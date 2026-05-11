Những loại cá rẻ hơn cá hồi, giàu canxi, giàu omega-3, chất béo tốt và vitamin D bán đầy chợ Việt

Giá cá hồi trên thị trường hiện nay

Hiện nay, trên thị trường, cá hồi là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng, nguồn hàng cũng tương đối dồi dào, không hề khó tìm kiếm, tuy nhiên giá bán của loại thực phẩm này luôn trong top cao.

Cụ thể, khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000đ - 450.000 đồng/kg. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000đ/kg. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 - 395.000 đồng/500g. Tuy nhiên giá bán có thể thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.

Những loại cá giàu canxi, rẻ hơn cá hồi, rất dễ mua

Cá hồi nổi tiếng giàu omega-3, chất béo tốt và vitamin D, giúp hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả. Tuy nhiên, trong 100g cá hồi chỉ chứa khoảng 13mg canxi, theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam năm 2017, hàm lượng canxi trong cá hồi thấp hơn nhiều loại cá dân dã khác.

Cá cơm

Đứng đầu là cá cơm với 100g chứa khoảng 200 – 500mg canxi, trong khi giá cá cơm hiện nay tương đối rẻ. Cá cơm tươi hiện nay có giá khoảng từ 20.000-130.000 đồng/kg. Đối với các cơm khô, giá dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/kg tùy loại.

Cá mè

Tiếp theo là cá mè với khoảng 157mg canxi/100g. Đây cũng là loại cá bình dân, tùy thuộc vào địa điểm bán như chợ, siêu thị, thời điểm và kích thước cụ thể của cá mà giá bán của cá mè có sự chênh lệch khác nhau. Tuy nhiên, theo khảo sát, trên thị trường hiện nay, giá cá mè dao động từ 35.000 đến 80.000 đồng/kg.

Ngoài ra, các loại cá như cá trạch, cá lóc, cá nục, cá mòi, cá diếc, cá mối, cá thu hay cá rô phi đều có giá rẻ hơn cá hồi nhưng vẫn cung cấp lượng canxi đáng kể. Vì vậy, các bà nội trợ có thể linh hoạt lựa chọn để vừa đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình, vừa tiết kiệm chi phí.

