Dự báo vận khí tình cảm của 12 con giáp trong tiết khí Lập Đông năm 2026

Tiết Lập Đông 2026: Những điều kiêng kỵ nên tránh để đón vận khí tốt những ngày cuối năm GĐXH - Tiết Lập Đông đánh dấu thời điểm chuyển sang mùa đông theo lịch tiết khí. Theo quan niệm phong thủy, đây là thời điểm mỗi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe, điều chỉnh sinh hoạt và tránh những thói quen không có lợi dưới đây để đón năng lượng tích cực.

Năm 2026, ngày Lập Đông bắt đầu từ 16h 52 phút ngày 7/11 đến 16h 51 phút ngày 8/11. Trong khi tiết khí Lập Đông bắt đầu lúc 16h52 ngày 7/11 và kết thúc khoảng 14h23 ngày 22/11. Như vậy, tiết khí này kéo dài khoảng 15 ngày.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo về vận khí của 12 con giáp trong tiết Lập Đông 2026 dưới đây, mọi người có thể tham khảo để thay đổi trong cuộc sống để nắm bắt cơ hội.

Ảnh minh họa AI

1. Tuổi Tý trong Lập Đông

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, vào tiết Lập Đông, tình cảm của người tuổi Tý đối lập với cái giá lạnh của mùa Đông, tức ngày càng nồng nhiệt, đắm say. Người độc thân có vận đào hoa vượng phát, dễ trở thành tâm điểm chú ý mỗi nơi bạn xuất hiện. Những người trước kia tuổi Tý gặp không hề có ấn tượng gì thì nay quay sang tiếp cận, làm quen với bạn.

2. Tuổi Sửu trong Lập Đông

Trong tiết Lập Đông, tài lộc của người tuổi Sửu tăng lên đột biến. Nếu nắm bắt được cơ hội này, người tuổi Sửu sẽ thu về không ít lợi nhuận từ cả nguồn thu chính và phụ.

Người tuổi Sửu có thể mạo hiểm một chút, không nhất thiết phải bó hẹp trong những hạng mục mang tính ổn định đơn thuần.

3. Tuổi Dần trong Lập Đông

Trong tiết khí Lập Đông, người tuổi Dần cần đề phòng kẻ tiểu nhân gây điều bất lợi. Bạn cần chú ý đừng tin vẻ bề ngoài của họ mà giữ thái độ cẩn trọng và cảnh giác một chút.

Trước khi làm bất cứ việc gì, tuổi Dần suy nghĩ kỹ càng. Với những việc bản thân chưa rõ, tuổi Dần nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm hoặc bạn đồng hành.

4. Tuổi Mão trong Lập Đông

Trong hợp tác làm việc, làm ăn, người tuổi Mão cần chú ý thái độ của mình. Bạn cần chú ý đừng tỏ ra ngạo mạn hay ích kỷ để mối quan hệ hợp tác gặp rắc rối.

Với những việc cần thể hiện năng lực cũng như khẳng định chủ quyền, tuổi Mão đừng quá do dự. Đây là cơ hội tốt để tuổi Mão tạo thêm bước đà cho những thành công trong tương lai. Mạnh dạn, tự tin nhưng không cao ngạo, tuổi Mão sẽ phát huy ưu thế nắm quyền chủ động của chính mình.

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong Lập Đông có cơ hội thử thách chính bản thân mình. Tuy nhiên, tuổi Thìn lại không nắm bắt được, thậm chí còn có những biểu hiện hoài nghi, do dự không quyết đoán. Tài lộc của người tuổi Thìn tốt hơn.

6. Tuổi Tỵ

Xem vận trình của 12 con giáp tiết Lập Đông, tuổi Tỵ có thể gặp phải tâm trạng không vui. Bạn có xu hướng tìm người chia sẻ, ngặt một nỗi sự nhạy cảm và đa nghi đã ngăn bạn không thể nói ra những lời chân thành từ đáy lòng.

Tiết Lập Đông nếu cứ giữ mãi tâm lý ấy, tâm trạng của tuổi Tỵ càng rối ren, trầm lắng. Trong người chất chứa nhiều tâm sự, mặt mày ủ rũ sẽ khó tập trung làm việc và mất đi vận khí tốt.

7. Tuổi Ngọ

Giai đoạn tiết Lập Đông, tuổi Ngọ nên lưu ý về mặt tình cảm của mình. Người tuổi Ngọ cần giữ tâm thế thoải mái, bình tĩnh khi đối diện với những rắc rối chủ yếu do yếu tố ngoại cảnh gây bất lợi.

8. Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cần hạn chế nóng vội khi xử lý sự việc. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, người tuổi Mùi cần sắp xếp có trật tự. Khi phát sinh khó khăn, tuổi Mùi cần bình tĩnh giải quyết, tìm cách thương lượng, không được nôn nóng. Hãy coi như những vấn đề gặp phải ấy không khó như bạn tưởng tượng.

9. Tuổi Thân

Thời điểm này, tuổi Thân gặp phải một số chuyện không như ý muốn của mình. Tuổi Thân không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mục tiêu mà bạn đề ra vẫn chưa thể trở thành hiện thực, cảm giác làm đi làm lại nhiều lần mà không thành công, chưa gặt hái được chút thành tựu gì đáng kể.

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu độc thân có khả năng cao sẽ gặp được đối tượng ưng ý trong thời điểm này. Bạn cần phải mạnh dạn hơn.

Với những người tuổi Dậu đã có đôi có cặp, đừng quên tặng quà vào những ngày đặc biệt, dành lời nói yêu thương ngọt ngào để tăng dư vị lãng mạn của tình yêu lứa đôi.

11. Tuổi Tuất

Cách ăn nói của người tuổi Tuất dễ gây ra sự nhạy cảm, hiểu nhầm đối với người khác. Mâu thuẫn, xung đột cũng từ đó mà ra nên trong tiết Lập Đông cần nói ít làm nhiều, giữ mồm giữ miệng kẻo gây ra họa lớn nhé.

12. Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi tiếp xúc nhiều với đối tượng khác giới và dễ để lại ấn tượng tốt. Từ những mối quan hệ này, người tuổi Hợi có cơ hội để hợp tác trong thời gian tới. Xử lý xong công việc không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc mà lại giúp tuổi Hợi khởi sắc mối quan hệ. Với người độc thân, điều này hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng nếu đã có người yêu, người tuổi Hợi cần trao đổi thẳng thắn để không bị hiểu nhầm.

Về tài lộc trong những ngày tiết Lập Đông cũng có nhiều khởi sắc giúp con giáp Hợi cảm thấy thoải mái hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.