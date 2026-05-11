Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, thị trường bán lẻ giảm nhiệt ngay từ những ngày đầu mùa nắng
GDXH - Theo ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị sức mua hiện không suy giảm đột ngột, nhưng xu hướng tiêu dùng dè dặt, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và hạn chế những khoản chi mang tính cảm xúc.
Người mua cần nhiều thời gian cân nhắc hơn
Lượng người ghé thăm các gian hàng tại các trung tâm thương mại vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định đặc biệt vào cuối tuần nhưng tỷ lệ chuyển đổi từ xem sang quyết định mua lại giảm rõ rệt. Người tiêu dùng không còn ra quyết định nhanh như trước mà kéo dài quá trình cân nhắc thử sản phẩm, so sánh giá giữa nhiều cửa hàng, đối chiếu khuyến mãi trên các nền tảng khác nhau, thậm chí trì hoãn mua hàng để chờ thời điểm tốt hơn.
Anh Bùi Gia Long (Hà Nội) chia sẻ thời gian gần đây anh có xu hướng kiểm soát chi tiêu cá nhân chặt chẽ hơn: "Trước lễ thì tâm lý là đi chơi thì phải chi thoải mái nên gần như tiền dành cho du lịch, ăn uống và mua sắm đều tăng lên khá nhiều. Nhưng khi quay lại nhịp làm việc, tôi phải nhìn lại ngân sách cá nhân, đặc biệt là các khoản chi không cố định thì bây giờ tôi thường phải cân nhắc khá lâu. Tôi sẽ so sánh giá giữa nhiều cửa hàng, xem có khuyến mãi không, thậm chí có khi chờ vài ngày nếu không thực sự cần thiết. Không phải là cắt giảm hoàn toàn, nhưng rõ ràng là mình không còn mua theo cảm xúc như trước nữa".
Áp lực từ các khoản chi cố định như tiền nhà, học phí, điện nước khiến nhiều gia đình buộc phải tính toán kỹ hơn khi quyết định chi tiêu những khoản mua sắm ngoài nhu cầu thiết yếu.
Giữ sức mua bằng niềm tin, không chỉ bằng ưu đãi
Trong bối cảnh thu nhập người dân chưa tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, niềm tin tiêu dùng trở thành yếu tố quyết định. Người mua sẵn sàng chi tiền nếu họ tin rằng khoản chi đó hợp lý, bền vững và không tạo áp lực tài chính ngược lại.
Người tiêu dùng hiện nay không chỉ hỏi giá có rẻ không mà còn đặt thêm các câu hỏi ngầm quan trọng hơn rằng sản phẩm có bền không, có dễ phát sinh chi phí sau mua không và nếu không hài lòng thì có được hỗ trợ hay không. Điều này đòi hỏi nhà bán hàng phải kiểm soát chặt hơn chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn đầu vào thay vì chỉ tập trung vào mẫu mã hay giá bán.
Nếu trước đây doanh nghiệp tập trung mạnh vào việc thu hút khách hàng mới thông qua giảm giá thì hiện tại bài toán quan trọng hơn là giữ khách hàng quay lại bằng sự hài lòng sau mua. Trong môi trường tiêu dùng ngày càng minh bạch, người mua hình thành niềm tin dựa trên trải nghiệm thực tế. Chỉ một lần trải nghiệm tiêu cực cũng có thể làm suy giảm đáng kể mức độ sẵn sàng chi tiêu trong tương lai. Ngược lại, trải nghiệm tích cực lặp lại nhiều lần sẽ tạo ra thói quen tiêu dùng bền vững, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào khuyến mãi.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn vào các giá trị thực, chuyển từ trạng thái chi tiêu nhanh theo cảm xúc sang chi tiêu cân nhắc hơn đòi hỏi thị trường cần thích ứng nhanh với xu hướng tiêu dùng mới, tập trung vào các chương trình ưu đãi thực chất, nâng cao trải nghiệm, niềm tin của khách hàng.
Hồng Yến
