Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 26/7/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 22 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 22 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 22 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu, Chế Lan Viên thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Hòn Giồ thuộc một phần xã Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phú Lâm 1 thuộc một phần đường Trần Quý Cáp phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Chợ Bia Đài thuộc một phần đường Trương văn Ly phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Ngư Ông, Hàn Thuyên thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/07/2026 đến 06:45:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Trần Phú, Bà Triệu thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyền Đình Chiểu đoạn từ ngã ba Thiện Nghiệp đến dốc Mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Ngư Ông, Hàn Thuyên thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh, Tiến, Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, Thôn Hiệp Đức 1, 2; Thôn Hà Thủy 1,2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Song Thanh 1- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Thị Tám thuộc thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/07/2026 đến 09:45:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Công ty TNHH Gỗ Hưng Tín thuộc thôn Sùng Nhơn 2 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:15:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Công ty TNHH Thái Sơn SP thuộc thôn Sùng Nhơn 2 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/07/2026 đến 12:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Công ty TNHH MTV Hùng Hào Bình Thuận thuộc thôn Sùng Nhơn 2 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/07/2026 đến 15:15:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trần Quốc Hải thuộc thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng HKD Nguyễn Hữu Long thuộc thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 14:45:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng HKD Nguyễn Tuấn Anh thuộc thôn Sùng Nhơn 3 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 7, 11, 12, 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 07:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Thôn Suối Bang - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 3 - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Sôngg Phan - xã Tân Lập - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 12:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Thuận - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lương Định Của - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Cường, thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trương Vĩnh Ký, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Phan Văn Kỳ, đường Trần Bình Trọng, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 26/7/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Minh, Xã Hàm Thuận, một phần Thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Đaguri, Xã La Dạ, Lâm Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Phước Thiện Xuân, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Dân, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 22/07/2026 đến 07:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/07/2026 đến 10:45:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Kê Gà, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tà Mon, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Qúy, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tiến Hưng, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước xã Tân Thành, một phần thôn Lập Nghĩa xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Một phần thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hoà Thuận, xã Bắc Bình, tinh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn 1, xã Sông Lũy , tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Phan Hiệp - xã Bắc Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lương Nam , một phần thôn Lương Bắc , một phần thôn Lương Trung , một phần thôn Lương Đông , xã Lương Sơn , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hải Lạc, Hải Thủy, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lương Bắc-xã Lương Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Phan Tiến, xã Sông Lũy , tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, Thái Thành, Cảnh Diễn-xã Hồng Thái; Thôn Bình Liêm, Phan Hiệp, Chợ Lầu 1, Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 10:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, Thái Thành, Cảnh Diễn-xã Hồng Thái; Thôn Bình Liêm, Phan Hiệp, Chợ Lầu 1, Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hòa; Thôn Thái Thành, Thái An, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái ( Thôn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện Thôn Đức Bình 2, Thôn Đồng Kho 1, 2, 3, Huy Khiêm 1, 2, La Ngâu và một phần Thôn Đức Bình 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA Bơm Đức Phú thuộc xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Hưng và một phần Thôn Trà Cụ - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Bình Minh - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Thôn Gia Huynh, Kinh Tế, Bà Tá, Sông Dinh, Suối Mơ - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng; Thôn Chăm, Tân Thành - xã Tánh Linh và một phần Thôn Trà Cụ, Lạc Tánh - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 26/7/2026.