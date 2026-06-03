Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với Khuê
GĐXH - Thái lại tìm cớ để gây sự với Khuê, lý do có thể là vì ghen tuông khi Lan đang thích Khuê.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Phía bên kia thành phố", mẹ Lan đưa con gái tới trường nhưng việc này lại không khiến Lan vui vẻ. Cô nói mẹ không cần đưa mình tới trường. Lý do mẹ Lan muốn làm điều đó không phải vì tiện đường mà bởi luôn không yên tâm về con gái.
Còn mẹ của Lan lại thẳng thắn nói: "Mẹ không yên tâm về con là cũng có lý do cả đấy".
Vào buổi sáng trên đường tới trường, Cương lao xe đạp từ trong ngõ ra vô tình đụng độ với xe ô tô của mẹ Lan, Cương đang định bắt đền thì thấy Lan bước xuống xe nên thái độ thay đổi hẳn. "May quá toàn là người quen cả, coi như là cháu xí xóa. Lần này cháu không bắt đền cô đâu ạ", Cương hí hửng nói.
Tuy nhiên, đáp lại Cương, mẹ Lan lạnh nhạt nói: "Đây là lỗi của cháu, cháu đi từ trong ngõ ra mà không quan sát gây tai nạn. Lần đầu cô bỏ qua nhá. Nếu cô còn nhìn thấy cháu tái phạm một lần nữa, cô sẽ báo cáo lên nhà trường đấy".
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Lan bị hai cô bạn cùng lớp tìm cớ gây sự, vứt sách xuống đất. Nhưng Lan cũng không hiền, cô ngay lập tức phản kháng lại. Thấy sự việc căng thẳng, Cương đã đứng ra bảo vệ, còn bị bạn cùng lớp chế nhạo: "Không phải việc của mày. Sao mày xía vào làm cái gì, định anh hùng giải cứu mỹ nhân à? Nó không chơi với đứa đội sổ như mày đâu".
Đến giờ học thể dục, Thái lại tìm cớ gây sự với Khuê. Cương một lần nữa đứng ra bảo vệ bạn thân. Tuy nhiên, Khuê lập tức khuyên nhủ bạn cẩn thận, nếu không thì mẹ Phúc phải sang nhà Thái xin lỗi lần nữa.
Theo cậu bạn cùng lớp phân tích: "Theo tao, thằng Thái thích cái Lan mà cái Lan lại thích thằng Khuê. Cho nên thằng Thái cay cú là đúng thôi. Tao không linh tinh đâu. Tao thấy hôm ra sân chơi bóng, nó chỉ cổ vũ có mỗi mày".
Khuê giải thích rằng Lan đến tìm mình chỉ để hỏi bài, còn Cương cũng không giấu được nét mặt khó chịu khi nghe điều này.
Tập 5 "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h00 ngày 3/6 trên VTV1.
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