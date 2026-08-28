NSƯT Chiều Xuân: 'Tôi hạnh phúc vô cùng khi được vào vai Hoàng hậu'

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NSƯT Chiều Xuân và niềm vui khi vào vai Hoàng hậu

-Chào NSƯT Chiều Xuân, trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, chị đến với vai diễn Hoàng hậu như thế nào?

Tôi nhớ mãi một câu nói của Hạnh (NSX Ngô Thị Bích Hạnh) từ trước đó. Khi Bình (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) và Hạnh bắt đầu làm phim, tôi theo dõi rất nhiều và thực sự rất mê. Đương nhiên, đây là một bộ phim huyền sử, nói về một thời đại vô cùng rực rỡ, vô cùng anh hùng của đất nước ta.

Có một lúc tôi cũng quên mất chuyện này, cho đến khi cảm thấy bộ phim gần hoàn thành thì Hạnh gọi điện cho tôi: "Chị ơi, chị qua đoàn phim nhé". Tôi rất bất ngờ vì các bạn thực sự không quên lời đã nói trước đó.

NSƯT Chiều Xuân xúc động khi chia sẻ về vai diễn trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Hạnh bảo tôi cứ đến đoàn phim, không cần suy nghĩ trước xem mình sẽ làm vai gì. Đến nơi, tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng bởi được vào vai Hoàng hậu, một trong năm vị Hoàng hậu.

Đặc biệt, khi mọi người đưa bộ phục trang của tôi lên, tôi xúc động vô cùng. Bộ đồ đẹp thật sự, từ cách phối màu đến độ tha thướt. Màu vàng là màu hoàng tộc, màu tím gợi đến công hầu, khanh tướng, rồi thêm màu xanh. Tôi không hiểu bằng cách nào nhà thiết kế có thể phối những màu ấy với nhau mà khi mặc lên lại rực rỡ, tráng lệ đến như vậy. Tất cả mọi người đều rất ấn tượng với bộ phục trang đó.

Khi mặc bộ trang phục lên người, tôi mang theo một niềm tự hào vô cùng lớn. Có lẽ cũng vì thế mà tôi cảm nhận nhân vật Hoàng hậu rất nhiều. Tôi nghĩ cảm hứng đó đã giúp những hình ảnh của mình khi lên phim nhận được những đánh giá tốt. Mọi người khen tôi trông rất "Thái hậu", rất đẹp, nên tôi hạnh phúc và biết ơn.

Qua những bản nháp đầu tiên chúng tôi được xem, tất cả anh em đều "wow" và vỗ tay. Đạo diễn cũng lặng đi, bởi tất cả vẫn phải chờ đến buổi công chiếu chính thức. Nhưng những gì tôi được xem khiến tôi phải thốt lên: "Trời ơi, sao mà hay!". Bộ phim hay, hoành tráng, tự hào, nhiều chi tiết, đặc sắc, có chiều sâu và rất Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc và tự hào khi vào vai diễn Hoàng hậu trong phim.

Để hóa thân thành một nhân vật Hoàng hậu, chị có phải học thêm cách đi đứng, nói năng hay phong thái như thế nào không?

- Thực ra nghề của chúng tôi là nghề biểu diễn. Ngay từ khi học, chúng tôi đã được học những phong thái cổ điển. Hơn nữa, tôi từng được đi học ở nước ngoài và được tiếp xúc với những phong thái hoàng cung, quyền quý. Những điều đó về cơ bản cùng một đẳng cấp, cùng một hình ảnh.

Chúng tôi được học rất nhiều, từ hình thể, cách nói năng cho đến cách thể hiện gương mặt. Thậm chí có những bài tập mà chỉ cần nghe thôi, không cần nhìn cũng phải thể hiện được phong thái rất đúng đắn, còn khi di chuyển thì phải chính xác.

Vì thế, tất cả những điều ấy dù bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi nhưng thực ra đã ngấm vào máu. Nếu trẻ hơn thì có khi mình sẽ tươi tắn hơn một chút, nhưng tôi chưa xem hết nên cũng chưa biết mình sẽ được thể hiện như thế nào trên màn ảnh.

Từ những gì được học ở trường sân khấu - điện ảnh, được làm việc với các đạo diễn, các nghệ sĩ ở Nhà hát Kịch và những lần đi học, đi trải nghiệm ở nước ngoài, tất cả đều đã trở thành vốn nghề của tôi.

Khi biết mình sẽ vào vai một nhân vật Hoàng hậu, tôi bắt đầu nhớ lại, ngấm lại những phong thái ấy và giữ cảm giác đó ở trong lòng. Đặc biệt, tôi luôn nghĩ đến hoàn cảnh của nhân vật, bởi lúc này triều đình đang rất rối ren. Nhân vật phải sống trong hoàn cảnh ấy như thế nào, phải giữ phong thái ra sao, đó cũng là điều tôi suy nghĩ rất nhiều.

