Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội

Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Đó là câu trả lời mà một người đi mua nhà nhận được từ nhân viên môi giới. Khi đọc đến dòng chia sẻ ấy trên mạng xã hội, tôi đã khựng lại vài giây.

Có 5 tỷ thì đừng nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội - Ảnh 1.Không cho con gái 500 triệu mở tiệm, tôi lại tặng con trai mua nhà và chưa bao giờ thấy mình sai

GĐXH - Khi con gái ngỏ ý vay hơn 500 triệu đồng để mở tiệm làm móng, tôi từ chối. Không lâu sau, tôi chủ động đưa đúng số tiền đó cho con trai mua nhà.

Có 5 tỷ thì đừng nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội - Ảnh 2.Sai lầm khiến nhiều cặp vợ chồng mua nhà xong lại mất ngủ suốt 20 năm

GĐXH - Vay tiền mua nhà là quyết định tài chính lớn nhất của nhiều người trong cuộc đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng tính toán kỹ khả năng trả nợ trước khi đặt bút ký hợp đồng vay.

Có 5 tỷ thì đừng nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội - Ảnh 3.Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà, giờ tôi chỉ ước mình chưa từng ký hợp đồng

GĐXH - Chỉ sau 2 năm, áp lực tài chính khiến tôi nhiều lần hối hận và rút ra những bài học đắt giá trước khi xuống tiền mua nhà.

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