Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'

Thứ hai, 17:40 01/06/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Biểu diễn ca khúc của Bùi Công Nam, Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi, ghi dấu ấn tại "Hải trình kỳ thú - số đặc biệt 1/6" phát sóng VTV.

"Hải trình kỳ thú" nằm trong chùm chủ đề "Vầng trăng của em" là chương trình đặc biệt dành cho thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 lên sóng VTV. Đỗ Quyên là một trong những giọng ca nhí gây ấn tượng khi tham gia biểu diễn trong chương trình.

Khác với các gameshow phiêu lưu thực tế thông thường, đây là một chương trình nghệ thuật tổng hợp được VTV đầu tư kỹ lưỡng, mang đến cho các khán giả nhỏ tuổi một chuyến phiêu lưu kỳ thú qua những giai điệu, câu chuyện cổ tích và thông điệp ý nghĩa về ước mơ, tình yêu biển đảo cùng quê hương đất nước.

“Hải trình kỳ thú – Số đặc biệt 1/6” - mở màn cho một mùa hè thật rực rỡ, đầy tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi sân khấu là một hành trình để con thêm tự tin, thêm yêu âm nhạc và lớn lên cùng đam mê của mình. Hy vọng con sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp để lưu giữ tuổi thơ thật lung linh", Đỗ Quyên chia sẻ.

Lê Đỗ Quyên sinh năm 2013 tại Hà Nội. Cô bé 13 tuổi đang là học sinh THCS Nguyễn Trường Tộ và giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về Toán học, Tiếng Anh... và các giải năng khiếu (vẽ, ca hát, vũ đạo...). Năm 2024, Đỗ Quyên còn trở thành Đại sứ của Cuộc thi MC nhí toàn quốc và giành Cup vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông.

Năm 2025, Đỗ Quyên giành Huy chương vàng ở giải đồng đội và giải cá nhân tại giải tranh biện Vietnamese Scholars Debating Championship 2025 - một trong những giải đấu uy tín hàng đầu dành cho học sinh yêu thích tranh biện học thuật bằng tiếng Anh trên cả nước.

Đỗ Quyên cũng đồng hành với trường và các tổ chức trong các phong trào thiện nguyện như: Đêm nhạc Dạ khúc từ thiện “Cánh chim Lạc Việt - Vì đôi mắt trẻ thơ” (2023) do NSƯT Trần Ngọc đạo diễn; tham gia hoạt động “Cùng trẻ em Việt cất cao tiếng nói” tới các bạn nhỏ khuyết tật và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ngôi trường phát triển hòa nhập cộng đồng...

Ở tuổi 13, Đỗ Quyên được nhận xét trổ mã, dậy thì thành công khi sở hữu ngoại hình và gu thời trang năng động, hiện đại.

Dù lịch trình nghệ thuật và học tập dày đặc, Đỗ Quyên vẫn luôn biết cách sắp xếp thời gian hiệu quả nhờ sự động viên và hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và các thầy cô. Với ý chí mạnh mẽ, tinh thần cầu tiến và lòng đam mê mãnh liệt, Đỗ Quyên đang dần khẳng định hình ảnh một nữ sinh tiêu biểu tự tin, bản lĩnh và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

 

