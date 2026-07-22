Xe máy điện giá 39 triệu đồng như chị em sinh đôi với SH Mode, đi xa 250km/lần sạc, thiết kế hiện đại, cốp chứa đồ 42 lít có nên mua?

Xe máy điện Honda UC3 sản xuất tại Việt Nam giá có rẻ? GĐXH - Xe máy điện Honda UC3 được dự kiến sản xuất tại Việt Nam ngay từ tháng 9 tới.

Xe máy điện giống hệt SH Mode, đi xa 250km/lần sạc, thiết kế hiện đại, cốp chứa đồ 42 lít

Xe máy điện MOVE TARGET S





Xe máy điện MOVE TARGET S được định vị ở phân khúc xe tay ga điện tầm trung với mức giá 39 triệu đồng. Mẫu xe nổi bật nhờ bộ pin LFP dung lượng lớn, quãng đường di chuyển lên tới 250 km sau mỗi lần sạc, động cơ công suất tối đa 6.000 W cùng nhiều trang bị hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày cũng như những hành trình dài hơn trong đô thị.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, MOVE TARGET S còn sở hữu thiết kế hiện đại, cốp chứa đồ lớn và chính sách bảo hành dài hạn, tạo thêm sức cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện tại Việt Nam.

Xe máy điện MOVE TARGET S sở hữu thiết kế hiện đại, cốp chứa đồ 42 lít

MOVE TARGET S được phát triển theo phong cách xe tay ga với ngoại hình khỏe khoắn và các đường nét hiện đại. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.930 x 665 x 1.110 mm, phù hợp với việc di chuyển trong khu vực đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian ngồi tương đối thoải mái.

Chiều cao yên ở mức 790 mm, phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt Nam. Trong khi đó, trọng lượng xe khoảng 120 kg (đã bao gồm pin), giúp xe duy trì sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Một trong những điểm nổi bật của MOVE TARGET S là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 42 lít. Không gian này đủ sức chứa mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED trên toàn bộ các vị trí, góp phần nâng cao khả năng quan sát vào ban đêm đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng.

Bộ vành hợp kim nhôm kích thước 14 inch kết hợp lốp trước 90/90-14 và lốp sau 110/80-14 mang lại diện mạo thể thao hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông.

Hệ thống giảm xóc gồm phuộc thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo phía sau nhằm tăng khả năng hấp thụ dao động khi đi qua các đoạn đường gồ ghề hoặc gờ giảm tốc.

MOVE TARGET S cũng được trang bị hai phương thức mở khóa gồm khóa cơ truyền thống và thẻ từ, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng. Xe hiện được phân phối với bốn màu sắc gồm Trắng, Đen, Xám và Nâu đồng.

Động cơ 6.000 W, phạm vi hoạt động lên tới 250 km

Điểm đáng chú ý nhất trên xe máy điện MOVE TARGET S nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng mô-tơ Hub Motor với công suất định danh 3.000 W và công suất cực đại lên tới 6.000 W.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, mẫu xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 85 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong thành phố cũng như trên các tuyến đường liên huyện hoặc ngoại ô.

Mô-men xoắn định danh đạt 34 Nm giúp xe có khả năng tăng tốc khá nhanh và duy trì lực kéo ổn định khi chở hai người hoặc leo dốc.

Nguồn điện được cung cấp từ bộ pin LFP dung lượng 4,3 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 250 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện lý tưởng.

Thời gian sạc đầy pin từ 0% đến 100% vào khoảng 5–6 giờ thông qua bộ sạc công suất 803 W đi kèm theo xe.

Khối pin có trọng lượng khoảng 30 kg và sử dụng công nghệ pin LFP, dòng pin được đánh giá cao về tuổi thọ, khả năng chịu nhiệt và mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Về an toàn, MOVE TARGET S được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau nhằm tăng khả năng kiểm soát khi giảm tốc hoặc phanh gấp.

Khung xe được sản xuất tại nhà máy MOVE Việt Nam, đồng thời hãng áp dụng chính sách bảo hành khá dài với khung sườn và pin lên tới 10 năm. Động cơ và bộ điều khiển (IC) được bảo hành trong thời gian 1 năm.

Giá xe máy điện MOVE TARGET S

Trong tầm giá 39 triệu đồng, MOVE TARGET S tham gia phân khúc đang có nhiều đối thủ đáng chú ý đến từ VinFast, Yadea, Dat Bike hay Honda.

Lợi thế của mẫu xe nằm ở phạm vi hoạt động dài, động cơ mạnh, cốp chứa đồ lớn cùng chế độ bảo hành kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, quãng đường 250 km được công bố là trong điều kiện vận hành lý tưởng và có thể thay đổi tùy theo tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông cũng như thói quen điều khiển của người sử dụng.

Nhìn chung, xe máy điện MOVE TARGET S phù hợp với những khách hàng cần một mẫu xe điện có khả năng di chuyển quãng đường dài, tốc độ cao hơn nhóm xe phổ thông và chi phí sử dụng thấp. Động cơ công suất tối đa 6.000 W, pin LFP 4,3 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 250 km cùng cốp 42 lít là những điểm nhấn giúp mẫu xe tạo dấu ấn trong phân khúc xe máy điện tầm trung tại Việt Nam.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.