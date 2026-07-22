Đẳng cấp ngang Toyota Highlander, SUV hạng sang giá 709 triệu đồng chạy hybrid sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ hiện đại

SUV hạng sang chạy hybrid sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ hiện đại

HS6 PHEV 152 Smart Edition 2026.

Phân khúc SUV cỡ lớn tại Trung Quốc vừa có thêm lựa chọn mới khi Hongqi chính thức giới thiệu HS6 PHEV 152 Smart Edition 2026.

Điểm nổi bật nhất trên Hongqi HS6 PHEV nằm ở hệ thống truyền động plug-in hybrid (PHEV). Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp với một mô-tơ điện. Trong đó, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 150 mã lực, còn mô-tơ điện đạt 228 mã lực.

Theo công bố của hãng, mẫu SUV hạng sang này chỉ tiêu thụ 2,86 lít xăng/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 205 km/h, mang đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Đây cũng là lợi thế giúp Hongqi HS6 PHEV tăng sức cạnh tranh trước những mẫu SUV như Toyota Highlander.

Bộ pin dung lượng 23 kWh cho phép xe vận hành thuần điện tối đa 152 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.580 km, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài mà không cần sạc pin thường xuyên. Đây là thông số đáng chú ý đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho những hành trình xa.

Điểm nổi bật nhất trên Hongqi HS6 PHEV nằm ở hệ thống truyền động plug-in hybrid (PHEV).

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, Hongqi còn đầu tư mạnh vào không gian nội thất. Khoang cabin được thiết kế theo phong cách hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng hình chữ nhật, vô-lăng ba chấu phối hai tông màu và màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch độ phân giải 2,5K.

Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P, hứa hẹn mang đến khả năng xử lý nhanh và trải nghiệm mượt mà trong quá trình sử dụng. Với những trang bị này, Hongqi HS6 PHEV hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV tiện nghi để phục vụ gia đình, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Highlander ở khía cạnh không gian và công nghệ.

Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P

Hàng ghế sau cũng được đầu tư với nhiều tiện ích cao cấp. Xe sở hữu ghế chỉnh điện, tủ lạnh dung tích lớn cùng hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Mẫu SUV này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.925 x 1.970 x 1.740 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.925 mm, mang đến không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Khoang hành lý có dung tích 503 lít và có thể mở rộng lên 1.977 lít khi gập hàng ghế sau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các gia đình đông thành viên. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Hongqi HS6 PHEV trở thành lựa chọn đáng cân nhắc bên cạnh Toyota Highlander.

Giá SUV hạng sang PHEV 152 Smart Edition 2026

SUV hạng sang PHEV 152 Smart Edition 2026 giá bán 182.800 Nhân dân tệ (khoảng 709 triệu đồng). Việc đưa ra mức giá chỉ khoảng 709 triệu đồng nhưng vẫn trang bị hệ thống truyền động plug-in hybrid, phạm vi hoạt động lên tới 1.580 km cùng nhiều tiện nghi cao cấp giúp Hongqi HS6 PHEV tạo lợi thế đáng kể trên thị trường nội địa Trung Quốc. Trong bối cảnh nhu cầu đối với SUV sử dụng công nghệ điện hóa ngày càng tăng, mẫu xe mới của Hongqi hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Highlander và nhiều mẫu SUV gia đình khác trong cùng phân khúc.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.