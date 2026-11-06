Mẹ vợ nhập viện, con rể giàu có bỏ 2 triệu đồng rồi nhắn một câu khiến vợ quyết định ly hôn

Vốn có thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng, Thịnh được vợ tin tưởng là người đàn ông biết lo toan. Thế nhưng, chỉ vì bỏ ra 2 triệu đồng viện phí cho mẹ vợ, anh đã có hành động khiến vợ chết lặng, đẩy cuộc hôn nhân hơn 5 năm đến bờ vực tan vỡ.

Chồng lương 60 triệu nhưng luôn khó chịu khi giúp đỡ bố mẹ vợ

Ngày quyết định ly hôn, Khuê đã khóc rất nhiều. Cô từng cố gắng níu giữ gia đình, từng tự nhủ chỉ cần vợ chồng nhường nhịn nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng có những giới hạn mà một người phụ nữ không thể tiếp tục chịu đựng.

Thịnh, chồng Khuê, vốn là người có công việc tốt, thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông thành đạt, biết chăm lo cho vợ con. Nhờ kinh tế ổn định của chồng, Khuê có thể yên tâm vun vén gia đình, chăm sóc con cái.

Sau 6 năm kết hôn, hai vợ chồng đã có nhà đẹp, xe sang và một khoản tiết kiệm đáng kể. Khuê từng nghĩ cuộc sống của mình chẳng còn điều gì phải lo lắng.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố mẹ cô ngày càng già yếu, thường xuyên đau ốm. Mỗi lần Khuê gửi tiền về quê hoặc mua thuốc bổ cho bố mẹ, Thịnh đều tỏ thái độ không vui.

Anh thường bóng gió rằng phụ nữ lấy chồng rồi phải biết ưu tiên gia đình nhỏ, không thể lúc nào cũng nghĩ đến nhà ngoại.

Có lần, Khuê đề nghị đón bố mẹ lên thành phố chữa bệnh và nghỉ ngơi tại nhà mình. Thịnh lập tức phản đối, cho rằng bố mẹ vợ nên thuê khách sạn gần bệnh viện để tiện đi lại.

Khuê buồn nhưng không muốn gia đình xảy ra xung đột nên đành im lặng.

Sau khi mẹ xuất viện về quê, Thịnh bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Anh liên tục nhắc đến khoản tiền 2 triệu đồng đã nộp khi làm thủ tục nhập viện cho bà. Ảnh minh họa

Mẹ vợ nhập viện, con rể chi 2 triệu rồi đòi hoàn trả

Vài tuần sau, mẹ Khuê bất ngờ đổ bệnh nặng. Nhận được điện thoại từ quê, cô cuống cuồng gọi chồng về đưa mẹ đi bệnh viện. Thịnh miễn cưỡng đồng ý. Suốt quãng đường, anh gần như không nói chuyện, vẻ mặt nặng nề khiến Khuê càng thêm lo lắng.

Khi làm thủ tục nhập viện, bệnh viện yêu cầu đóng trước 2 triệu đồng. Thịnh lấy tiền thanh toán, còn Khuê tập trung chăm sóc mẹ nên không nghĩ ngợi gì.

Cô thầm nghĩ chồng đã bỏ tiền giúp mẹ lúc khó khăn, dù ít hay nhiều cũng là điều đáng quý. Thậm chí, Khuê còn tưởng anh coi đó như món quà dành cho mẹ vợ.

Thế nhưng, sau khi mẹ xuất viện về quê, Thịnh bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Anh liên tục nhắc đến khoản tiền 2 triệu đồng, khiến Khuê không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi cô hỏi, Thịnh thẳng thừng nói: "Mẹ em cũng lạ thật! Anh bỏ tiền ra lo viện phí mà chẳng thấy bà nói được câu cảm ơn, 2 triệu chứ đâu phải ít".

Khuê sững người, cô giải thích rằng mẹ vừa ốm đau, tuổi cao, có thể bà chưa kịp nói lời cảm ơn chứ không phải cố tình vô tâm. Không muốn chồng tiếp tục phàn nàn, Khuê đành nhắn tin cho mẹ, khéo léo nhắc bà cảm ơn con rể.

Nhưng phản ứng của mẹ khiến cô càng đau lòng. Bà không những không trách móc mà còn chủ động nhắn tin cho con rể, nói sẽ gửi trả lại 2 triệu đồng.

Tin nhắn đòi tiền của con rể khiến vợ chết lặng

Tưởng chuyện đến đó là kết thúc, Khuê không ngờ Thịnh lại trả lời mẹ vợ bằng những lời lẽ lạnh lùng.

Anh nhắn rằng tiền bạc phải rõ ràng, mẹ đi viện thì cần chuẩn bị tiền trước, không thể mặc nhiên để con cái chi trả. Thịnh còn nhấn mạnh, nếu lần sau mẹ vợ tiếp tục nhập viện, chi phí tăng lên thì vợ chồng anh không thể cứ đứng ra lo liệu.

Đỉnh điểm, anh viết: "Vợ con đã lấy chồng, không nhờ chồng thì lấy đâu ra tiền mà lo cho mẹ? Bọn con cũng phải nai lưng kiếm tiền chứ có phải tiền từ trên trời rơi xuống đâu".

Đọc từng dòng tin nhắn, Khuê cảm giác như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng.

Cô không đòi hỏi chồng phải chu cấp cho bố mẹ mình, càng không muốn biến anh thành người có trách nhiệm gánh vác mọi chi phí của nhà ngoại. Nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông có thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng lại có thể tính toán lạnh lùng với mẹ vợ chỉ vì 2 triệu đồng viện phí.

Với Khuê, điều khiến cô đau đớn không nằm ở số tiền mà là thái độ của Thịnh. Mẹ cô đã già yếu, lúc nguy cấp chỉ mong có người giúp đỡ, vậy mà lại phải nhận về cảm giác mình đang mắc nợ con rể.

Hai vợ chồng cãi nhau dữ dội. Khuê yêu cầu Thịnh xin lỗi mẹ, đồng thời nói rằng cô không thể tiếp tục sống trong một gia đình mà bố mẹ mình luôn bị xem như gánh nặng.

Thịnh chẳng những không nhận sai mà còn buông lời cay nghiệt: "Ly hôn thì cô được lợi gì? Tôi có công việc, có tiền, còn cô thì sao? Bỏ cô, tôi thiếu gì người khác".

Câu nói ấy khiến Khuê hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô nhận ra thứ mình cần không phải một người chồng giàu có, mà là người biết tôn trọng và yêu thương những người thân của vợ.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Khuê quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân hơn 5 năm. Cô chấp nhận bắt đầu lại, tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con và dành thời gian chăm sóc bố mẹ già.

Khuê hiểu rằng ly hôn không phải lựa chọn dễ dàng, nhưng đôi khi rời khỏi một cuộc hôn nhân thiếu sự sẻ chia còn tốt hơn tiếp tục sống trong đó chỉ vì tiền bạc và vẻ ngoài đủ đầy.