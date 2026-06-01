Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa
GĐXH - Dường như Tuấn Hưng vẫn chưa cân bằng được cảm xúc sau thời gian mẹ anh qua đời.
Với chủ đề "Tuổi thơ của bố", tập 8 "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" sẽ lật mở những ký ức tuổi thơ kéo dài qua nhiều thế hệ của 4 ông bố nổi tiếng. Không chỉ có những pha chăm con dở khóc dở cười, tuần này hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút lắng đọng và bùng nổ cảm xúc về tình cảm gia đình.
Những phút giây lắng đọng của Tuấn Hưng trong "Mẹ vắng nhà" khi nhớ về người mẹ quá cố
Hành trình tại vùng cao của ba bố con Tuấn Hưng khép lại bằng những trải nghiệm văn hóa vô cùng ý nghĩa: nhuộm chàm và vẽ sáp ong lên vải. Tại đây, khán giả được thấy một hình ảnh Tuấn Hưng vô cùng khéo léo. Cậu út Sâm liên tục cổ vũ và lo lắng cho bố: "Bố giỏi quá", "Bỏng đấy bố ạ, bố cẩn thận đổ".
Khép lại 48 giờ vắng vợ đầu tiên, nam ca sĩ không giấu được sự xúc động. Từ một ông bố có phần vụng về và nghiêm khắc, anh đã học được cách làm bạn với các con, nhìn các con tự lập, nhường nhịn và bảo vệ nhau.
Giây phút lắng đọng nhất là khi Tuấn Hưng nghẹn ngào chia sẻ về người mẹ vừa mới qua đời vài tháng trước: "Giá như chương trình này đến sớm hơn một chút thì những khoảnh khắc mà cả gia đình bên nhau sẽ có thêm bà nội...". Những giọt nước mắt của người đàn ông phong trần đã rơi, biến những thước phim của chương trình trở thành những ký ức vô giá không gì thay thế được.
Ông bố Gen Z Tuấn Dương "toát mồ hôi" khi con gái "nhận tiền" từ người lạ
Tuần này, khán giả được một phen cười nghiêng ngả với thử thách lòng tin dành cho bé Nami tại quán ăn sáng. Phát hiện mình quên mang ví, ba Dương đành để con gái ở lại làm "con tin" kèm lời dặn kỹ lưỡng: "Ai rủ đi đâu cũng không được đi nhé".
Ngay khi ba vừa đi khỏi, một cuộc thử lòng từ ê-kíp chương trình đã diễn ra. Ban đầu, Nami bảo vệ lời dặn của ba rất kiên định. Thế nhưng, ngay khi bác ekip rút tiền mặt ra để thương lượng, cô bé liền đồng ý luôn không một chút đắn đo. Khoảnh khắc ba Dương quay lại bắt bài con gái tạo nên một tình huống dở khóc dở cười, chứng minh sự ngây thơ nhưng cũng rất thực tế của cô công chúa nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó, buổi chiều của ba cha con tiếp tục "bất ổn" với thử thách làm bánh. Dù ba Dương đã cẩn thận cầu cứu ChatGPT và tự tin tuyên bố "đúng công thức là ra, nhưng mà ra cái gì thì không biết", Nami vẫn liên tục phá vỡ quy tắc: miệng vừa "dạ" vâng lời dặn không ăn bột mì thì giây sau đã quay sang dụ em Suli ăn, tay thoăn thoắt nghịch máy đánh kem khiến ông bố Gen Z chỉ biết than trời
BTV Mạnh Cường:"Bố được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nên các con cũng chắc chắn sẽ như vậy"
Tiếp nối những khoảnh khắc ấm áp, sự ghé thăm của ông bà nội trong tập này đã mang đến cho gia đình BTV Mạnh Cường nhiều bất ngờ thú vị. Ông nội đã đặc biệt "khui" ngay bộ tư liệu mật gồm những bức ảnh thời thơ ấu và gia tài 21 chiếc huy chương của BTV Mạnh Cường. Khi ngắm những tấm hình cũ, chính BTV Mạnh Cường cũng phải trầm trồ vì quý tử Cue sở hữu diện mạo giống hệt mình ngày bé. Nhìn lại hành trình trưởng thành, ông bố trẻ tự hào khẳng định: "Bố được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nên các con cũng chắc chắn sẽ như vậy".
