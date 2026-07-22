Khai thuế như nào khi có nhiều nhà cho thuê tại các tỉnh thành

Thứ tư, 13:00 22/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Từ 2026, cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau cần phải nắm rõ cách tính và kê khai thuế mới áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà, bất động sản để đảm bảo quyền lợi của mình.

6 bước khai thuế khi có nhiều nhà cho thuê ở các địa phương khác nhau

Khai thuế như nào khi có nhà cho thuê tại nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

Cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau chỉ cần khai trên 1 hồ sơ thuế.

Khai thuế như nào khi có nhiều nhà cho thuê tại các tỉnh thành - Ảnh 2.Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt

GĐXH - Kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng quy định không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Cục Thuế đã đưa ra 5 lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần nắm rõ để kê khai chính xác, tránh sai sót dẫn đến truy thu, xử phạt hoặc ảnh hưởng đến quá trình quyết toán thuế.

Khai thuế như nào khi có nhiều nhà cho thuê tại các tỉnh thành - Ảnh 3.5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

GĐXH - Hiện nay, chỉ với 5 bước đơn giản, thông qua ứng dụng Etax Mobile người dân có thể kịp thời phát hiện các sai lệch về nguồn thu nhập và kịp thời phản ánh trực tuyến đến cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cũng khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN của mình từ năm 2021 đến nay để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

 

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