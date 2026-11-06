Cả đời mải kiếm tiền, đến khi nghỉ hưu người đàn ông mới nhận ra đã đánh mất 3 thứ quý giá nhất

Khi đã già và tóc đã bạc, điều gì khiến bạn tiếc nuối nhất khi nhìn lại mọi chuyện đã qua? Nhiều người đánh đổi cơ thể mình lấy mọi thứ trước nghỉ hưu, để rồi sau nghỉ hưu, họ đánh đổi mọi thứ để lấy lại sức khỏe, theo Thể thao văn hóa.

Trên đời không có gì quan trọng hơn sức khỏe của bản thân, không có một cơ thể khỏe mạnh, có sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng thì cũng đã sao?

Lý do khiến chúng ta ngưỡng mộ những người trẻ là vì khi còn trẻ, chúng ta có thể hối hận và thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng một khi đã già, có rất nhiều thứ không thể thay đổi được.

Vì vậy, khi còn trẻ, làm hết mình, chơi hết mình nhưng cũng đừng ngó lơ sức khỏe, đừng để bản thân phải ngồi đó thở dài khi tuổi già sức yếu.

Câu chuyện của ông Ngô Quốc Bình, 65 tuổi, người Trung Quốc, là một minh chứng.

Sau 5 năm nghỉ hưu, ông mới nhận ra sai lầm lớn nhất của mình: Mải mê theo đuổi sự nghiệp mà quên chăm sóc sức khỏe, vun đắp tình thân và tận hưởng cuộc sống.

Dưới đây là những chia sẻ đầy tiếc nuối của ông.

Nghỉ hưu mới nhận ra mình từng đánh đổi quá nhiều vì công việc

Tôi từng nghĩ mình là người thành công và may mắn. Suốt nhiều thập kỷ làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, tôi luôn được cấp trên tin tưởng, có thu nhập ổn định và từng bước thăng tiến lên vị trí trưởng phòng.

Tại công ty, tôi có hai người bạn thân là lão Tứ và lão Song. Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong công việc. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của ba người lại rất khác biệt.

Tôi vào công ty sớm hơn, có quan hệ tốt với lãnh đạo nên nhanh chóng được đề bạt. Trong khi đó, hai người bạn chỉ làm nhân viên bình thường, ít có cơ hội thăng tiến. Khi lớp nhân viên trẻ xuất hiện, vị trí của họ càng trở nên bấp bênh.

Năm 52 tuổi, lão Tứ quyết định nghỉ việc vì sức khỏe suy giảm. Ông cho rằng sau nhiều năm cống hiến, số tiền tiết kiệm đã đủ để trang trải cuộc sống nên không muốn tiếp tục chịu áp lực công việc.

Đến năm 55 tuổi, lão Song cũng rời công ty để dành thời gian chăm sóc người vợ mắc bệnh nặng.

Trong khi hai người bạn lựa chọn cuộc sống riêng, tôi vẫn miệt mài làm việc. Dù thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng, tôi vẫn cố gắng bám trụ với công việc vì nghĩ rằng có thêm tiền bạc và chức vụ sẽ giúp tuổi già sung túc hơn.

Sau những trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng thành công trong sự nghiệp không phải thước đo duy nhất của một cuộc đời đáng sống. Ảnh minh họa

Hai đồng nghiệp cũ sống an nhàn khiến tôi không khỏi ghen tỵ

Gần đây, khi có dịp gặp lại lão Tứ và lão Song, tôi bất ngờ nhận ra cuộc sống của họ tốt đẹp hơn mình tưởng.

Họ không giàu có, cũng chẳng có chức vụ đáng tự hào như tôi từng có. Thế nhưng, cả hai đều sống rất thư thái, không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc hay chịu áp lực từ công việc.

Họ có thời gian chăm sóc sức khỏe, quan tâm bạn đời, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những niềm vui giản dị mỗi ngày. Nhìn lại bản thân, tôi mới thấy mình đã phải trả giá đắt cho những năm tháng mải mê theo đuổi sự nghiệp.

Vì cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp trẻ, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Những cơn đau đầu sau giờ làm, cảm giác kiệt sức sau các buổi tiệc tùng đã trở thành chuyện thường xuyên.

Tôi cũng hình thành nhiều thói quen không tốt như uống nhiều rượu bia, ăn uống thiếu kiểm soát và ít vận động. Vòng bụng ngày càng lớn, thể lực giảm sút nhưng khi ấy tôi chẳng mấy quan tâm.

Nghỉ hưu mới thấy tiền bạc không thể mua lại tình thân

Điều khiến tôi hối tiếc nhất không chỉ là sức khỏe mà còn là những mối quan hệ gia đình đã bị bỏ quên. Vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, tôi hiếm khi trò chuyện với con trai. Hai cha con ngày càng ít chia sẻ, không còn sự gần gũi và thấu hiểu như trước.

Bạn bè, họ hàng cũng dần xa cách vì tôi thường xuyên vắng mặt trong những cuộc gặp gỡ. Những thú vui từng yêu thích như tập thể dục, thưởng trà, câu cá hay đơn giản là ngồi trò chuyện cùng người thân đều bị gác lại.

