Mai bị bắt làm con tin, chuyến ma túy lớn của băng Santana đổ bể

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 (tập cuối) phim "Lửa trắng", Lan bất ngờ khi thấy Cương không đi chuyển hàng mà thay vào đó, hắn quay trở lại địa bàn. Khi Lan hỏi, Cương thông báo đã bị công an vây kín, không còn cơ hội vận chuyển hàng như kế hoạch ban đầu nữa.

Cương nói rằng Huân đã bị bắt, tin này có vẻ làm cho Lan rất sốc. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Cương, Lan nói rằng cô ta luôn coi Huân là em trai mình và chỉ có Cương là không tin vào điều đó.

Lan lo lắng khi Cương thông báo Huân đã bị bắt. Ảnh VTV

Trước diễn biến mới đầy bất lợi, Lan quyết định cho cả đám bỏ trốn. Khi Cương hỏi về Mai, Lan nói rằng phải mang Mai theo làm con tin nên tất nhiên sẽ không bỏ Mai lại.

Lan ra lệnh cho cả nhóm tìm cách lẩn trốn. Ảnh VTV

Trong khi đó, đội chuyên án đã quyết định trận đánh tổng lực, chặn đứng chuyến chuyển hàng của Lan và băng Santana. Tân cũng được điều động thực hiện trận đánh này. Hắn cùng Tài được phân đứng chốt chặn tại một điểm. Tuy nhiên, Tân sau đó không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ cấp trên về việc hành động khiến hắn có phần bồn chồn.

Tân đã trực tiếp nói chuyện với cấp trên thì chỉ nhận được câu nói ngắn gọn là chờ lệnh. Điều này khiến Tân bắt đầu nghi ngờ. Hắn quan sát gương mặt của Tài rồi đặt câu hỏi có thấy không ổn khi cả nhóm được cử đứng chốt ở một nơi vắng vẻ như vậy hay không?

Tân được giao nhiệm vụ chốt chặn ở nơi vắng vẻ. Ảnh VTV

Đáp lại câu hỏi của Tân, Tài nói rằng chỉ huy Trần Nam Châu sợ băng Santana xé lẻ tháo chạy nên phân nhóm đứng chốt tại đây. Câu trả lời của Tài càng khiến Tân bất ngờ khi hắn không hề biết có chỉ đạo này trong khi Tài là cấp dưới của hắn thì lại nắm rõ.

Tập cuối phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 28/8 trên VTV3.

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