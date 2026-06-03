Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Nguyệt đang nhặt rau trong bếp thì thấy con trai mang rất nhiều túi đồ ăn về nhà. Con trai Nguyệt cho biết đây là đồ của Tài đưa cho cậu bé. Nguyệt vội vàng bảo con đem trả lại cho Tài. Cô không muốn làm phiền người khác.

Thế nhưng con trai Nguyệt nhắc mẹ rằng nhà đã hết gạo. Buổi sáng hôm nay Nguyệt đi chợ nhưng không còn tiền nên chẳng mua được nhiều đồ ăn.

Nguyệt nhận được sự giúp đỡ nhưng lại từ chối vì không muốn làm phiền người khác. Ảnh VTV

Lúc này, Tài đứng ở ngoài hành lang và nghe thấy hết câu chuyện của mẹ con Nguyệt. Nhờ vậy anh mới hiểu rõ hơn những khó khăn mà Nguyệt đang phải gánh vác trên vai.

Con trai Nguyệt ước ao có một bữa cơm ngon lành có rau, có thịt, có cá nhưng nhà không đủ tiền để mua. Nguyệt tâm sự với con trai, cô không muốn con phải khổ sở, nên ban đầu đã bảo cậu bé ở lại nhà bố ruột thêm một thời gian. Cô khuyên con đợi đến khi bản thân có tiền, hoàn cảnh tốt hơn thì sẽ đón con về nuôi.

Tài vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Nguyệt và con trai. Ảnh VTV

Thế nhưng con trai Nguyệt không đồng ý vì lo lắng sau khi có tiền mẹ sẽ bỏ rơi mình hoặc bỏ đi biệt tích. Con trai Nguyệt nói: "Thà ở với mẹ bị đói, còn hơn ở với bố bị đánh". Với cậu bé, cuộc sống với mẹ tuy thiếu thốn nhưng vẫn tốt hơn là cuộc sống bạo lực khi ở cùng bố.

Nghe đến đây, Nguyệt nước mắt lưng tròng, vội ôm con trai vào lòng. Cô cảm thấy bất lực khi không thể chăm sóc, bảo vệ cho con thật tốt.



Nguyệt bật khóc khi con trai nói về nỗi sợ hãi khi ở với bố. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Diệu rủ Dương đi đến buổi liên hoan của hàng xóm ở khu tập thể cũ. Tuy nhiên, anh mải mê nhắn tin với Trang nên không để ý câu chuyện của vợ. "Đâu rồi? Bận quá không có thời gian trả lời đối tác à?". Chờ mãi không thấy Trang trả lời nên Dương cứ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Khi nghe tiếng vợ gọi, Dương mới giật mình và trả lời.

Thấy chồng phớt lờ mình, ngồi nhắn tin liên tục, Diệu tỏ ý nghi ngờ. Cô hỏi một cách gắt gỏng: "Anh làm gì đấy? Đối tác của anh cũng vui nhỉ! Dạo này em thấy anh cứ nhắn tin rồi ngồi tủm tỉm cười một mình suốt".

Diệu bắt đầu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện bất thường. Ảnh VTV

Dương lại tiếp tục khẳng định mình đang nhắn tin cho đối tác. Tuy nhiên, Diệu bắt đầu có những nghi ngờ, cô không ngừng nhìn về phía chồng. Ánh mắt của Diệu tràn ngập sự nghi ngờ. Với kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp nhiều năm, tính cách mạnh mẽ và khả năng phán đoán tốt nên Diệu bắt đầu cảm thấy không yên tâm về chồng. Cô buồn bã im lặng, không nói chuyện với Dương.

Tập 9 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 3/6 trên VTV3.

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