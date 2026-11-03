Loại quả đang vào mùa, được cho tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư, bán đầy chợ Việt
GĐXH - Quả su su không chỉ là một loại rau quả quen thuộc trong gian bếp của người Việt mà còn là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào, tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư.
Su su - Loại quả đang vào mùa, được cho tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư
Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch
Tăng cường chức năng gan và thải độc
Chống lại các tế bào ung thư
Món ngon với su su - Tốt cho tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư
Thông tin tổng hợp từ Bách Hóa Xanh dưới đây sẽ giúp bạn đưa su su vào menu đổi món cho bữa cơm mỗi ngày.
Su su xào trứng
Canh tôm su su
Canh su su nấu mọc
Su su xào thịt bò
Su su xào tim heo
Su su xào thịt ba rọi
Su su xào cà rốt
Su su xào tôm
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