Tôi tận tâm báo hiếu, nhưng mẹ sang tên sổ đỏ cho em trai mà không bảo một câu
Khi em trai đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em mà không hỏi ý kiến tôi.
Nhà tôi có hai chị em và đều đã có gia đình. Bố tôi mất sớm nên mẹ ở với em trai. Tôi đi lấy chồng nhưng ở gần nhà nên ngày nào cũng chạy qua chạy lại với mẹ. Mẹ hay ốm đau đi viện gần như một tay tôi lo liệu.
Cuộc sống của tôi không mấy khá giả nhưng tôi nghĩ đạo làm con, được lo cho cha mẹ là hạnh phúc. Có lần mẹ ốm nằm viện gần cả tháng trời, có bao nhiêu tiền dành dụm tôi đều mang ra lo cho mẹ và còn vay mượn thêm. Có đồng quà tấm bánh hay món gì ngon, tôi đều sai con đem sang biếu bà, cô chú và các em.
Mới đây, tôi thấy em trai tất bật chạy đi chạy lại lo giấy tờ nhưng không để ý nhiều. Sau đó, khi em đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em trai mà không hỏi ý kiến tôi. Đây là ngôi nhà bố mẹ và chúng tôi từng ở, nên tôi khá ngạc nhiên về quyết định của mẹ.
Đắn đo mãi tôi mới dám hỏi thì mẹ trả lời đó là chuyện rất bình thường. Bà ở với con trai cả đời nên đương nhiên ngôi nhà đó em trai sẽ chăm sóc. Mẹ không muốn nhỡ sau này chẳng may có chuyện gì chưa sang tên được cho con trai thì thủ tục lại phức tạp. Còn con gái lấy chồng, chủ yếu chăm lo cho đằng nhà chồng thì hưởng tài sản của nhà chồng, cũng như em dâu tôi vậy.
Tôi rất buồn vì quyết định của mẹ. Không phải tôi tranh giành tài sản với em trai, nhất là khi mẹ vẫn còn sống, nhưng mẹ và em làm như thế là thiếu tôn trọng tôi. Không vì thế mà tôi lơ là việc chăm sóc mẹ, dù khó khăn đến mấy thì tôi vẫn phải tròn đạo hiếu với đấng sinh thành nhưng thực sự trong lòng tôi rất buồn, tôi không biết làm gì để giải tỏa.
