Tỷ giá USD hôm nay 22/7: Đồng tiền chủ chốt USD, EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã tăng giảm thế nào?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã tăng 0,24%, hiện ở mức 101,19 điểm.

Tỷ giá tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR giảm giảm 0,11%, xuống còn 1,1402 USD, đồng bảng Anh giảm 0,39%, xuống còn 1,3376 USD; còn so đồng yên Nhật, USD tgiảm 0,41%, xuống còn 163,14 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 101,19 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do đi ngang. Yên Nhật và đồng EUR có xu hướng giảm.

Đồng USD tăng phiên thứ tư liên tiếp do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ kéo dài và củng cố kỳ vọng Fed duy trì lập trường thận trọng. Thị trường cũng nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới. Trong khi đó, EUR, bảng Anh, đô la Canada và đặc biệt là yên Nhật đồng loạt suy yếu, với đồng yên giảm xuống trên ngưỡng 163 yên/USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986, giữa lúc giới đầu tư tiếp tục chờ đợi khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 22/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở vùng 25.260 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.047 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.473 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 22/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 22/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 22/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đã tăng tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,110-26,520 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng 33 đồng chiều mua vào và tăng 23 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.084-26.523 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,140-26,520 đồng/USD, đã tăng 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 22/7/2026, khảo sát lúc 09h23 ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.289 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.389 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 22/7, biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,253.20-30,795.38 đồng/EUR, gần như ổn định so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.479-30.789 đồng/EUR, đã tăng 2 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,507-30,939 đồng/EUR, giữ nguyên giá mua vào so với phiên trước và giảm 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 22/07/2026 khảo sát lúc 09h30 hiện đang được mua vào là 29.941 và bán ra là 30.041 đồng, không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay đã giảm so với giá của ngày hôm qua, ở mức 155.77-166.51 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 156,41-156,41 đồng/JPY, đã giảm 46 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên đã giảm 48 đồng chiều mua vào và giảm 50 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 156.94-166.7 đồng/JPY.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối cho thấy tỷ giá USD vẫn đang duy trì trạng thái ổn định với biên độ dao động hẹp. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh có sự phục hồi nhẹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, trong khi tại thị trường trong nước, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại đi ngang so với phiên trước, cho thấy nhu cầu giao dịch chưa tăng mạnh và tâm lý đầu cơ vẫn khá thận trọng. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái chờ đợi khi giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây tiếp tục được xem là những yếu tố có khả năng chi phối xu hướng của đồng USD trong thời gian tới, đặc biệt nếu kỳ vọng về lãi suất hoặc rủi ro địa chính trị có sự thay đổi đáng kể.

Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' trượt giá người giữ đô dễ 'nóng ruột' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 21/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.