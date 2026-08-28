Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng xuất hiện tại chùa Thanh Sơn sau chấn thương vỡ xương mắt cá chân

Mạnh Quỳnh, giọng ca vàng trong làng nhạc bolero có cuộc sống hôn nhân bình yên GĐXH - Mạnh Quỳnh là giọng nức tiếng trong làng nhạc bolero và được khán giả rất yêu mến. Sau hào quang sân khấu, đời thực anh có cuộc sống bình yên bên gia đình.

Xuất hiện trong trang phục vest xám chỉn chu, giọng ca "Nhẫn cỏ cho em" phải sử dụng nạng và bốt cố định cổ chân để hỗ trợ di chuyển. Dù gặp nhiều bất tiện và phải nhờ sự trợ giúp của ê-kíp giữa đám đông, Mạnh Quỳnh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, liên tục giao lưu và trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của mình.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng dự sự kiện (ảnh BTC).

Trước đó, vào giữa tháng 8/2026, Mạnh Quỳnh gặp tai nạn trong lúc chơi thể thao dẫn đến vỡ xương mắt cá chân phải. Anh được cấp cứu kịp thời và được chỉ định đeo bốt cố định bơm hơi để bảo vệ vùng tổn thương. Bác sĩ dự kiến thời gian hồi phục kéo dài khoảng 2 tháng và yêu cầu nam ca sĩ hạn chế áp lực lên chân, sử dụng xe lăn hoặc nạng khi di chuyển xa.

Dù sinh hoạt thường nhật bị đảo lộn đáng kể, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ sinh năm 1971 vẫn thể hiện tinh thần lạc quan. Anh chủ yếu chia sẻ những lời trấn an, tránh đề cập đến sự đau đớn để khán giả và đồng nghiệp bớt lo lắng.

Chấn thương đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình biểu diễn của Mạnh Quỳnh. Dù đã hủy đêm nhạc ngày 22/8 tại Mỹ để nghỉ ngơi, nam ca sĩ vẫn quyết tâm giữ lịch cho các chương trình còn lại. Anh khẳng định sẵn sàng chống nạng hoặc ngồi xe lăn lên sân khấu phục vụ khán giả.

Sắp tới, Mạnh Quỳnh dự kiến tham gia đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 30/8. Bên cạnh việc biểu diễn, anh vẫn tranh thủ thời gian dưỡng thương để sáng tác, tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero - cầu nối bền chặt giúp anh duy trì tình cảm sâu đậm với công chúng trong suốt hơn 20 năm qua.