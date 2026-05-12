Chứng nhận ISO/IEC 27001 bảo mật an toàn thông tin, lợi thế cạnh tranh cho công ty công nghệ
ISOCERT đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001 có giá trị quốc tế, là lợi thế cho công ty công nghệ trước tình hình biến động thị trường và quy định pháp luật ban hành.
Nhiều công ty lĩnh vực công nghệ nghiên cứu phát triển và sản xuất phần mềm đã được ISOCERT cấp chứng nhận quốc tế ISO/IEC 27001, từng bước xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc, nâng cao uy tín thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trong và ngoài nước.
Chứng nhận ISO/IEC 27001- không đơn thuần chỉ là chứng chỉ
Đạt chứng nhận ISO/IEC 27001 không chỉ là một "danh hiệu", mà là kết quả từ một hành trình dài hạn với tầm nhìn sâu rộng từ cấp lãnh đạo của công ty - một quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro và bảo vệ thông tin xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động doanh nghiệp, từ con người – quy trình – công nghệ đến quản trị rủi ro và tuân thủ pháp lý. Đó là hành trình đánh giá và cải tiến liên tục để điểm đến cuối cùng là được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001.
Chứng nhận ISO/IEC 27001 là minh chứng một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) đang vận hành thực tế, giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro thay vì chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra. Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, công ty có hệ thống bảo mật bài bản không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.
Chứng nhận ISO/IEC 27001 tăng cường niềm tin và khả năng hợp tác quốc tế
Dữ liệu trở thành "tài sản chiến lược", đặc biệt với các doanh nghiệp công nghệ, sở hữu chứng nhận ISO/IEC 27001 mang lại giá trị ứng dụng thực tiễn rõ rệt, thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố hình thức hay hồ sơ năng lực. Doanh nghiệp không chỉ "phòng thủ" trước các mối đe dọa mà còn chủ động kiểm soát toàn bộ vòng đời thông tin.
Đối với các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp gia công phần mềm, SaaS, fintech hoặc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, ISO/IEC 27001 là "ngôn ngữ chung" về bảo mật khi làm việc với đối tác quốc tế.
Nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…yêu cầu nhà cung cấp phải có chứng nhận ISO/IEC 27001 như một điều kiện tiên quyết để: Rút ngắn thời gian đánh giá nhà cung cấp; Tăng tỷ lệ trúng thầu các dự án quốc tế; Giảm yêu cầu kiểm tra chồng chéo từ phía đối tác.
ISO/IEC 27001 đáp ứng yêu cầu pháp lý và xu hướng quản trị hiện đại
Các nước trên thế giới và ngay cả Việt Nam đã ban hành các quy định về bảo vệ dữ liệu ngày càng chặt chẽ, ISO/IEC 27001 đóng vai trò là nền tảng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh khi xảy ra sự cố.
ISO/IEC cũng là bước đệm để doanh nghiệp tích hợp các hệ thống quản lý khác như ISO/IEC 27701 (bảo mật dữ liệu cá nhân) hoặc ISO/IEC 42001 (quản trị trí tuệ nhân tạo) đang ngày càng được sử dụng phổ biến.
Những yêu cầu pháp luật có liên quan đến ISO/IEC 27001 gồm có: Luật trí tuệ nhân tạo (Số 134/2025/QH15); Luật an toàn thông tin mạng (Số 86/2015/QH13); Luật an ninh mạng (Số 24/2018/QH14); Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thi hành NĐ 85…
ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất để doanh nghiệp có thể chứng minh đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin, quản lý dữ liệu khi thanh tra, đấu thầu, ký kết hợp đồng hoặc làm việc với đối tác.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cũng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí – nâng cao hiệu quả dài hạn - giá trị ứng dụng quan trọng của ISO/IEC 27001: Giảm thiểu thiệt hại do rò rỉ dữ liệu hoặc gián đoạn hệ thống; Hạn chế chi phí xử lý sự cố và khắc phục hậu quả; Tối ưu hóa nguồn lực thông qua quy trình rõ ràng, phân quyền minh bạch.
Doanh nghiệp thay vì phản ứng bị động khi sự cố xảy ra sẽ chuyển sang mô hình quản trị chủ động, kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.
Chứng nhận ISO/IEC 27001 cũng mang nhiều lợi ích và gắn chặt với chiến lược chuyển đổi số của những doanh nghiệp có ứng dụng phần mềm hay AI. Khi triển khai các hệ thống như cloud, ERP, CRM hay nền tảng AI, việc đảm bảo an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để bảo mật dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp như: thông tin nhân sự; thông tin khách hàng; bí mật kinh doanh;công thức điều phối và thiết kế…
Với vai trò đánh giá và cấp chứng nhận độc lập, ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO/IEC 27001 theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính khách quan và giá trị thừa nhận toàn cầu.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế hiện đại, tích hợp NFC, đi 120 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 10 phút trước
GĐXH - Xe máy điện với giá khoảng 15 triệu đồng, tích hợp mở khóa NFC, động cơ 2 kW và quãng đường 120 km/lần sạc.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12 - 17/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 48 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Loại quả đặc sản Tây Bắc xuống phố giá rẻ bèo, tiểu thương đóng túi lớn bán chưa đến 10.000 đồng/kgSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Loại quả này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi có hương vị đặc trưng và có thể chế biến được nhiều món ngon trong những ngày hè nóng bức.
SUV hạng C giá 374 triệu đồng đẹp hoàn hảo, 181 mã lực, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, rẻ như Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C mới của Geely với giá chỉ hơn 370 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu động cơ tăng áp 181 mã lực cùng loạt công nghệ hiện đại, sẵn sàng ‘tạo sức ép’ lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 12 - 17/5/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện tăng đột biếnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Phát hiện kho hàng chứa hơn 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 kho hàng tại phường Nguyệt Viên, phát hiện hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính trên 400 triệu đồng.
VinFast được vinh danh 'Nhà sản xuất xe điện của năm' tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
New Delhi, ngày 11/05/2026 – VinFast được vinh danh với giải thưởng "Nhà sản xuất xe điện của năm" tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận đà phát triển mạnh mẽ của VinFast trên thị trường, danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng và cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại Ấn Độ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 11/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, thị trường bán lẻ giảm nhiệt ngay từ những ngày đầu mùa nắngSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GDXH - Theo ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị sức mua hiện không suy giảm đột ngột, nhưng xu hướng tiêu dùng dè dặt, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và hạn chế những khoản chi mang tính cảm xúc.
Giá xe Honda LEAD giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt thay Vision, Air Blade vì quá rẻGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn và được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.
Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/5/2026 chỉ trong ít phút đầu phiên SJC hai lần điều chỉnh giảm mạnh, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn mất tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước