Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệt
GĐXH – Tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.
Hơn 8 năm bước vào cuộc sống hôn nhân, có hai con một trai, một gái, đây là lần đầu tiên tôi phải rơi nước mắt viết ra những dòng tâm sự này. Bởi tôi vừa trải qua cú sốc lớn khi phát hiện người chồng mà tôi đã yêu và tin tưởng suốt bao năm qua ngoại tình với người phụ nữ khác. Thật quá cay đắng.
Tôi đã từng tự hào với người thân, bạn bè rằng mình lấy được một người chồng tốt, biết quan tâm, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Và thực tế, gia đình tôi cũng đã rất hạnh phúc trong hơn 8 năm qua.
Từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi luôn cố gắng làm việc, động viên nhau vượt qua giai đoạn áp lực cơm áo gạo tiền rồi cùng nhau thẳng thắn giải quyết những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống. Vì vậy, chưa khi nào chúng tôi giận nhau quá 3 ngày để các con được lớn lên trong sự bình yên, không bị ám ảnh cảnh bố mẹ cãi vã.
Tôi cũng luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Đó là lý do khiến tôi sốc nặng khi phát hiện anh có nhắn tin qua lại và đi quá giới hạn với một nữ đồng nghiệp ở công ty. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi chưa bao giờ nghĩ, chồng lại nhẫn tâm đối xử với tôi và các con như vậy.
Đứng trước những bằng chứng, chồng tôi không chối cãi, anh cúi đầu thừa nhận lỗi lầm và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói trong lúc công việc ở công ty căng thẳng, sự trẻ trung, mới mẻ cùng những cử chỉ quan tâm của một nữ đồng nghiệp mới đã khiến anh xao động. Và chuyện gì đến cũng đã đến.
Trước mặt tôi, chồng hứa chấm dứt ngay mối quan hệ đó, chặn toàn bộ liên lạc. Anh cũng nói sẽ tìm công việc khác để làm, chuyển công ty để không gặp lại cô ta nữa.
Dù chồng nói là vậy nhưng vì quá yêu, quá hận, tôi vẫn nghĩ đến chuyện chia tay vì không thể chấp nhận được việc chồng mình qua lại với người phụ nữ khác. Vì vậy, tôi đã đơn phương nộp đơn ly hôn. Thế nhưng, từ sâu thẳm trong tim, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì níu giữ mình lại.
Và cho đến bây giờ, khi đã rút đơn và viết ra những dòng này, tôi đã quyết định tha thứ cho chồng – điều mà ban đầu tôi nghĩ bản thân mình khó có thể làm được. Ngoài thương các con, muốn con tiếp tục có một gia đình trọn vẹn, tôi còn bị thuyết phục bởi một người có tầm ảnh hưởng đặc biệt với tôi. Đó là… mẹ chồng tôi.
Ngày biết tin tôi nộp đơn ly hôn, mẹ chồng đã lặn lội từ quê lên tận thành phố để nói chuyện cùng vợ chồng tôi. Với con trai, bà trách móc, nói anh không đủ bản lĩnh để giữ mình, gây ra chuyện tày đình với gia đình. Bà yêu cầu anh dùng mọi cách để sửa chữa lỗi lầm, tuyệt đối không được đánh mất vợ con.
Với tôi, mẹ chồng xin tôi cho chồng một cơ hội để sửa sai và cho các cháu bà được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Khi chỉ có tôi và mẹ chồng, bà đã khóc. Bà nói, ngày xưa, khi quyết định ôm con chạy khỏi người chồng gia trưởng, vũ phu, bà đã thương con rất nhiều. Vì vậy, suốt những năm tháng sau đó, bà cố gắng dạy dỗ con trai nên người, trở thành người đàn ông tử tế, biết yêu thương gia đình, vợ con.
Mẹ chồng tôi cũng nhấn mạnh, con trai dại dột nhưng bà biết, anh luôn yêu vợ và các con hết lòng. Nếu mất gia đình, bà sợ, anh sẽ suy sụp và hỏng cả phần đời còn lại.
Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng không kìm được nước mắt. Hơn ai hết, tôi thừa nhận điều mẹ chồng nói là đúng. Chồng tôi vẫn luôn yêu thương vợ con hết lòng.
Không những thế, suốt bao năm về làm dâu, mẹ chồng cũng rất tốt với tôi. 2 lần sinh nở, bà đều bên cạnh tôi, chăm bẵm cho mẹ con tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi vợ chồng tôi giận nhau, mẹ chồng luôn khuyên con trai xuống nước làm hòa trước. Và giờ, bà lại đích thân cầu xin con dâu để mong tôi cho chồng cơ hội giữ gia đình.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra, chính bản thân tôi cũng còn muốn giữ gia đình nhỏ của mình. Tôi biết, tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng vì thương mẹ chồng, vì các con và vì chính bản thân mình, tôi đã quyết định tha thứ.
Tha thứ không có nghĩa là quên ngay được vì nỗi ám ảnh vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, tôi cũng muốn cho mình một cơ hội để trái tim được thanh thản, để các con có một mái ấm đủ đầy và để mẹ già yên tâm những năm tháng cuối đời. Liệu tôi nghĩ vậy có đúng không?
Vợ tiêu hết 31 triệu/tháng trong khi tổng thu nhập chỉ 30 triệu, chồng hốt hoảng nhìn lại căn nhà thì ngã ngửaTâm sự - 1 giờ trước
Chồng cho rằng nên tiết kiệm để phòng cho tương lai, còn vợ thì nghĩ kiếm được tiền thì phải tiêu chứ khư khư giữ chỉ có khổ.
Đưa con đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi sốc với hành động của chồng với người phụ nữ lạ ở trung tâm thương mạiTâm sự - 9 giờ trước
GĐXH – Cảnh tượng ấy như cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng và cuộc hôn nhân của tôi…
Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnhTâm sự - 1 ngày trước
Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.
Hai tháng sau khi chia tay, bạn gái cũ thông báo kết hôn nhưng chú rể là người khiến tôi sốc đau sốc đớnTâm sự - 1 ngày trước
Tôi như ngồi trên đống lửa, hận thù và tình yêu còn sót lại đan xen khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu mới là đúng.
Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặtTâm sự - 2 ngày trước
Theo các bạn, 18 triệu cho một gia đình 4 người ở thành phố thì có phải là quá nhiều?
Về quê vợ dịp nghỉ lễ, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ xấu hổ với họ hàngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Thấy con rể như vậy, bố mẹ tôi cũng ngượng chín mặt với họ hàng. Bố tôi chuyển chủ đề sang chuyện khác nhưng không khí đã không được rôm rả như trước.
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTâm sự - 2 ngày trước
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.
Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên FacebookTâm sự - 3 ngày trước
Tôi tắt điện thoại, lau khô nước mắt và bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt và sạch sẽ lạ thường.
Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đóTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại phản ứng gay gắt đến thế.
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thươngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTâm sự
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.