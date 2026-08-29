Chủ tịch Đỗ Vinh Quang gây chú ý như thế nào?

Chiều 28/8, tại Hà Nội, CLB Hà Nội tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27 và lễ ký kết hợp tác với adidas Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực Ban Chấp hành VFF, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội cùng ban huấn luyện và dàn cầu thủ.

Đáng chú ý, sau ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ Hà Nội FC góp mặt trong hành trình đăng quang như: Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Vinh Quang cho biết: "Quả ngọt chung của đội tuyển Việt Nam hôm nay được vun đắp từ sự đóng góp của các CLB, các trung tâm đào tạo, các thế hệ cầu thủ và những người làm bóng đá không ngừng cống hiến. Với Hà Nội FC, niềm tin và niềm tự hào ấy càng được nhân lên khi chứng kiến các cầu thủ Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên cùng các đồng đội chiến đấu kiên cường và nâng cao chiếc cúp vô địch".

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ niềm tin và niềm tự hào của Hà Nội FC được nhân lên khi chứng kiến Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên cùng các đồng đội chiến đấu kiên cường và nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua.



Theo ông Đỗ Vinh Quang, trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội FC luôn kiên định với định hướng phát triển bóng đá một cách toàn diện, trong đó chú trọng đào tạo, phát triển cầu thủ và đóng góp nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia, đồng thời duy trì sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

"Giá trị mà CLB hướng tới không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà còn được thể hiện qua từng thế hệ cầu thủ trưởng thành từ môi trường Hà Nội FC, tiếp tục cống hiến và tạo dấu ấn cho bóng đá Việt Nam. Đó cũng là động lực để Hà Nội FC tiếp tục đầu tư bài bản, xây dựng nền tảng vững chắc và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển, trưởng thành, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa cho đội tuyển quốc gia và cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam", chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khẳng định.

Áo đấu mới của các cầu thủ Hà Nội FC.

Đỗ Hoàng Hên dự kiến năm sau cả gia đình sẽ sang Việt Nam

Hoàng Hên là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là sau dấu ấn đậm nét ở ASEAN Cup 2026. Tại sự kiện, chia sẻ với PV Gia đình & Xã hội, Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc trên sân Mỹ Đình tối 26/8 vừa qua. "Tôi rất vui và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng. Đây là một khoảnh khắc rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc ấy rất lâu rồi. Người hâm mộ Việt Nam quá tuyệt vời. Tôi rất yêu Việt Nam và con người Việt Nam", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.

Bên cạnh đó, nam cầu thủ cho biết gia đình mình cũng rất yêu Việt Nam và thậm chí có thể sẽ sang Việt Nam trong năm tới. "Cả gia đình tôi rất yêu Việt Nam. Có thể năm sau gia đình tôi sẽ sang Việt Nam", cầu thủ của Hà Nội FC cho biết thêm. Khi được hỏi về món ăn Việt Nam mà mình yêu thích, anh bày tỏ: "Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, nhất là đồ chay, phở chay".

Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc ghi bàn trong chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.

Hoàng Hên chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng tại ASEAN Cup 2026.

Sau những ngày tháng đáng nhớ cùng đội tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên trở lại Hà Nội FC để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tại lễ xuất quân chiều 28/8, đội bóng Thủ đô thể hiện quyết tâm hướng đến một mùa giải giàu tham vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell.

Đối mặt với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, thầy trò HLV Harry Kewell xác định đó sẽ là động lực để toàn đội nỗ lực cống hiến những trận cầu mãn nhãn, thi đấu với tinh thần kỷ luật, đoàn kết và quyết tâm cao nhất trong mùa giải 2026/27.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang và các cầu thủ Hà Nội FC.