Những lần vào bếp như 'chơi đồ hàng' của phú bà Ngọc Loan khiến dân tình sửng sốt

Thứ hai, 14:00 02/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Ngọc Loan cứ vào bếp là hút cả triệu view.

Không chỉ gây chú ý bởi những món ăn hấp dẫn, Ngọc Loan còn khiến dân tình trầm trồ mỗi lần xuất hiện trong căn bếp rộng rãi của biệt thự trăm tỷ. Từ xoong nồi, bát đĩa đến ly tách, phụ kiện bàn ăn đều được lựa chọn cầu kỳ, thay đổi theo từng món ăn và chủ đề. Xem cô vào bếp, nhiều người có cảm giác như đang tham quan một cửa hàng đồ gia dụng cao cấp ngay trong nhà. Phụ Nữ Mới cho hay.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 1.

Thông thường, các video nấu ăn thu hút người xem nhờ công thức hấp dẫn, kỹ năng chế biến hoặc những bí quyết bếp núc hữu ích. Thế nhưng, với Ngọc Loan, món ăn dường như chỉ là một phần của sức hút. Điều khiến nhiều người thích thú còn nằm ở cách cô chuẩn bị không gian, lựa chọn dụng cụ và bài trí bàn ăn như thể đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 2.

Phú bà sinh năm 1993 sở hữu bộ sưu tập đồ bếp khiến không ít người xuýt xoa. Từ những chiếc nồi, chiếc chảo phục vụ chế biến đến bát đĩa, ly tách dùng khi thưởng thức, mọi thứ đều được chăm chút. Đáng chú ý, mỗi video lại mang một phong cách riêng, hiếm khi lặp lại hoàn toàn. Trong những video chuẩn bị bàn tiệc Halloween, Ngọc Loan đầu tư cả phần hình thức lẫn không khí lễ hội. Bàn ăn được trang trí với những chiếc đĩa, ly cốc và vật dụng đựng thức ăn mang sắc thái ma mị, độc đáo. Tông màu, kiểu dáng và cách sắp xếp đều hướng đến tinh thần hóa trang, khiến căn bếp quen thuộc trở thành không gian tiệc tùng đầy ấn tượng.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 3.

Khi chuyển sang món cơm tấm – một món ăn đậm chất Việt, phong cách bài trí của cô cũng thay đổi. Thay vì vẻ xa hoa, hiện đại, Ngọc Loan lựa chọn bộ bát đĩa sứ có hoa văn cầu kỳ, kết hợp cùng những tấm lót bằng tre mộc mạc. 

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 4.

Ngay cả những chiếc bát dùng để đựng nguyên liệu trong quá trình chế biến cũng được lựa chọn đồng điệu, tạo nên tổng thể gần gũi nhưng vẫn đẹp mắt

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 5.

Một lần khác, khi bắt trend làm bánh canh sáp dừa ngũ sắc – món ăn mang màu sắc ẩm thực miền Tây, cô tiếp tục khiến người xem thích thú. Không chỉ bày món ăn trên những chiếc đĩa hoa văn truyền thống, Ngọc Loan còn chuẩn bị cả đôi quang gánh để đặt nồi, gợi nhớ hình ảnh những gánh hàng rong miền sông nước. Từ món ăn đến phụ kiện, tất cả đều được kết nối theo cùng một chủ đề.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 6.

Từ món ăn đến từng món đồ đi kèm, tất cả đều ăn nhập với chủ đề, khiến màn vào bếp của Ngọc Loan trông chẳng khác nào một buổi trình diễn ẩm thực thu nhỏ.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 7.

Thông tin trên Ngôi sao cho biết, không gian bàn ăn rộng rãi trong biệt thự cũng là nơi Ngọc Loan thường xuyên trổ tài bày biện. Có những lần, cô chuẩn bị bàn tiệc với tông xanh – vàng chủ đạo, lựa chọn bát đĩa và ly chén có màu sắc hài hòa. Điểm nhấn không chỉ nằm ở những món ăn được sắp xếp đẹp mắt mà còn ở các chi tiết trang trí được chuẩn bị công phu.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 8.

Ngọc Loan còn dành thời gian cắt tỉa rau củ, trái cây thành nhiều hình dáng sinh động như chim công, quả bí cùng những tạo hình bắt mắt khác. Hoa tươi cũng được lựa chọn theo tông màu chung, giúp bàn tiệc có sự liên kết và tạo cảm giác chỉn chu như không gian nhà hàng.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 9.

Ngay cả khi tiếp tục thực hiện series Halloween, cô vẫn thay đổi cách bài trí để tạo cảm giác mới mẻ. Lần này, bàn tiệc mang tông đen huyền bí, nổi bật với những chiếc đĩa đen tuyền, bí ngô vàng và ánh nến lung linh. Sự kết hợp giữa các gam màu tương phản tạo nên vẻ ma mị nhưng vẫn sang trọng.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 10.

Có thể thấy, với Ngọc Loan, nấu ăn không đơn thuần là chuẩn bị một bữa ăn ngon. Đó còn là cách cô thể hiện sở thích chăm chút không gian sống, niềm vui sáng tạo và sự cầu kỳ trong từng chi tiết. Bởi vậy, mỗi lần phú bà vào bếp, người xem không chỉ có thêm gợi ý món ăn mà còn được dịp ngắm nhìn những màn biến hóa bàn tiệc đầy cảm hứng.

Những lần vào bếp ấn tượng của Ngọc Loan khiến dân tình thích thú - Ảnh 11.'Phú bà' Ngọc Loan gây ngỡ ngàng với món Pizza Halloween độc đáo, màn tạo hình khiến dân mạng thích thú

GĐXH - "Phú bà" Ngọc Loan vừa khoe thành phẩm pizza Halloween tự làm, khiến cư dân mạng xuýt xoa vì độ khéo tay. Căn bếp sang xịn của cô cũng gây chú ý.

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