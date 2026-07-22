Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội

Không cho con gái 500 triệu mở tiệm, tôi lại tặng con trai mua nhà và chưa bao giờ thấy mình sai GĐXH - Khi con gái ngỏ ý vay hơn 500 triệu đồng để mở tiệm làm móng, tôi từ chối. Không lâu sau, tôi chủ động đưa đúng số tiền đó cho con trai mua nhà.

Sai lầm khiến nhiều cặp vợ chồng mua nhà xong lại mất ngủ suốt 20 năm GĐXH - Vay tiền mua nhà là quyết định tài chính lớn nhất của nhiều người trong cuộc đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng tính toán kỹ khả năng trả nợ trước khi đặt bút ký hợp đồng vay.