi cũng thành quen. Đến nay, người chồng, người cha không còn xuất hiện trong những câu chuyện thường ngày của mẹ con tôi nữa.

Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội? - Ảnh 1.

Tôi lo rằng, nếu tôi cho anh một cơ hội, chính tôi và các con sẽ phải học cách thích nghi lại từ đầu (ảnh minh hoạ: AI)

Mười năm trôi qua, cuộc sống của ba mẹ con tôi tuy không dư dả nhưng bình yên. Tôi đã quen với nhịp sống tự do không cần chờ đợi ai, quen với việc không phải thấp thỏm vì một người đàn ông đã từng quay lưng.

Gần đây, chồng tôi bất ngờ liên hệ lại với tôi khiến tôi sững sờ. Anh nói mình đã trả giá cho những sai lầm năm xưa, người phụ nữ anh theo đã rời bỏ anh khi anh trắng tay. Công việc không ổn định, sức khỏe sa sút, cuộc sống bấp bênh. Anh ân hận bởi những năm tháng đó khiến anh nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất.

Anh xin lỗi tôi và các con. Nói rằng anh rất hối hận và muốn quay về để bù đắp, dù biết mọi thứ có thể đã quá muộn. Nghe chồng nói, trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, không hận, không mừng mà chỉ thấy xa lạ. Tôi nhận ra, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã không còn quan trọng đối với mẹ con tôi và tôi cũng không còn là người phụ nữ của 10 năm trước.

Nhưng rồi nghĩ đến 15 năm chung sống của chúng tôi và đến quãng thời gian từng yêu nhau thật lòng, từng cùng nhau xây dựng gia đình, tôi cũng có chút lấn cấn trong lòng. Nhưng thực tế các con tôi đã quen với việc không có cha bên cạnh. Chúng bình thản, thậm chí dè dặt khi nghe tôi kể về việc anh xin lỗi và muốn quay về. Tôi lo rằng, nếu tôi cho anh một cơ hội, chính tôi và các con sẽ phải học cách thích nghi lại từ đầu, với tất cả rủi ro có thể xảy ra.

Nếu chồng tôi ăn năn hối lỗi thực sự và còn vì mẹ con tôi thì chúng tôi có nên cho anh cơ hội, để gia đình lại được đủ đầy như xưa, hay cứ sống theo cách 3 mẹ con tôi vẫn sống trong 10 năm qua, tôi chưa tìm cho mình được câu trả lời ổn thoả.

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thậtVào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

GĐXH – Xem đoạn video, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc ong ong, căn phòng bỗng nhiên nghiêng ngả.

TIên TIên/VOV.VN (ghI)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công

Top cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông say mê

Top cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông say mê

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Cùng chuyên mục

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Tâm sự - 5 giờ trước

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Tin tưởng anh trai, Lương Tâm mời đồng nghiệp đến nhà hàng mới khai trương để ủng hộ, nào ngờ bữa tiệc lại trở thành kỷ niệm khó quên.

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.

Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn

Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Tâm sự - 1 ngày trước

Nỗi đau chồng mất, nỗi lo về kinh tế chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà dưỡng già…

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".

Xem nhiều

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tâm sự
Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tâm sự
Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Tâm sự
5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top