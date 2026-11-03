Chủ quán cơm gà đẹp trai giúp chợ đêm đông khách

Vương Trị, sinh sau năm 2000, trở thành tâm điểm chú ý hồi giữa tháng 10 sau khi một thực khách quay video anh làm việc tại quầy cơm gà ở chợ đêm Ninh Lý Phường, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Nhiều người nhận xét anh có gương mặt giống diễn viên Vu Thích, gọi anh là "Vu Thích phiên bản chợ đêm".

Video lan truyền thu hút nhiều người tìm đến quầy để mua cơm và quay hình chủ tiệm. Sức hút này còn kéo thêm khách đến các gian hàng lân cận, giúp doanh thu cả khu vực tăng lên.

Theo quản lý chợ đêm, doanh thu khu vực trước đây đạt khoảng 130.000-150.000 nhân dân tệ (khoảng 500-580 triệu đồng) mỗi ngày. Sau khi quầy cơm gà của Vương Trị nổi tiếng, doanh thu tăng 30.000-40.000 nhân dân tệ (khoảng 116-155 triệu đồng) mỗi ngày.

Một chủ quầy bánh gần đó cũng cho biết lượng bán tăng từ vài chục chiếc lên ít nhất 100 chiếc mỗi ngày nhờ lượng khách đến chợ đông hơn.

Chủ quán cơm gà đẹp trai ở Chiết Giang. Ảnh:

Theo Red Star News ngày 23/10, trước khi nổi tiếng, quầy của Vương Trị chỉ bán được 3-4 suất cơm gà mỗi ngày. Hiện anh bán khoảng 130 suất. Có hôm, 150 suất chuẩn bị sẵn đã hết vào khoảng 19h.

Mỗi ngày, Vương Trị thức dậy sau 8h để chuẩn bị nguyên liệu, luộc gà, nấu cơm và làm nước sốt. Anh tự đảm nhiệm các công đoạn nên chỉ có thể chuẩn bị khoảng 150 suất mỗi ngày.

Vương Trị phủ nhận cố tình làm ít cơm để tạo cảnh xếp hàng. Anh nói đã quen với công việc, nhưng nếu chuẩn bị quá nhiều, chất lượng món ăn có thể bị ảnh hưởng. "Tôi không thể làm qua loa", anh cho biết.

Thời gian đầu, lượng khách ít khiến Vương Trị có lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, anh quyết định tiếp tục vì tin khi khách hài lòng với món ăn, họ sẽ quay lại. Anh cho biết không cảm thấy xấu hổ khi bán hàng rong và vẫn muốn gắn bó với nghề bếp. Ước mơ lớn nhất của anh là mở một nhà hàng được nhiều người yêu thích, nơi có thể dành thời gian nghiên cứu và phát triển món ăn.

Vương Trị từng học chuyên ngành điện hạt nhân, sau đó chuyển sang nấu ăn. Anh học làm cơm gà từ một đầu bếp người Malaysia gốc Hoa. Trước khi nổi tiếng, anh và bạn gái từng kinh doanh nhà hàng món Đông Nam Á tại quận Bắc Luân, Ninh Ba, nhưng gặp khó khăn vì ít khách.

Bạn gái anh cũng lên tiếng trước những đồn đoán trên mạng cho rằng cô là "phú bà" hoặc một phụ nữ lớn tuổi bao nuôi bạn trai. Cô khẳng định cả hai chỉ là những người bình thường, đang tự làm việc để cải thiện cuộc sống. Cô thừa nhận ban đầu cảm thấy khó tiếp nhận khi ngoại hình của mình cũng trở thành chủ đề bàn tán.