Ở tuổi nghỉ hưu nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn say mê với nghề.

Tôi rất mong những hình ảnh của mình trên phim sẽ được khán giả đón nhận. Tôi cũng chúc bộ phim thành công vượt trội, bởi thực lòng tôi thấy tác phẩm xứng đáng với điều đó.

Tôi mong bộ phim được khán giả yêu thương và đạt doanh thu lớn. Bất cứ ai làm được những điều tốt thì sau đó sẽ tạo ra nền tảng để những người khác học tập, để anh em nghệ sĩ được sống với nghề và có thêm điều kiện làm nghề. Đó là một niềm mơ ước rất lớn. Vì vậy, tôi xin chúc Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thành công rực rỡ.

Sau khi trực tiếp tham gia bộ phim, chị đánh giá thế nào về hướng phát triển của dòng phim lịch sử, huyền sử và cổ trang Việt Nam?

- Nếu tôi là người trong cuộc thì có thể nói là hơi sớm, nhưng thực ra cũng không quá sớm. Bởi vì tham gia bộ phim nên tôi theo dõi rất nhiều quá trình anh em làm việc, từ nghiên cứu tư liệu cho đến cách thể hiện trên màn ảnh.

Từ tạo hình, phục trang, bối cảnh, cách thức chiến đấu cho đến cách kể chuyện, tôi thấy ê-kíp đều cố gắng để làm rõ đây là một câu chuyện của Việt Nam. Tất nhiên Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy chung của thế giới, không thể tách khỏi thế giới, nhưng khi nhìn vào tác phẩm, dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải nhận ra ngay đó là Việt Nam. Nó thân thương mà vẫn hoành tráng. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.

Tôi rất chờ đợi kết quả sau buổi chiếu và những buổi chiếu tiếp theo. Với những gì mình kỳ vọng, tôi tin đây là một bước tiến rất lớn đối với dòng phim lịch sử, huyền sử và cổ trang Việt Nam.

Ngay từ một vài hình ảnh đầu tiên, tôi đã rất xúc động. Có những khoảnh khắc giữa các nhân vật khiến tôi liên tưởng đến chất ngôn tình. Bởi theo tôi, trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, khó khăn nhất, bi kịch nhất, con người mới bộc lộ hết bản chất của mình. Khi ấy, cảm xúc trở nên mạnh mẽ, thánh thiện, sâu đậm và đẹp.

Đó là những cảm giác đầu tiên của tôi khi xem những hình ảnh của bộ phim. Tôi mong những điều mình kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực.

Tôi tin Việt Nam có thể làm được dòng phim này trong tương lai. Các nước xung quanh đã đi trước chúng ta khá nhiều, nhưng nếu mình cố gắng thì mình cũng sẽ làm được. Tất nhiên, mọi thứ đều cần thời gian.

Thời gian ấy có nghĩa là phải nỗ lực làm việc, nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện, tìm tòi và gom góp tất cả những gì thuộc về di tích, di sản của Việt Nam. Khi những giá trị ấy được đưa vào dòng phim này, tôi tin dấu ấn Việt Nam sẽ không thể phai mờ. Đó phải là một dấu ấn đậm nét và đầy tự hào.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi thuộc về đất này, nước này, thiên nhiên này"

Ngoài nội dung phim, NSƯT Chiều Xuân cảm nhận thế nào về dấu ấn Việt Nam trong phục trang của bộ phim?

- Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là chất liệu. Chúng ta có những chất liệu rất đặc trưng như tơ lụa, tơ tằm, các loại vải truyền thống. Khi sử dụng những chất liệu ấy thì quần áo cũng phải mang một sắc thái khác.

Ví dụ như bộ trang phục tôi mặc hôm nay cũng là một cách phá cách từ trang phục dân tộc nên tôi rất thích. Tôi đặc biệt thích tông màu của nó.

Mọi người phải biết rằng tông màu Việt Nam của mình có màu nâu, màu ngói đỏ, màu đỏ, màu khaki, màu đất, màu xanh lam… Nhìn chung là những gam màu khá trầm, dù vẫn có những sắc đỏ nổi bật.

NSƯT Chiều Xuân ngập tràn tình yêu quê hương đất nước.

Trang phục phản ánh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Vì thế, khi nhìn vào những tông màu ấy, tôi cảm thấy rất sung sướng. Tôi sống trong môi trường này, sống giữa thiên nhiên này thì những màu sắc mình tạo ra cũng phải như thế.

Tôi thuộc về đất này, nước này, thiên nhiên này, con người này, rừng núi này, đồng ruộng này, con sông này và biển này. Vì thế, khi nhìn thấy những màu sắc ấy trong trang phục, tôi cảm thấy mình được đồng điệu.

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này!

NSƯT Chiều Xuân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Chiều Xuân, sinh năm 1967 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Chị được đào tạo tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Mẹ chồng tôi, Hà Nội mùa đông năm 46, Người yêu đi lấy chồng, Cây bạch đàn vô danh...

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