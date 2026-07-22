Khai thuế như nào khi có nhiều nhà cho thuê tại các tỉnh thành
GĐXH - Từ 2026, cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau cần phải nắm rõ cách tính và kê khai thuế mới áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà, bất động sản để đảm bảo quyền lợi của mình.
6 bước khai thuế khi có nhiều nhà cho thuê ở các địa phương khác nhau
Nguyên nhân MPV 7 chỗ Suzuki XL7 giảm giá sốc, rẻ hơn cả Toyota ViosGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV 7 chỗ Suzuki XL7 hiện chỉ hơn 500 triệu đồng, rẻ hơn cả sedan hạng B Toyota Vios, Hyundai Accent.
Có 400 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng nào hưởng lãi tới 9,2%/năm kỳ hạn 12 tháng?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm điều kiện thường kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng đang ở mức 9,2%.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 26/7/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng, lên 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tại Doji tăng tới 1,3 triệu đồng, chạm 147,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 22 - 26/7/2026: Sẽ cúp điện liên tục nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Đẳng cấp ngang Toyota Highlander, SUV hạng sang giá 709 triệu đồng chạy hybrid sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ hiện đạiGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng sang giá rẻ chỉ 709 triệu đồng, sở hữu hệ thống truyền động plug-in hybrid tiêu thụ chỉ 2,86 lít xăng/100 km, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Toyota Highlander nhờ không gian rộng rãi cùng loạt công nghệ hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay 22/7: Đồng tiền chủ chốt USD, EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã tăng giảm thế nào?Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 22/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà NộiGiá cả thị trường -
GĐXH - Đó là câu trả lời mà một người đi mua nhà nhận được từ nhân viên môi giới. Khi đọc đến dòng chia sẻ ấy trên mạng xã hội, tôi đã khựng lại vài giây.
Xe máy điện giá 39 triệu đồng như chị em sinh đôi với SH Mode, đi xa 250km/lần sạc, thiết kế hiện đại, cốp chứa đồ 42 lít có nên mua?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện ví như "Honda SH Mode" gây chú ý với phạm vi hoạt động lên tới 250km/lần sạc, động cơ mạnh 6.000W cùng chế độ bảo hành pin và khung xe lên tới 10 năm.
Cạnh tranh SH, xe ga 150cc của Honda giá 72,8 triệu đồng thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầmGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 150cc mới của Honda gây chú ý với phong cách retro châu Âu sang trọng, động cơ mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại.