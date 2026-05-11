Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 17/5/2026: Khu vực bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 11 - 17/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 17/5/2026 được cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 17/5/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm KDC K1P8, tổ 12, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khu phố Hoa Lan, tổ 12, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 14, 15, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trung tâm đào tạo Dược Tá, tổ 3, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K2P9, tổ 17, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lợi 2, tổ 13, ấp Phước Lợi, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Lưu Văn Liệt, đường 1/5, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên của Chùa Long Thành, ấp Thanh Hưng, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Sạc VinFast - Thanh Đức, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Thầu Vân, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Hoàng An Cửu Long, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Sạc VinFast - Trường An, khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 1 thuộc tổ 11 (phía tay phải hướng từ Cầu Đường Chừa đến Trường Nầm Non 8), phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phạm Thái Bường (hướng từ Cầu Phạm Thái Bường đến ngã tư Đồng Quê) thuộc tổ 22, 23, 24, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phó Cơ Điều (hướng từ Ngã ba Chiều Tím đến Cầu Ông Me, đường Trần Phú) thuộc tổ 12, 13, 14, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thiềng Đức 5, trạm Cầu Kinh Cát, trạm Cầu Kinh Cát, một phần đường 14/9, hẻm 240, tổ 10, tổ 11, Đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thiềng Đức 5, một phần đường 14/9, hẻm 240, tổ 10, tổ 11, Đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thôn Rôn 2, một phần tổ 14+15, ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/05/2026 đến 16:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thôn Rôn 2A, một phần tổ 16 +17 ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/05/2026 đến 13:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phú Long, Phú Hưng, Phú Lợi, Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mương Điều 1, một phần tổ 6,7 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/05/2026 đến 10:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mương Điều 1B, một phần tổ 9,10 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 15/05/2026 đến 11:45:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mương Điều 1A, một phần tổ 11,12 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mương Điều 3, một phần tổ 15 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/05/2026 đến 16:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Vĩnh Thành A, ấp Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Lộc, Tích Quới, Tích Phú, Tích Khánh B, một phần ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc trạm NMN Mỹ Lợi; ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 10:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đại Thọ 5, Đại Thọ 5A thuộc tổ 7, 8 ấp Đại Thọ, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đại Thọ 4, Đại Thọ 4A thuộc tổ 3, 4 ấp Đại Thọ, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 7 thuộc tổ 8,9 ấp 6A, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 16:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 7A thuộc Tổ 13,14 ấp 11, Cái Ngang và tổ 6 ấp 6B, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 16:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ba Gần thuộc Tổ 10 ấp 6B và tổ 12 ấp Phú Sơn C xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/05/2026 đến 16:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2 ấp 2 Hòa Lộc thuộc tổ 8 ấp 2, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 11:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh 2B Tường Lễ thuộc tổ 6, 8, 9 ấp Tường Lễ, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/05/2026 đến 15:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm NT Mỹ Thạnh Trung thuộc tổ 6, 7, ấp Bằng Tăng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 16:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 1A ấp 8 Mỹ Lộc thuộc tổ 7 ấp 8A, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 16:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Yên 1A thuộc một phần tổ 10, 11 ấp Phú Long, một phần tổ 13, 14, 22, 23 ấp Phú Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 1C thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 6, khóm Đông Hoà 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 12:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Tân, Phú Hoà, Phú An, Xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Yên 1 thuộc một phần các tổ ấp Phú Long, một phần các tổ ấp Phú Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Tiến 1 thuộc một phần từ tổ 11 đến tổ 14 và tổ 18, tổ 19 khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 10:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Tiến 2A thuộc một phần từ tổ 14 đến tổ 17 khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/05/2026 đến 12:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Minh 1 thuộc một phần từ tổ 18 đến tổ 20 khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 15:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Yên thuộc một phần tổ 4, 6 ấp Phú Long, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Phước 2B thuộc một phần tổ 2, 3, 9, ấp Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 12:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2A Mỹ Thới 1 thuộc một phần tổ 4, 5, 13 ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B thuộc một phần tổ 3, 4, 7 khóm Đông Bình; Một phần tổ 2, 3 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B2 thuộc một phần tổ 1, 5 khóm Đông Bình; Một phần tổ 1, 3 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình 2 và trạm Nguyễn Hùng Dũng thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 9 khóm Đông An; Một phần từ tổ 8 đến 16 và từ tổ 36 đến tổ 45 khóm Đông Bình A, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 10:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình 4A thuộc một phần từ tổ 8 đến tổ 13 khóm Đông Bình, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/05/2026 đến 12:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Phù Ly 2 thuộc một phần tổ 3 khóm Phù Ly 1; Một phần từ tổ 34 đến tổ 38 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/05/2026 đến 15:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Phù Ly 2A thuộc một phần tổ 11, 34, 38 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/05/2026 đến 16:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B3 thuộc một phần tổ 7 đến tổ 12 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B2A thuộc một phần tổ 4, 6 khóm Đông Bình; Một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B3-1 thuộc một phần từ tổ 9 đến tổ 10 khóm Đông Bình; Một phần tổ 5, tổ 6 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Sâu 3, thuộc tổ 06, 07, ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 5-1 Tân An Luông, thuộc tổ 04, 05, ấp 5, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Trung 1, thuộc tổ 12, 13, ấp Tân Trung, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 16:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Thủ 2, thuộc tổ 5, 6, ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện từ tổ 12 đến tổ 17, ấp Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 19, ấp Phước Ngươn A, Phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 16:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 14, ấp Phước Ngươn B, tổ 17, ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 16:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện kinh doanh thuộc TBA Phà Đình Khao, tổ 17, ấp Bình Thuận 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/05/2026 đến 09:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc TBA Trường THPT Hòa Ninh, tổ 22, ấp Bình Thuận 1, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 15/05/2026 đến 10:45:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc TBA NMN Hòa Ninh 2, tổ 15, ấp Hòa Quí, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/05/2026 đến 11:45:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc TBA NMN An Bình, tổ 10, ấp An Thành, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc TBA Trường mần non An Bình, tổ 18, ấp An Thạnh, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 15/05/2026 đến 15:15:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc TBA Cấp nước Đồng Phú, tổ 7, ấp Phú Thuận 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/05/2026 đến 16:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc tổ 11, 15 và tổ 16 ấp An Phú, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 16:30:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc tổ 25, ấp Phú An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 16:30:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc tổ 25 và tổ 26, ấp Phú An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/05/2026 đến 16:30:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Thới - tổ NDTQ số: 01 - ấp Thuận Thới - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Mỹ Phú thuộc tổ NDTQ số 02, số 03 - ấp Mỹ Phú - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/05/2026 đến 16:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Sơn Lớn 2B, tổ 4 - ấp Cái Sơn Lớn - phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 09:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Sơn Lớn 3B, tổ 12 - ấp Sơn Đông - phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/05/2026 đến 10:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Sơn Lớn 4B, tổ 16 - ấp Sơn Đông - phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/05/2026 đến 11:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trại Gà, tổ 12 - ấp An Hương 1 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/05/2026 đến 14:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khu Dãn Dân 2, tổ 10 - ấp An Hương 1 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/05/2026 đến 15:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn 3A, tổ 11- ấp Cái Cạn - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/05/2026 đến 16:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tám Mậu, tổ 05 - ấp Thanh Hương - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 09:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tám Mậu 1, tổ 11 - ấp An Hưng - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/05/2026 đến 10:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Long 1, tổ 08 - ấp Hòa Long - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/05/2026 đến 11:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Long 1A, tổ 08 - ấp Hòa Long - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Mỹ 3, tổ 03 - ấp Hòa Mỹ 2 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/05/2026 đến 15:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Mỹ 2, tổ 06 - ấp Hòa Mỹ 2 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/05/2026 đến 16:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn, tổ 05 - ấp Cái Cạn - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH LỢI LỘC tổ 3, Ấp Thủy Thuận, Xã Cái Nhum, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:25:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Phước 1, 1A, thuộc tổ 10, ấp Tân Phước; tổ 6, ấpTân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Phước 3, 3A, thuộc tổ 9, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Tân Qui 1, 1A, thuộc tổ 3, ấp Tân Qui, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/05/2026 đến 16:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Qui 3, thuộc tổ 2, ấp Tân Yên, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/05/2026 đến 16:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hậu, thuộc tổ 2, ấp Thành Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 11:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 8, một phần tổ 9, ấp Tân Trung, một phần tổ 2, ấp Tân Phú, một phần tổ 4, ấp Thành Tiến và một phần tổ 5, ấp Tân Hữu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 11:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 10, thuộc tổ 5, ấp Tân Lợi, Mỹ, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/05/2026 đến 16:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kênh 12B, thuộc tổ 7, ấp Tân Yên, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/05/2026 đến 16:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Minh 1, thuộc tổ 2, ấp Tân Minh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: An Khánh, An Thới, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Quí, xã Mỹ Thuận, tỉnh VĨnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 16:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 1, ấp Hòa Thạnh, tổ 1, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện