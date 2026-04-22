Chuẩn bị sẵn sàng khởi quay phim truyền hình ‘Kế hoạch CM12’

Chiến dịch CM12 không chỉ là niềm tự hào của ngành công an Việt Nam, nó còn được xem như một "giáo trình" điển hình về nghiệp vụ phản gián, góp phần đào tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa của ngành công an, hun đúc tinh thần đấu tranh kiên định, nhạy bén và nhân văn trong thời đại mới.

Ngoài việc dựa nội dung chuyên án và các nhân vật có thật, phim truyền hình "Kế hoạch CM12" còn được lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký "CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián" của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được NXB CAND tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc hồ hởi đón nhận.

Trong những ngày tháng 4 này, ban sản xuất, đạo diễn và tổ phục trang phim "Kế hoạch CM12" đang tích cực nghiên cứu bối cảnh, đạo cụ, phục trang, nhằm tái hiện diện chuẩn xác hình ảnh, diện mạo nhân vật những năm 80, với những yêu cầu khắt khe về tính chân thực và sự chuẩn xác.

Tổ phục trang đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng từ chất liệu, kiểu dáng quân phục cho đến các loại thường phục đặc trưng của thời kỳ. Mỗi bộ trang phục không chỉ đáp ứng tính thẩm mỹ điện ảnh mà còn phải đảm bảo đúng quy chuẩn nghiệp vụ và lịch sử lực lượng. Sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị phục trang chính là lời khẳng định cho tâm huyết của toàn bộ ekip sản xuất, sẵn sàng cho những ngày ghi hình sắp tới để mang đến một tác phẩm chất lượng nhất cho khán giả.

Tổ phục trang nghiên cứu, tái hiện các loại quân phục trang phục đặc trưng của giai đoạn diễn ra chuyên án. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Từng bối cảnh, từng không gian được khảo sát và tính toán hết sức kỹ lưỡng. Đối với đoàn làm phim, việc đưa "Kế hoạch CM12" lên màn ảnh không chỉ đơn thuần là thực hiện một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là sứ mệnh tri ân, khắc họa và gìn giữ một trang sử huyền thoại.

Bên cạnh việc chuẩn bị bối cảnh, phim cũng đã qua giai đoạn thử vai (casting) trong tháng 3/2026 để sẵn sàng bấm máy. Theo kế hoạch, quý VI năm nay, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ và được phát sóng phục vụ khán giả trên kênh truyền hình ANTV, các đài địa phương và nền tảng OTT.

Đoàn làm phim nghiên cứu bản đồ, phân tích bối cảnh lịch sử để tái hiện chân thực hình ảnh trong phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

"Kế hoạch CM12" là cuộc đấu tranh cam go chống lại bọn gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Kế hoạch CM12 được thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 9/1981 - 9/1984). Trung tâm chỉ huy của Kế hoạch được đặt tại Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, (nay là xã Đá Bạc) tỉnh Cà Mau, do đồng chí Phạm Hùng, bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chỉ đạo, đặt tên.

Bằng chiến thuật cài người vào lòng địch, cùng các kỹ thuật nghiệp vụ tinh tế, các biện pháp ''câu nhử" khéo léo, lực lượng công an nhân dân đã kéo được lực lượng phản động từ nước ngoài về Việt Nam lần lượt từng chuyến theo sự sắp xếp của ta, bắt gần nhân sự của chúng cũng như toàn bộ vũ khí, khí tài, làm thất bại hoàn toàn âm mưu lập chiến khu kháng chiến của chúng tại cực Nam đất nước hòng lật đổ chính quyền cách mạng.

Đây là lần đầu tiên, một bộ phim truyền hình dài tập tái hiện lại chuyên án phản gián tinh vi, đầy bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, được đầu tư quy mô để sản xuất phục vụ công chúng.

Diễn viên Trần Nghĩa (nổi tiếng với vai Ngạn trong phim "Mắt biếc" – đứng giữa) tham gia thử vai phim "Kế hoạch CM12". Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Bộ phim do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Chỉ đạo sản xuất phim là đội ngũ đạo diễn dày dạn kinh nghiệm trong dòng phim hình sự - chính luận, với những cái tên quen thuộc như Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu.

Phim tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố và những màn đấu trí "không tiếng súng" nhưng đầy kịch tính của lực lượng An ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Ngoài bối cảnh chính là Hòn Đá Bạc, phim còn có những cảnh quay tại nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Với nội dung tôn vinh sự mưu lược, lòng dũng cảm và tinh thần hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa Công an và Nhân dân, cùng những tình tiết gay cấn, hấp dẫn từ diễn biến có thật của kế hoạch, chắc chắn bộ phim sẽ thu hút khán giả khi được phát sóng.

T.L