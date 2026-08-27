'Ca sĩ tỉ phú' Hà Phương ở tuổi 54

Sắc vóc tuổi trung niên của Hà Phương và Minh Tuyết gây chú ý GĐXH - Hà Phương và Minh Tuyết gây chú ý khi khoe sắc vóc rạng rỡ bên nhau ở tuổi trung niên. Điều khiến khán giả ấn tượng là cả hai vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp theo thời gian.

Mới đây, ‘nữ ca sĩ tỉ phú’ Hà Phương đồng hành cùng cô em gái Minh Tuyết tham dự buổi chiếu sớm "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". Sự xuất hiện của hai chị em tại sự kiện nhận được sự quan tâm từ khách mời và truyền thông.

Đây cũng là một trong những hoạt động giải trí mà Hà Phương chủ động tham gia trong thời gian qua, khi cuộc sống của nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi và các con đều lớn hơn, cho phép cô dành thêm thời gian cho nghệ thuật cũng như gặp gỡ đồng nghiệp trong nước.

Ca sĩ Hà Phương ở tuổi 54 vẫn rất trẻ trung.

"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" lấy cảm hứng từ những câu chuyện xoay quanh lăng mộ Đinh Tiên Hoàng, xây dựng hành trình của bảy vị hộ linh tráng sĩ cùng bí mật liên quan đến vị vua đầu tiên của nhà nước Đại Cồ Việt. Việc kết hợp giữa lịch sử, huyền sử và yếu tố giải trí cũng khiến câu chuyện trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả hiện nay.

Nói về bộ phim, Hà Phương chia sẻ: “Tôi rất thích những bộ phim khai thác chất liệu lịch sử Việt Nam. Mỗi câu chuyện đều có những điều rất thú vị mà đôi khi mình nghe qua rồi nhưng chưa chắc đã hiểu hết. Hộ linh tráng sĩ có phần hình ảnh và hành động khá ấn tượng. Tôi thích cảm giác vừa được giải trí, vừa biết thêm một câu chuyện của đất nước mình”.

Hà Phương cũng cho rằng, một câu chuyện vốn nằm trong sách vở đã trở thành hành trình của những nhân vật cụ thể trên màn ảnh. “Điều tôi thích là bộ phim khiến mình muốn tìm hiểu thêm sau khi xem. Tôi nghĩ đó cũng là một cách rất hay để lịch sử trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ: không cần bắt đầu bằng việc phải nhớ thật nhiều, chỉ cần bắt đầu từ sự tò mò”, Hà Phương chia sẻ.

Hà Phương đọ sắc bên em gái Minh Tuyết.

Sau buổi chiếu sớm "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", Hà Phương chia sẻ việc các con đã lớn giúp cô có thêm thời gian dành cho công việc và nghệ thuật, vì vậy nữ ca sĩ cũng tích cực xuất hiện hơn tại các hoạt động giải trí trong nước.

Nữ ca sĩ cho biết, cô cũng đang cố gắng làm mới hình ảnh, cập nhật cách sử dụng mạng xã hội và bắt kịp những xu hướng mà giới trẻ quan tâm: “Tôi nghĩ làm nghệ thuật thì không thể đứng yên. Khán giả trẻ thay đổi mỗi ngày, mạng xã hội cũng thay đổi từng ngày, nên mình cũng phải học cách thay đổi để theo kịp. Tôi đang tập làm quen với những điều mới, từ cách xuất hiện trên mạng xã hội đến cách trò chuyện với khán giả, để mọi người thấy Hà Phương hôm nay cũng có nhiều điều khác để chia sẻ".

Việc chủ động làm mới mình cũng là cách Hà Phương muốn rút ngắn khoảng cách với thế hệ khán giả trẻ, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội biết đến cô ngoài mối liên hệ với Cẩm Ly và Minh Tuyết. Hà Phương mong rằng bên cạnh những cái tên quen thuộc ấy, khán giả sẽ nhớ đến tên Hà Phương qua những gì cô đã , đang và sẽ làm trong nghệ thuật.

Các con Hà Phương đã lớn khôn nên cô muốn tập trung thời gian cho bản thân và công việc.

Cũng trong buổi chiếu sớm Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, Hà Phương có Minh Tuyết đồng hành. Hai chị em cùng hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi người lựa chọn một hướng đi khác nhau, vì vậy không thường xuyên xuất hiện chung. Dù vậy, khi có dịp, cả hai vẫn sẵn sàng dành thời gian cho những hoạt động của nhau.

Hà Phương được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero. Một số bài hát gắn với tên tuổi của nữ ca sĩ có thể kể đến như "Hoa cau vườn trầu", "Chờ người", "Bến đợi", "Mưa chiều miền Trung", "Nỗi buồn mẹ tôi", "Duyên phận", "Tình nghèo có nhau", "Lời đắng cho một cuộc tình" và "Em về kẻo trời mưa". Với giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm, Hà Phương từng tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu dòng nhạc quê hương, trữ tình.