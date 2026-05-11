Phát hiện kho hàng chứa hơn 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 2 kho hàng trên địa bàn phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa) chứa trữ hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc.

Kho hàng của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng (do bà Nguyễn Thị Hồng là chủ hộ), có địa chỉ tại Phố Yên Vực 2, phường Nguyệt Viên và Kho hàng của Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn (do ông Nguyễn Mạnh Toàn là chủ hộ), có địa chỉ tại Phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 kho hàng tại phường Nguyệt Viên, phát hiện hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính trên 400 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 02 kho đang lưu giữ hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì lợn sống, bì lợn chín và bì lợn thái sợi được bảo quản trong kho lạnh, có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Cơ quan chức năng đã ban hành Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.