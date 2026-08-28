Tối nay (28/8), ca sĩ Tùng Dương, Đen và JiYeon biểu diễn tại Chương trình 'Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai'

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Theo Thời báo VTV, "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" là một trong những sự kiện điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" diễn ra vào lúc 20h10 tối nay (28/8), với sự có mặt trực tiếp của khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV8, VTV9.

Tổng duyệt chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, tối 27/8.

Chương trình gồm 4 chương: “Huyền thoại kỳ quan - Khát vọng dựng xây Tổ quốc”, “Quảng Ninh rực rỡ”, “Kỳ tích Quảng Ninh – Vươn biển lớn” và “Quảng Ninh thành phố của tôi”.

Các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trong chương trình, bao gồm: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Đen, Tóc Tiên, Rhyder, JiYeon (T-Ara), Phương Ly cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ khác.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, drone light, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và nhiều hiệu ứng công nghệ hiện đại, góp phần tạo dấu ấn đặc biệt cho sự kiện.

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