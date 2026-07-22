Nguyên nhân MPV 7 chỗ Suzuki XL7 giảm giá sốc, rẻ hơn cả Toyota Vios

Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Attrage thấp kỷ lục, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.

MPV 7 chỗ Suzuki XL7 giảm giá sốc

Suzuki XL7 đang ưu đãi lớn.

MPV 7 chỗ Suzuki XL7 Hybrid đang phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản tùy chọn màu sắc. Giá niêm yết cụ thể như sau:Phiên bản 1 tông màu: 599.900.000 VNĐ; Phiên bản 2 tông màu: 607.900.000 VNĐ

Hiện khách hàng mua xe Suzuki XL7 2026 sẽ nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm trị giá 65 triệu đồng. Sau ưu đãi, người dùng mua xe Suzuki XL7 chỉ phải bỏ ra 494 triệu đồng, đồng nghĩa rẻ hơn cả Toyota Vios 1.5G CVT (Số tự động) có giá 545.000.000 và Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp có giá 569.000.000 đ.

Có thể thấy, phân khúc MPV 7 chỗ ở Việt Nam ngày càng trở nên chật chội khi hàng loạt những mẫu xe mới ra mắt. Trong khi đó, những xe vốn đã có từ lâu hiện nay lại ít có sự nâng cấp, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường.

Suzuki XL7 là một trong những cái tên như vậy khi kiểu dáng hiện nay đã xuất hiện từ năm 2020 mà chưa có sự nâng cấp. Điều này khiến người dùng không còn mặn mà với chiếc xe 7 chỗ đến từ Nhật Bản.

Doanh số 995 xe bán ra kể từ đầu năm đã nói lên tất cả khi Suzuki XL7 đang phải chật vật đếm từng xe bán ra trên thị trường trước sự vượt trội của VinFast Limo Green, VF MPV 7, Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Những lý do trên khiến hãng xe Nhật Bản phải tung ra chương trình ưu đãi lớn tháng 7/2026 cho MPV 7 chỗ Suzuki XL7.

Giá MPV 7 chỗ Suzuki XL7 và các đối thủ

Suzuki XL7 giá bán từ 599,9 triệu đồng

Toyota Veloz Cross giá bán từ 658 triệu đồng

Mitsubishi Xpander Cross giá bán từ 670 triệu đồng

Đánh giá MPV 7 chỗ Suzuki XL7

Suzuki XL7 sở hữu ngoại hình theo phong cách MPV lai CUV

Khi chọn Suzuki XL7, người dùng sẽ được trải nghiệm chiếc xe 7 chỗ rộng rãi hơn nhưng thiết kế tương đối trung tính.

Suzuki XL7 sở hữu ngoại hình theo phong cách MPV lai CUV khá cổ điển. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 (mm), khoảng sáng gầm xe 200 mm. Xe được trang bị đèn pha LED, mâm 17 inch, đèn hậu LED.

Nội thất với điểm nhấn trên XL7 đến từ màn hình trung tâm 10 inch, 3 hàng ghế thoải mái nhưng chất liệu da pha nỉ.

Suzuki XL7 dùng máy xăng 1.5L kết hợp hệ thống Mill-hybrid cho công suất 103 mã lực, 138 Nm mô-men xoắn, cụm pin lithium-ion nhỏ giúp hỗ trợ tăng tốc. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.



