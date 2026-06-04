Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ' GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy cho biết từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp sử dụng chất cấm và nhận thấy điểm chung của họ là cuộc đời tan nát...

Ngay trước ngày chính thức đổ bộ rạp Việt, đoàn làm phim Ma xó đã có buổi chào sân bùng nổ và đối thoại thẳng thắn với truyền thông vào tối 3/6 tại TP.Hồ Chí Minh. Khai thác chất liệu folklore đầy ám ảnh kết hợp cùng bi kịch gia đình nặng đô, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch hứa hẹn sẽ là "cú nổ" lớn của dòng phim kinh dị Việt trong mùa hè này.

NSƯT Thúy Hạnh chia sẻ về quá trình hóa trang của mình. Clip: ĐLP cung cấp.

Sau suất chiếu, đoàn phim đã có buổi giao lưu trực tiếp với truyền thông để chia sẻ về quá trình thực hiện dự án cũng như những chất liệu văn hóa dân gian được khai thác trong phim.

NSƯT Hạnh Thúy là một thành viên của phim đã chia sẻ thẳng thắn về dòng phim kinh dị hiện đang phát triển ở Việt Nam. Chị cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim kinh dị trong những năm gần đây phản ánh nhu cầu thực tế từ khán giả. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng là các nhà làm phim phải liên tục làm mới cách kể chuyện để mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn cho người xem.

Hình ảnh hóa trang thành Ma xó của NSƯT Hạnh Thúy.

Nói về tạo hình trong Ma xó, Hạnh Thúy cho biết đây là vai diễn có quá trình hóa trang công phu và tốn nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp của chị. Nữ diễn viên tiết lộ phần khó nhất nằm ở đôi mắt khi liên tục phải sử dụng các loại kính áp tròng và hiệu ứng hóa trang đặc biệt trong suốt quá trình ghi hình, Chị bảo chị hay nói đùa: "Có những ngày tôi mất đến 8 tiếng để hóa trang nhưng lên hình chỉ 8 giây". Và chị cũng chia sẻ phim: "Đây là nhân vật tốn thời gian make-up nhất từ trước đến nay của tôi, xấu xí nhất và ám ảnh nhất".

"Tôi hay đùa với đoàn phim rằng đến ngày cuối cùng mới biết mình thật sự đi quay phim. Vì từ lúc bắt đầu hóa trang cho đến khi tháo ra gần như tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Cảm giác tháo lớp hóa trang cuối ngày giống như được giải thoát vậy", NSƯT Hạnh Thuý hài hước cho biết thêm.

Ngoài ra, một trong những chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi giao lưu đến từ diễn viên Avin Lu. Nam diễn viên cho biết điều thu hút anh ở Ma xó chính là nhân vật Phú một người đàn ông lao động bình thường, luôn gồng gánh trách nhiệm gia đình giữa những áp lực mưu sinh.

Theo Avin Lu, hành trình chuẩn bị cho vai diễn bắt đầu từ câu hỏi: "Liệu bản thân có thực sự tin mình là nhân vật đó hay không?". Anh cho rằng việc thay đổi ngoại hình chỉ giúp đến gần nhân vật ở vẻ ngoài, trong khi điều quan trọng hơn là phải hiểu được cuộc sống và tâm lý của một người thợ hồ thực sự.

NSƯT Hạnh Thúy ở đời thực.

Chính vì vậy, Avin Lu quyết định xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở quận 4 để có cơ hội trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản như anh tưởng tượng. "Tôi cứ nghĩ chỉ cần đến công trình xin làm là được. Nhưng thực tế có rất nhiều quy trình và yêu cầu. Họ phải xác minh thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc cũng như các quy định liên quan đến an toàn lao động. Ban đầu, không ai hiểu vì sao một diễn viên lại muốn xin vào làm phụ hồ không lương", Avin Lu kể lại.

Sau nhiều lần giải thích mục đích nhập vai, nam diễn viên mới nhận được sự đồng ý từ phía công trình. Khoảng thời gian làm việc cùng những người thợ hồ giúp anh có cơ hội quan sát cuộc sống lao động thường nhật, từ những giờ làm việc dưới nắng nóng đến những câu chuyện về gia đình, con cái và gánh nặng mưu sinh.

Trong khi đó, Tín Nguyễn cho biết vai Thảo là thử thách lớn nhất của cô từ trước đến nay khi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng. "Điều khiến tôi áp lực nhất không phải khối lượng công việc mà là nỗi sợ mình chưa thể hoàn thành tốt vai diễn, nhất là khi được làm việc cùng nhiều anh chị nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ", cô chia sẻ.

Để hóa thân thành một phụ nữ mang thai, Tín Nguyễn dành thời gian tìm hiểu những thay đổi về tâm lý và thể chất trong thai kỳ, đồng thời được ê-kíp hỗ trợ thử nhiều mẫu bụng bầu khác nhau trước khi lựa chọn phiên bản phù hợp. Nữ diễn viên thậm chí mang bụng bầu silicone về nhà và đeo liên tục trong hơn hai tuần để làm quen với cảm giác sinh hoạt của một thai phụ. "Tôi gần như mang bụng bầu mọi lúc có thể, kể cả khi ngủ. Sau khoảng thời gian đó, tôi phần nào hiểu được những bất tiện và áp lực mà phụ nữ mang thai phải trải qua mỗi ngày", cô nói.

Bên cạnh những phân đoạn tâm lý, Tín Nguyễn cũng gây chú ý với cảnh quay sử dụng động tác bẻ người. Với lợi thế xuất thân là dancer và từng thực hiện nhiều động tác tương tự trước đây, cô trực tiếp thực hiện phân cảnh này mà không cần tập luyện riêng.

Đảm nhận vai bà Tánh, diễn viên Lê Khánh cho biết đây là một trong những vai diễn đặc biệt nhất của cô trong thời gian gần đây khi nhân vật cùng lúc mang nhiều lớp tính cách khác nhau: một bà thầy, một bà mụ và một người mẹ.

Khác với nhiều vai diễn trước đây, nữ diễn viên quyết định tuân thủ hoàn toàn những gì được xây dựng trong kịch bản và yêu cầu từ đạo diễn. "Tôi tôn trọng tuyệt đối thế giới mà bộ phim đang xây dựng. Khi bước vào một môi trường sáng tạo mới, bản thân phải hiểu đâu là giới hạn phù hợp và tôn trọng quyết định của đạo diễn. Chính điều đó giúp tôi hoàn thành vai diễn theo cách tốt nhất", Lê Khánh chia sẻ.

Đoàn làm phim Ma xó giao lưu với khán giả.

Được biết, Ma xó khởi chiếu chính thức toàn quốc vào ngày 5/6/2026. Hiện phim sẽ có suất chiếu sớm vào ngày 4/6.