Tôi muốn tháo chạy khỏi nhà chồng sau khi đọc tờ giấy của mẹ chồng về tháng cô hồn
GĐXH – Nhìn tờ danh sách cùng yêu cầu vô lý của mẹ chồng, tôi chỉ muốn tháo chạy khỏi phòng bà ngay lập tức. Tôi không nghĩ bà lại mê tín đến mức như vậy.
Tôi mới về làm dâu nhà chồng được vài tháng, hiện đang sống chung cùng bố mẹ chồng đều đã ngoài 60. Vì biết bố mẹ chồng lớn tuổi sẽ có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và thói quen sinh hoạt nên tôi đã cố dung hòa, giữ thái độ lễ phép và cầu thị nghe những chỉ bảo từ ông bà.
Thế nhưng, suốt mấy tháng qua, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là chuyện bếp núc hay đối nhân xử thế ở nhà chồng, mà đó là sự mê tín quá mức của mẹ chồng.
Nhớ những ngày đầu sau đám cưới, mẹ chồng ngày nào cũng bắt tôi đứng trước ban thờ tổ tiên để nghe bà khấn vái. Nghĩ mẹ chồng tâm linh cẩn thận, làm vậy cũng tốt cho con dâu mới nên tôi cũng hoan hỷ làm theo.
Tuy nhiên, càng ngày, tôi càng thấy mẹ chồng mê tín một cách thái quá. Bà gần như tin và bắt mọi người trong nhà làm theo mọi điều kiêng kỵ trong dân gian. Từ những chuyện nhỏ như không được treo gương đối diện giường ngủ, không gõ bát khi ăn cơm đến những chuyện lớn như chọn ngày đẹp, giờ đẹp để cúng lễ. Tất cả đều được mẹ chồng tôi nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.
Bình thường thì tôi vẫn làm theo lời mẹ chồng vì dù gì cũng là dâu mới, nghe lời bà cho yên cửa yên nhà. Nhưng vừa bước sang tháng 7 âm lịch được vài hôm, tôi đã thấy choáng váng và ngột ngạt với hàng loạt những điều kiêng cữ mà mẹ chồng đề ra.
Ngay hôm cuối tháng 6 nhuận vừa rồi, mẹ chồng đã gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi một tờ giấy, nói tôi đọc và nhớ kỹ từng mục để thực hiện cho đúng.
Ban đầu, tôi nghĩ mẹ chồng đưa cho tôi thực đơn cúng rằm hay danh sách những thứ cần đi chợ, tuy nhiên, càng nhìn những dòng chữ trên giấy, tôi càng "toát mồ hôi" vì đó là hàng loạt những thứ tôi KHÔNG được làm trong suốt tháng 7 âm lịch hay còn được coi là tháng cô hồn theo cách gọi dân gian.
Nào là không được phơi quần áo ngoài trời buổi tối; không được treo chuông gió trong phòng; không được về nhà muộn, phải về nhà trước 11h đêm; không được gọi tên nhau ngoài đường ban đêm, kẻo vong hồn nghe thấy. Rồi đến không được gội đầu muộn; không được cắt tóc, cắt móng tay trước ngày rằm vì sẽ gặp đen đủi; không chụp ảnh buổi tối, không soi gương ban đêm…
Chỉ những điều đó thôi đã khiến tôi thấy hoang mang, nhưng ở cuối danh sách, mẹ chồng còn gạch đỏ một dòng: "Vợ chồng kiêng tuyệt đối chuyện chăn gối, không thụ thai trong tháng 7 âm lịch".
Đọc đến đây, mặt tôi đỏ bừng, vừa ngượng vừa chua xót. Đến chuyện riêng tư của hai vợ chồng cũng bị liệt vào những thứ cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Đó là chưa kể, vợ chồng tôi mới cưới, khoảng thời gian này đang là thời gian hạnh phúc, vậy mà mẹ chồng nỡ đem những kiêng cữ dân gian ra để áp đặt, kiểm soát như vậy.
Trong lúc đang chưa biết phải phản ứng thế nào với điều vô lý đó, mẹ chồng liền nhấn mạnh lại như thể sợ tôi quên:
"Nhớ học thuộc và thực hiện cho đúng nhé, không được phạm điều gì đâu. Con là người mới về nhà này, phải kiêng cữ cẩn thận không lại rước họa về cho cả nhà thì mệt lắm".
Sau câu nói ấy của mẹ chồng, tôi dường như bị cứng họng vì biết, dù có nói gì cũng không thay đổi được tư tưởng của mẹ chồng. Tôi vâng dạ, cười trừ cho qua rồi định về phòng nhưng bị mẹ chồng giữ lại.
Bà nói, để cho chắc ăn, nhất là điều kiêng kỵ cuối, bà gợi ý vợ chồng tôi nên ngủ riêng. Bà không muốn có một đứa cháu được thụ thai trong tháng 7 âm lịch.
Quả thực, nghe đến đây, tôi chỉ muốn tháo chạy khỏi phòng mẹ chồng càng nhanh càng tốt. Tôi không nghĩ bà lại mê tín đến mức như vậy.
May mắn lúc đó, chồng tôi gõ cửa đi vào. Nghe những gì mẹ nói, chồng tôi cũng thấy vô lý nhưng anh không cãi mà trấn an bà yên tâm, hai vợ chồng sẽ thực hiện đúng theo danh sách bà đưa. Có như vậy, chúng tôi mới được trở lại phòng đi ngủ.
Dù được "giải cứu" khỏi mẹ chồng nhưng đêm đó, tôi không sao ngủ nổi. Tôi mơ hồ nghĩ về tương lai sau này. Giờ mới chỉ là tháng cô hồn mà tôi đã mệt mỏi với một danh sách dài những điều cấm kỵ thế này, không biết lúc tôi mang bầu, sinh con, mẹ chồng sẽ còn kiêng khem kinh khủng đến mức nào? Lúc ấy, mẹ con tôi liệu có chịu đựng được không?
Giờ tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn, làm theo lời mẹ chồng cho yên cửa yên nhà hay thẳng thắn góp ý để bà bớt mê tín hơn, để cuộc sống sau này sẽ "dễ thở" hơn. Nhưng tôi sợ nếu góp ý, sẽ khiến mẹ chồng có ác cảm và ghét tôi.
Tôi nên làm thế nào bây giờ, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
