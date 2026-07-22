Chuột không dây giá rẻ, pin lâu hay nhiều tính năng: Đâu là lựa chọn phù hợp?

Không còn một công thức chung cho mọi người dùng

Sự phân hóa của thị trường đến từ việc chuột không dây giờ phục vụ rất nhiều ngữ cảnh: học online, làm việc văn phòng, mang theo cùng laptop, dùng trong quán cà phê, thậm chí chơi game. Vì vậy, cùng là chuột không dây, nhưng tiêu chí chọn mua của mỗi người đã khác nhau khá rõ.

Nhóm người dùng phổ thông thường muốn một thiết bị gọn, dễ kết nối, chi phí thấp và dùng ổn định cho các tác vụ cơ bản. Trong khi đó, dân văn phòng lại quan tâm nhiều hơn đến độ êm khi bấm, cảm giác cầm lâu không mỏi và thời lượng pin đủ dài để không phải bận tâm trong quá trình làm việc.

Nhóm giá rẻ vẫn hút khách vì đáp ứng đúng nhu cầu cơ bản

Ở phân khúc dễ tiếp cận, điều người dùng cần thường không quá phức tạp: rê mượt, kết nối nhanh và kích thước vừa tay. Những mẫu nhỏ gọn như Logitech M240 hay Rapoo B2S phù hợp với người dùng laptop, học sinh sinh viên hoặc người cần một phụ kiện dễ mang theo mỗi ngày.

Logitech M240 cho thấy xu hướng người dùng ưu tiên một mẫu chuột nhỏ gọn, dễ mang theo khi học tập và làm việc cùng laptop.

Điểm đáng chú ý là ở nhóm này, khách hàng không nhất thiết đòi hỏi nhiều nút phụ hay thông số cao. Họ ưu tiên trải nghiệm đủ dùng, thao tác quen tay và mức đầu tư hợp lý. Đây cũng là lý do các mẫu cơ bản vẫn giữ sức hút dù thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn cao cấp hơn.

Pin lâu là tiêu chí âm thầm nhưng rất quan trọng

Sau mức giá, thời lượng pin là yếu tố dễ tác động đến quyết định mua nhất. Với người dùng làm việc hằng ngày, một con chuột ổn định trong thời gian dài thường có giá trị thực tế hơn nhiều so với việc thêm vài tính năng ít khi dùng tới.

Các dòng hướng đến sự tiện lợi như chuột Logitech thường được chú ý nhờ thiết kế tối giản, dễ làm quen và tập trung vào trải nghiệm dùng lâu dài. Nhóm khách này thường ưu tiên chuột click êm, kết nối ổn định và hạn chế gián đoạn khi làm việc liên tục.

Logitech Signature M650 phù hợp với nhu cầu làm việc hằng ngày, nơi sự thoải mái khi cầm nắm và tính ổn định được đặt lên trước.

Thực tế cho thấy nhiều người sẵn sàng chi thêm một chút nếu đổi lại là cảm giác yên tâm khi dùng trong thời gian dài. Với dân văn phòng hay người thường xuyên di chuyển, đây là khác biệt đủ lớn để họ bỏ qua những mẫu rẻ hơn nhưng ít tiện dụng hơn.

Nhiều tính năng hơn dành cho người dùng có nhu cầu rõ ràng

Phân khúc thứ ba là nhóm người dùng muốn nhiều hơn một con chuột cơ bản. Họ có thể cần nút phụ để thao tác nhanh, kết nối phù hợp với nhiều thiết bị hoặc cảm biến đáp ứng tốt hơn cho công việc đặc thù và giải trí.

Với người chơi game, lựa chọn thường nghiêng về các mẫu có độ phản hồi tốt và form cầm quen tay. Đây là lúc những dòng như Logitech G304 được nhắc đến nhiều hơn, vì nhu cầu không còn dừng ở việc di chuột chính xác trong tác vụ văn phòng thông thường.

Thiết kế đi kèm đầu thu của Signature M650 cho thấy nhóm chuột không dây đang được người dùng quan tâm hơn ở khả năng kết nối tiện dụng trong thực tế.

Tuy vậy, nhiều tính năng chỉ thật sự đáng tiền khi người dùng biết mình cần gì. Nếu chỉ lướt web, nhập liệu và học tập, một mẫu quá nhiều chức năng đôi khi lại không tạo khác biệt tương xứng với chi phí bỏ ra.

Chọn đúng nhu cầu thực tế sẽ quan trọng hơn chọn theo trào lưu

Nhìn từ thị trường hiện nay, ba hướng chọn mua đang tồn tại song song chứ không loại trừ nhau. Người cần tiết kiệm vẫn có nhiều lựa chọn phù hợp. Người làm việc thường xuyên sẽ ưu tiên sự bền bỉ và pin lâu. Còn nhóm thích trải nghiệm cao hơn sẽ tìm đến các mẫu có thêm tiện ích hoặc thiên về gaming.

Nếu đang cân nhắc mua chuột không dây, người dùng nên bắt đầu từ tần suất sử dụng, thiết bị đang dùng và môi trường làm việc của mình. Chọn đúng nhu cầu ngay từ đầu thường giúp tiết kiệm hơn so với việc mua theo cảm hứng rồi sớm phải đổi sang mẫu khác.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm chuột không dây đang có mức giá khá dễ tiếp cận, từ 75.000 đồng và một số mẫu click êm được giới thiệu giảm đến 48%. Với mặt hàng phụ kiện như chuột máy tính, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn mua hàng chính hãng, có bảo hành rõ ràng và vẫn có thể cân nhắc hỗ trợ trả góp 0% khi chọn thêm các thiết bị công nghệ khác trong cùng đơn hàng.

Doanh nghiệp tự giới thiệu