Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội

Xe máy điện giá 39 triệu đồng như chị em sinh đôi với SH Mode, đi xa 250km/lần sạc, thiết kế hiện đại, cốp chứa đồ 42 lít có nên mua?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện ví như "Honda SH Mode" gây chú ý với phạm vi hoạt động lên tới 250km/lần sạc, động cơ mạnh 6.000W cùng chế độ bảo hành pin và khung xe lên tới 10 năm.
Cạnh tranh SH, xe ga 150cc của Honda giá 72,8 triệu đồng thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầmGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 150cc mới của Honda gây chú ý với phong cách retro châu Âu sang trọng, động cơ mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại.
Xe máy điện giá rẻ chưa đến 19 triệu đồng thiết kế thể thao, động cơ Bosch, phanh đĩa trước có thực sự tốt?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện giá chưa đến 19 triệu đồng gây chú ý với thiết kế thể thao, động cơ Bosch, hệ thống chiếu sáng LED và nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.
Vì sao giá xe Mitsubishi Xpander Cross giảm kỷ lục, rẻ ngang Suzuki XL7?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá xe Mitsubishi Xpander Cross mới nhất đang vô cùng hấp dẫn, được đánh giá là quá rẻ so với trang bị, tiếp tục là một trong những mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất tại thị trường Việt Nam.
Lý do giá xe số 110cc Honda Wave Alpha giảm mạnh ở đại lýGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá xe số 110cc Honda Wave Alpha duy trì giá bán hấp dẫn chỉ từ 19 triệu đồng, mức tiêu thụ xăng "nhỏ giọt" khiến nhiều đối thủ e dè.
Có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường -
GĐXH - Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank là nhóm ngân hàng được nhiều khách hàng lựa chọn gửi tiền, vậy với 1 tỷ đồng mỗi tháng người gửi sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi?
Tiện ích ngang SH, xe ga 125cc giá chỉ 29 triệu đồng có sàn để chân rộng, đi 100km/2,18 lít xăng, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu kích thước thon gọn nhưng lại mang trong mình không gian chở đồ rộng rãi tiệm cận phân khúc 150cc.
Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu khi giá thế giới tăng trở lại?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, trước đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' trượt giá người giữ đô dễ 'nóng ruột'Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 21/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tương tự cỡ Kia Seltos, SUV 5 chỗ giá 285 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ ngang cỡ Hyundai Creta và Kia Seltos vừa chính thức ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 285 triệu đồng.