Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đó

Tôi lấy chồng hơn 6 năm, đã có một cậu con trai 4 tuổi. Hiện vợ chồng tôi đang sống cùng mẹ chồng trong căn nhà 2 tầng cũ được xây cách đây gần 20 năm.

Thời điểm tôi về làm dâu, bố chồng vẫn còn sống. Ông là người điềm đạm, tốt tính và không khắt khe với vợ con. Tôi cũng ít khi thấy bố mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, ngược lại ông bà khá thương nhau.

Tuy nhiên, cách đây 3 năm, bố chồng tôi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Nỗi đau mất mát khiến mẹ chồng tôi cũng mất một thời gian dài mới nguôi ngoai được.

Sau khi chồng mất, bà trầm tính hơn. Mẹ chồng tôi cũng hay đi chùa vào ngày Rằm, mùng 1, nhất là trong những dịp tháng 7 âm lịch. Nghĩ bà lên chùa cho tịnh tâm nhưng cách đây không lâu, khi vô tình đọc được cuốn sổ nhỏ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi mới phát hiện ra một bí mật được bà chôn giấu suốt mấy chục năm.

Hôm ấy, cuối tuần tôi được nghỉ nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa còn mẹ chồng đi chùa. Khi vào phòng bà, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc hộp đã cũ được để ở đầu giường – thứ mà từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong nhà.

Bên cạnh chiếc hộp là ổ khóa nhỏ vẫn còn cắm chìa ở đó. Có lẽ mẹ chồng đã lấy chiếc hộp ra để làm gì đó xong rồi quên không khóa vào và cất đi.

Tôi không có ý xâm phạm sự riêng tư của mẹ chồng nhưng nhìn chiếc hộp cũ lại có khóa, tôi cũng không kiềm chế được sự tò mò. Vậy là tôi đánh liều mở ra xem. Bên trong là một vài tấm ảnh đã cũ từ ngày xưa, nhìn không rõ mặt và một cuốn sổ tay nhỏ, những dòng chữ bên trong đã bị nhòe rất nhiều.

Tuy nhiên, có một dòng chữ đập vào mắt khiến tôi chú ý, đó là: "Xin lỗi con, mẹ đã không đủ can đảm để giữ con lại…".

Lật thêm vài trang, tôi khá bất ngờ khi đó là những dòng tâm sự của mẹ chồng với đứa con xấu số. Những dòng chữ thấm đẫm nước mắt kể lại chuyện tình của bà với mối tình đầu – cũng là bố của đứa trẻ.

Họ đã thề non hẹn biển với nhau nhưng rồi khi bà mang thai, ông ta lại chối bỏ trách nhiệm, biệt tăm biệt tích. Trong hoang mang và tuyệt vọng, bà tìm đến quyết định đau đớn: chấm dứt sinh linh bé nhỏ vì sợ thiên hạ dị nghị "không chồng mà chửa".

Sau lần ấy, bà rơi vào ám ảnh tội lỗi suốt nhiều năm và thường mơ thấy đứa trẻ về trong giấc ngủ…

Đọc đến đó, người tôi như lặng đi. Tôi không ngờ, mẹ chồng mình lại có quãng thời gian đau khổ đến thế.

Lúc ấy, tôi cũng dần hiểu ra, tại sao khi thấy tôi muộn con gần 1 năm, mẹ chồng lại tỏ ra lo lắng đến thế. Bà liên tục thúc giục vợ chồng tôi đi thăm khám đồng thời, bản thân cũng đi chùa nhiều hơn.

Rồi mỗi dịp tháng 7 âm lịch, mẹ chồng cũng đi chùa liên miên. Có lẽ, bà sợ sai lầm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại nên muốn đi chùa để cầu siêu cho đứa con xấu số, mong chuộc lại được lỗi lầm…

Sau khi đọc cuốn sổ, tôi cẩn thận để lại vị trí cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng định bụng sẽ giữ kín chuyện này. Tuy nhiên, tối hôm đó, mẹ chồng đã gọi tôi vào phòng.

Bà hỏi tôi đã xem được những gì trong chiếc hộp. Ban đầu, tôi định chối nhưng nhìn ánh mắt mẹ chồng, tôi cũng đành thừa nhận đã xem trộm cuốn sổ của bà vì tò mò.

Tôi nói lời xin lỗi mẹ chồng và bất ngờ trước thái độ giận dữ chưa từng có của bà. Mẹ chồng mắng tôi xối xả, nói bí mật này bà muốn chôn giấu mãi mãi nhưng giờ đã bị tôi phát hiện. Vì vậy, bà không muốn tiếp tục chung sống cùng tôi thêm nữa. Yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà bà ngay.

Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại có phản ứng gay gắt đến thế.

Dù đã hứa sẽ "sống để bụng, chết mang theo" bí mật của mẹ chồng nhưng tôi vẫn chưa nhận được sự tha thứ của bà khiến không khí trong nhà mấy hôm nay vô cùng căng thẳng.

Tôi cũng không dám nói gì với chồng về chuyện này. Giờ tôi phải làm thế nào để mẹ chồng bớt giận và tha lỗi cho tôi đây?

