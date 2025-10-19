Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Tôi tận tâm báo hiếu, nhưng mẹ sang tên sổ đỏ cho em trai mà không bảo một câu

Chủ nhật, 07:03 19/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Khi em trai đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em mà không hỏi ý kiến tôi.

Nhà tôi có hai chị em và đều đã có gia đình. Bố tôi mất sớm nên mẹ ở với em trai. Tôi đi lấy chồng nhưng ở gần nhà nên ngày nào cũng chạy qua chạy lại với mẹ. Mẹ hay ốm đau đi viện gần như một tay tôi lo liệu.

Cuộc sống của tôi không mấy khá giả nhưng tôi nghĩ đạo làm con, được lo cho cha mẹ là hạnh phúc. Có lần mẹ ốm nằm viện gần cả tháng trời, có bao nhiêu tiền dành dụm tôi đều mang ra lo cho mẹ và còn vay mượn thêm. Có đồng quà tấm bánh hay món gì ngon, tôi đều sai con đem sang biếu bà, cô chú và các em.

Mới đây, tôi thấy em trai tất bật chạy đi chạy lại lo giấy tờ nhưng không để ý nhiều. Sau đó, khi em đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em trai mà không hỏi ý kiến tôi. Đây là ngôi nhà bố mẹ và chúng tôi từng ở, nên tôi khá ngạc nhiên về quyết định của mẹ.

- Ảnh 1.

Mẹ tôi muốn sang tên sổ đỏ cho con trai. (Ảnh minh họa)

Đắn đo mãi tôi mới dám hỏi thì mẹ trả lời đó là chuyện rất bình thường. Bà ở với con trai cả đời nên đương nhiên ngôi nhà đó em trai sẽ chăm sóc. Mẹ không muốn nhỡ sau này chẳng may có chuyện gì chưa sang tên được cho con trai thì thủ tục lại phức tạp. Còn con gái lấy chồng, chủ yếu chăm lo cho đằng nhà chồng thì hưởng tài sản của nhà chồng, cũng như em dâu tôi vậy.

Tôi rất buồn vì quyết định của mẹ. Không phải tôi tranh giành tài sản với em trai, nhất là khi mẹ vẫn còn sống, nhưng mẹ và em làm như thế là thiếu tôn trọng tôi. Không vì thế mà tôi lơ là việc chăm sóc mẹ, dù khó khăn đến mấy thì tôi vẫn phải tròn đạo hiếu với đấng sinh thành nhưng thực sự trong lòng tôi rất buồn, tôi không biết làm gì để giải tỏa.

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏCùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.

Tiểu Nhi(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo

Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Cung hoàng đạo nữ yêu mù quáng: Càng yêu càng dễ đau

Cung hoàng đạo nữ yêu mù quáng: Càng yêu càng dễ đau

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Cùng chuyên mục

Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa

Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa

Tâm sự - 12 giờ trước

Còn chưa hết mệt sau đám cưới, tôi lại thêm bực khi mẹ chồng nói muốn nhận lại toàn bộ phong bì tiền mừng từ làng xóm, họ hàng và cả nhẫn, vòng vàng đã trao tặng con dâu, tổng khoảng 100 triệu.

Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời

Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng đều là giả tạo.

Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Tâm sự - 17 giờ trước

Sau bữa ăn tối mừng ngày 20/10, tôi tình cờ xem được bức ảnh và những dòng trạng thái mẹ bạn trai đăng trên mạng xã hội. Vừa đọc tôi vừa thấy ấm ức.

Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Tâm sự - 1 ngày trước

Cuộc sống sinh hoạt càng thêm xáo trộn và mệt mỏi khi tôi phát hiện lý do thực sự đằng sau việc chồng lắp tới 6 chiếc camera trong nhà.

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Tâm sự - 2 ngày trước

Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Tâm sự - 3 ngày trước

Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độ

Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độ

Tâm sự - 4 ngày trước

Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.

Xem nhiều

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Tâm sự

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

Tâm sự
Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Tâm sự
Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Tâm sự
Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc

Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top