Chỉ đề cao nhu cầu của bản thân, 4 cung hoàng đạo khiến người yêu mệt mỏi

Cung hoàng đạo Sư Tử: Luôn muốn mình là người quan trọng nhất

Tính cách “bá đạo” và luôn muốn ở một vị trí cao hơn so với người khác dường như đã là “nhãn hiệu” của chòm sao Sư Tử. Những người gần gũi hoặc chung sống với chòm sao này đều trải nghiệm sự độc tài của họ. Trong tình cảm, Sư Tử cũng không giảm bớt thói quen đòi hỏi đối phương phải nhất mực nghe lời mình, theo Tri thức & cuộc sống.

Sư Tử có lòng tự tôn cao, không thích bị xem nhẹ hay phớt lờ. Vì vậy, khi xảy ra bất đồng, họ thường chú ý đến cảm xúc và tổn thương của bản thân trước khi tìm hiểu suy nghĩ của người yêu.

Nếu nhu cầu của hai người mâu thuẫn, Sư Tử cũng không dễ dàng nhường nhịn. Họ mong đối phương chủ động thấu hiểu, chiều theo mong muốn của mình và đôi khi mặc định rằng người yêu phải biết cách làm họ vui.

Thực chất, đằng sau vẻ ngoài tự tin của Sư Tử là nỗi sợ không được coi trọng. Tuy nhiên, nếu quá đề cao cái tôi, họ có thể vô tình khiến người mình yêu cảm thấy mệt mỏi.

Nếu nhu cầu của hai người mâu thuẫn, Sư Tử cũng không dễ dàng nhường nhịn. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Ít quan tâm đến cảm xúc đối phương

Song Tử là cung hoàng đạo hoạt bát, thông minh và có sức hút riêng. Họ dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý nhờ khả năng giao tiếp khéo léo, sự hài hước và tính cách thú vị. Được nhiều người yêu mến, Song Tử cũng dần quen với cảm giác được quan tâm, săn đón.

Khi bước vào tình yêu, Song Tử thường muốn mình trở thành người được ưu tiên. Họ thích đối phương chủ động hỏi han, chăm sóc và dành nhiều thời gian cho mình, nhưng đôi khi lại không nhận ra rằng nửa kia cũng có những nhu cầu tình cảm tương tự.

Điều đáng nói là Song Tử có thể hiểu mình đang đòi hỏi quá nhiều nhưng vẫn khó thay đổi thói quen. Thậm chí, khi không được đáp ứng mong muốn, họ dễ tỏ thái độ khó chịu, trách móc hoặc im lặng khiến đối phương phải tìm cách làm hòa.

Tình cảm của Song Tử thường nồng nhiệt, nhưng nếu chỉ một người liên tục cố gắng vun đắp, mối quan hệ rất dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Yêu sâu đậm nhưng có tính chiếm hữu cao

Kim Ngưu thường được đánh giá là cung hoàng đạo chân thành, chung thủy và đáng tin cậy trong tình yêu. Một khi đã dành tình cảm cho ai, họ thường nghiêm túc xây dựng mối quan hệ lâu dài, không dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Dù vậy, Kim Ngưu cũng có mặt tính cách khá cố chấp. Họ quen với việc làm mọi thứ theo cách riêng và không dễ chấp nhận những thay đổi nằm ngoài dự tính. Trong tình yêu, đặc điểm này đôi khi biến thành sự bảo thủ, khiến đối phương cảm thấy mình không có nhiều quyền quyết định.

Có thể nói bản tính ích kỷ cũng là một trong những tính cách bẩm sinh của cung hoàng đạo này. Đối với họ, không vì bản thân là chuyện rất có lỗi với cuộc đời của chính mình, theo Tạp chí Phái đẹp.

Kim Ngưu thường muốn người yêu dành sự ưu tiên tuyệt đối cho mối quan hệ. Họ không thích cảm giác bị bỏ rơi, càng khó chấp nhận những hành động khiến mình nảy sinh nghi ngờ. Sự ghen tuông và tính chiếm hữu đôi khi khiến họ đặt ra những giới hạn quá mức cho nửa kia.

Đáng chú ý, khi bị tổn thương hoặc cảm thấy lòng tin bị phản bội, Kim Ngưu rất khó quên. Họ có thể giữ sự ấm ức trong thời gian dài, thậm chí trở nên lạnh lùng và xa cách.

Chính sự cứng nhắc này khiến Kim Ngưu đôi khi bị xem là ích kỷ, dù sâu bên trong họ chỉ mong muốn có được cảm giác an toàn trong tình yêu.

Kim Ngưu cũng có mặt tính cách khá cố chấp. Họ quen với việc làm mọi thứ theo cách riêng và không dễ chấp nhận những thay đổi nằm ngoài dự tính. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Đề cao tự do cá nhân hơn sự gắn kết tình cảm

Bảo Bình được xem là một trong những cung hoàng đạo độc lập và có tư duy khác biệt nhất. Với họ, tự do cá nhân là điều vô cùng quan trọng, ngay cả khi đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Bảo Bình có thể yêu rất nhiều nhưng không muốn vì tình yêu mà phải thay đổi toàn bộ thói quen sống. Họ không thích bị kiểm soát, không muốn liên tục báo cáo lịch trình và càng không thoải mái khi đối phương đòi hỏi phải ở bên nhau mọi lúc.

Điểm khiến Bảo Bình dễ bị đánh giá là ích kỷ nằm ở cách họ nhìn nhận nhu cầu tình cảm. Khi người yêu muốn được quan tâm nhiều hơn, họ có thể cho rằng đối phương đang quá phụ thuộc. Khi nửa kia cần sự đồng hành, Bảo Bình lại nghĩ mỗi người nên tự giải quyết vấn đề của mình.

Cách ứng xử thiên về lý trí này đôi khi khiến đối phương cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang trong một mối quan hệ.

Bảo Bình không hẳn thiếu tình cảm, nhưng họ cần học cách cân bằng giữa không gian riêng và trách nhiệm với người mình yêu. Bởi một mối quan hệ bền vững không đồng nghĩa với việc đánh mất tự do, nhưng cũng không thể chỉ xoay quanh nhu cầu của một người.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.