Đến khi nghỉ hưu, tôi mới muốn tìm lại những điều bình dị ấy. Nhưng mọi thứ không còn dễ dàng như trước. Sức khỏe đã suy giảm, tình cảm gia đình cũng cần rất nhiều thời gian để hàn gắn.

Nhìn hai người bạn cũ tận hưởng tuổi già, tôi không khỏi chạnh lòng. Họ từng từ bỏ công việc khi nhận thấy bản thân cần một cuộc sống khác, còn tôi lại cố gắng đến cùng để rồi nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều.

Bài học sau nghỉ hưu: Đừng đợi đến tuổi già mới học cách tận hưởng cuộc sống

Sau những trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng thành công trong sự nghiệp không phải thước đo duy nhất của một cuộc đời đáng sống.

Công việc quan trọng, tiền bạc cần thiết, nhưng sức khỏe, tình thân và những mối quan hệ chân thành cũng có giá trị không thể thay thế.

Nhiều người dành cả tuổi trẻ để kiếm tiền, tích lũy tài sản và xây dựng danh tiếng, nhưng lại quên mất việc chăm sóc chính mình. Đến khi nghỉ hưu, họ mới nhận ra có những thứ tiền bạc không thể mua lại, thời gian cũng chẳng thể quay ngược.

Tuổi già bình yên không chỉ đến từ khoản tiết kiệm hay mức lương hưu mỗi tháng, mà còn được vun đắp từ những lựa chọn đúng đắn trong suốt cuộc đời. Đừng đợi đến khi rời khỏi công việc mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, gia đình và hạnh phúc của bản thân.

4 hối tiếc lớn nhất của người về hưu

Theo một cuộc khảo sát gần đây của công ty nghiên cứu ConsumerAffairs, 46% người về hưu không cảm thấy bản thân đã hoàn thành giấc mơ nghỉ hưu của mình. Chỉ 14% cảm thấy họ đang sống cuộc sống mà họ dự định khi nghỉ hưu, trong khi 40% cảm thấy họ đã phần nào đạt được mục tiêu của mình, theo Lao Động.

ConsumerAffairs phát hiện ra rằng nhiều hối tiếc của hưu trí người Mỹ hiện tại có liên quan đến tình hình tài chính. Dù lao động tiết kiệm tiền để về hưu, những yếu tố như lạm phát và chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng khiến họ phải tiêu khoản tiết kiệm nhanh hơn dự kiến.

16% người về hưu hối hận vì đã không trả hết nợ trước khi đến tuổi nghỉ hưu và 16% khác ước rằng họ đã trả hết mọi khoản nợ thế chấp trước khi về hưu. Ảnh minh họa

Dưới đây là những điều gây hối tiếc với hưu trí:

Không giữ gìn sức khỏe

Một phần ba số người về hưu hối hận vì đã không chăm sóc sức khỏe tốt hơn trước khi nghỉ hưu, ConsumerAffairs cho biết. Thời gian dành để chăm sóc sức khỏe và thể chất có thể ngăn ngừa các vấn đề tốn kém sau này. Bên cạnh đó, mỗi người cần tiết kiệm một khoản riêng dành cho chi phí chăm sóc sức khoẻ hàng năm bên cạnh khoản dự trù cho cuộc sống tương lai.

Không trả hết nợ trước khi nghỉ hưu

16% người về hưu hối hận vì đã không trả hết nợ trước khi đến tuổi nghỉ hưu và 16% khác ước rằng họ đã trả hết mọi khoản nợ thế chấp trước khi về hưu.

Jennifer Nuckles, trưởng phòng kinh doanh tại công ty tư vấn tài chính SoFi cho biết: "Các công cụ lập kế hoạch tài chính và lập ngân sách thực sự là ưu tiên hàng đầu khi mọi người đang tìm cách quản lý thu nhập, giảm căng thẳng, tăng hiệu suất tiết kiệm".

Không tiết kiệm nhiều hơn từ thu nhập

Theo khảo sát của ConsumerAffairs, 39% người về hưu hối tiếc vì đã không tiết kiệm nhiều hơn từ lương. Dù các mục tiêu về hưu của mỗi người lại khác nhau, bạn có thể về đích nhanh hơn nhờ lời khuyên của cố vấn tài chính để lên kế hoạch cho cuộc sống mơ ước khi về hưu.

Không tiết kiệm và đầu tư sớm hơn trong sự nghiệp

ConsumerAffairs phát hiện ra rằng 51% người về hưu hối hận vì không tiết kiệm sớm hơn và 36% ước rằng họ đã đầu tư sớm hơn. Tiết kiệm để về hưu ở mọi lứa tuổi đều rất quan trọng, có thể giúp xây dựng thói quen tốt và tận dụng lợi ích từ lãi kép.

Anne Ollen, giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu TIAA cho biết: "Bạn bắt đầu tiết kiệm càng sớm thì các khoản đầu tư của bạn càng có thể sinh lãi nhiều hơn".