Loại quả đang vào mùa, được cho tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư, bán đầy chợ Việt

Su su - Loại quả đang vào mùa, được cho tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo VOV, việc ăn su su thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp nhờ chứa nhiều hoạt chất thực vật giúp giãn mạch máu. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong loại quả này còn giúp giảm mức cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau thắt ngực và đột quỵ.

Tăng cường chức năng gan và thải độc

Chiết xuất từ quả su su có tác dụng hỗ trợ gan trong việc chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong gan. Việc bổ sung su su vào thực đơn giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do độc tố, đồng thời hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn. Chiết xuất từ quả su su có tác dụng hỗ trợ gan trong việc chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong gan. Việc bổ sung su su vào thực đơn giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do độc tố, đồng thời hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn.

Chống lại các tế bào ung thư

Su su chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa và flavonoid có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy các dưỡng chất trong su su có thể giúp làm chậm quá trình nhân bản của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng.

Món ngon với su su - Tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư

Thông tin tổng hợp từ Bách Hóa Xanh dưới đây sẽ giúp bạn đưa su su vào menu đổi món cho bữa cơm mỗi ngày.

Su su xào trứng

Sự kết hợp giữa su su và trứng tạo nên một sự cân bằng vị, không quá ngọt hay mặn, mang đến một món ăn thanh đạm, bổ dưỡng và trọn vẹn về dinh dưỡng cho gia đình của bạn.

Canh tôm su su

Sự kết hợp giữa tôm ngọt thịt và su su chín tới, mềm mại tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn. Su su chứa nhiều nước và chất xơ, giúp giải nhiệt và làm mát cơ thể.

Canh su su nấu mọc

Canh su su nấu mọc là một món canh ngọt mát, giàu chất dinh dưỡng và có tác dụng thanh lọc cơ thể. Viên mộc mang đến mùi thơm đặc trưng của nấm hương, cùng với sự giòn tan của su su và hương vị ngọt ngọt từ nước canh.

Su su xào thịt bò

Thịt bò xào su su là một món xào thơm ngon, bổ dưỡng và có cách làm rất đơn giản và nhanh chóng.

Su su xào tim heo

Su su xào tim heo là một món xào thơm ngon, đậm vị và rất phù hợp làm món chính cho bữa cơm gia đình. Su su xào tim heo có vẻ ngoài hấp dẫn và mang một mùi hương thơm ngát. Su su được thái thành miếng mềm mại, thanh mát cùng với tim heo có sự bùi bùi đặc trưng, tạo ra một vị đậm đà và thấm vị thật hấp dẫn khi ăn.

Su su xào thịt ba rọi

Món su su xào thịt ba rọi thực sự là một lựa chọn tuyệt vời bởi không chỉ mang lại hương vị ngon miệng, có lợi cho sức khỏe mà còn dễ làm tại nhà.

Su su xào cà rốt

Su su xào cà rốt vừa chín tới sẽ giữ được độ giòn và ngon miệng, đồng thời thấm đều gia vị tạo nên một món ăn hấp dẫn.

Su su xào tôm

Su su xào tôm là một món ăn dễ làm nhưng mang lại hương vị thơm ngon và đậm đà. Su su và tôm đều là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, bổ sung chất đạm, chất xơ, nhiều vitamin mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

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