Sự ấm áp, gắn kết ấy càng được đong đầy trong bữa trưa gia đình. Dù đã là bố hai con, nhưng khi được ở bên bố mẹ, BTV Mạnh Cường nghiêm túc ngày thường bỗng chốc hóa thành cậu con trai bé bỏng, thoải mái ăn uống, tâm sự.
Điểm nhấn hài hước nhất chính là phản ứng trái ngược của Cue và Cam. Nếu ở những tập trước, hai nhóc tì thẳng tay chấm cho tay nghề của bố vỏn vẹn 2 điểm, thì lần này, cả hai lại đồng loạt dành tặng món ăn của bà nội điểm 10 tuyệt đối, thậm chí còn ăn ngoan và nhiều gấp đôi ngày thường. Với Mạnh Cường, đây không chỉ là bữa ăn ngon nhất trong suốt thử thách 48 giờ, mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá, tiếp thêm năng lượng cho hành trình làm cha phía trước.
Thà cọ toilet chứ dứt khoát không trông em, con trai Đăng Khôi trổ tài làm việc nhà
Vắng mẹ Thùy Anh, ba bố con Đăng Khôi phải bước vào "cuộc chiến" dọn dẹp nhà cửa. Cặp anh em Đăng Anh và Kai tiếp tục mang đến những màn em "đuổi", anh "chạy" siêu đáng yêu.
Trong lúc dọn dẹp giày dép cho mẹ, trước câu hỏi của bố Khôi: "Đố các con biết tại sao giày của con gái lại có gót cao?", cậu bé Đăng Anh ngay lập tức nhảy số: "Do con gái lùn!". Định mệnh trớ trêu khi ngay sau đó, ba Khôi thua oẳn tù tì và phải nhận hình phạt xỏ chân vào đôi giày cao gót của vợ, vừa catwalk vừa bế bé Kai trước ánh mắt ngơ ngác của các con.
Để được "miễn" nhiệm vụ trông em Kai, Đăng Anh chấp nhận gánh trọn gói việc nhà, từ lau sàn, cọ bồn tắm cho đến phơi quần áo. Cậu chàng vừa làm vừa cằn nhằn như một ông cụ non: "Rửa bát, rửa chén, lau bồn, việc gì cũng đến tay tôi! Thà làm hết việc nhà còn hơn trông em Kai".
Bầu không khí càng náo nhiệt khi khách mời Cường Seven ghé chơi. Nam ca sĩ hết lời tán thưởng cách Đăng Khôi chơi cùng con mà không cần điện thoại. Tuy nhiên, thử thách thực sự ập đến khi bố Khôi và anh cả Ken đi mua hoa, bỏ lại một mình Cường Seven hoang mang "cân" hai nhóc tì tinh nghịch.
Hành trình 48 giờ vắng vợ của Tập 8 không chỉ là bài kiểm tra kỹ năng chăm con, mà đã thực sự trở thành chiếc vé tàu đưa các ông bố ngược dòng thời gian về với tuổi thơ. Nhìn các con ngây ngô trưởng thành qua từng thử thách, những người đàn ông trụ cột bỗng nhận ra tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất.
Đón xem "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.
Tuấn Hưng (tên thật Nguyễn Tuấn Hưng) là một trong những nam ca sĩ nổi bật của nhạc Việt từ cuối thập niên 1990 đến nay và dần trở thành một trong những giọng ca nam đắt show nhất thị trường.
Anh ghi dấu với hàng loạt hit: Vũ điệu thần tiên, Tình yêu lung linh, Dĩ vãng cuộc tình, Cầu vồng khuyết, Tìm lại bầu trời,...
