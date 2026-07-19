Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Triệt phá trung tâm điều hành đường dây lừa đảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, sau nhiều ngày theo dõi, xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động trên phạm vi cả nước. Trong đó, trung tâm điều hành của đường dây được xác định đặt tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Các đối tượng xây dựng vỏ bọc là doanh nghiệp công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp; thành lập nhiều công ty cổ phần về công nghệ và đầu tư, phát triển mô hình kinh doanh đa cấp nhiều tầng nhằm tạo lòng tin. Đồng thời, chúng tự tạo giá trị ảo cho "đồng tiền số CVX", quảng bá khả năng tăng giá gấp 10, thậm chí 100 lần để dụ dỗ người dân góp vốn.

Một số đối tượng liên quan đến đường dây vụ án - (ảnh CATN).

Bằng thủ đoạn này, hơn 3.000 người trên cả nước đã trở thành bị hại với tổng số tiền đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Nhiều người còn vay lãi số tiền lớn với hy vọng thu lợi nhuận như các đối tượng cam kết.

Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số thuộc hệ sinh thái Canvanex dưới hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX".

Các đối tượng quảng bá dự án sử dụng công nghệ Blockchain hiện đại, cam kết mang lại giá trị lâu dài và lợi nhuận rất cao, từ đó thu hút đông đảo người dân trên cả nước tham gia đầu tư.

Lực lượng công an khám xét trụ sở làm việc của các đối tượng tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng - (ảnh CATN).

Riêng tại Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty thành viên, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo quy mô lớn để lôi kéo người tham gia; trong đó có hội nghị với hơn 700 người tham dự.

Với khẩu hiệu "Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu", các đối tượng bán nhiều gói đầu tư cổ phần số, hứa hẹn sau 365 ngày sẽ mang lại lợi nhuận gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần vốn ban đầu và có thể tạo nguồn thu bền vững cho nhiều thế hệ.

Tin tưởng vào những lời quảng bá này, nhiều người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã dồn toàn bộ tiền tích lũy, thậm chí vay thêm tiền để đầu tư.

Một bị hại tại phường Phan Đình Phùng cho biết: "Nhà sáng lập nói tất cả những ai từng mất tiền ở các sàn khác thì về đây sẽ lấy lại được hết. Họ cam kết sau một năm sẽ được rút tiền nên tôi đầu tư gần 2 tỷ đồng vào các gói vàng, bạc, đồng. Đến nay đã hơn một năm nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào".

Các đối tượng thường xuyên tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quy mô lớn để thu hút nhà đầu tư - (ảnh CATN).

Xác lập chuyên án đấu tranh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn bằng cổ phần số trên website id.canvanex.com.

Trước tình hình đó, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án 326C để đấu tranh.

Đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng có trình độ, hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều lớp vỏ bọc doanh nghiệp và công nghệ để che giấu hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước - (ảnh CATN).

Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ban chuyên án đã thành lập nhiều tổ công tác, đồng loạt xác minh, triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố; thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Qua điều tra xác định, đây thực chất là một "sàn" đầu tư bất hợp pháp. Toàn bộ dòng tiền sau khi huy động được đều được chuyển đổi qua tiền số, luân chuyển qua nhiều ví điện tử và tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc trước khi quy đổi thành tiền Việt Nam.

Thu giữ 66 máy tính, 14 tỷ đồng và nhiều tài sản

Cơ quan điều tra xác định Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây. Hiếu thành lập 4 doanh nghiệp để tạo vỏ bọc, trực tiếp giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhằm huy động vốn trái phép thông qua "đồng tiền số CVX".

Đối tượng Nguyễn Văn Thương - (ảnh CATN).

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Tại trung tâm điều hành ở phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính, trong đó có hệ thống máy chủ (server) vận hành "sàn" CANVANEX, 2 ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan.

Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu vốn đầu tư nên đã xây dựng dự án CANVANEX, tạo phần mềm ID.CANVANEX để bán các gói cổ phần số dưới dạng tiền điện tử, quảng bá lợi nhuận cao nhằm thu hút dòng tiền. Số tiền huy động được được sử dụng để mua sắm tài sản, đầu tư cơ sở vật chất, bất động sản và phục vụ mục đích cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Các "leader" được hưởng hoa hồng từ việc lôi kéo nhà đầu tư mới tham gia, tạo thành mạng lưới phát triển trên phạm vi cả nước.

Đối tượng Lê Trung Hiếu - (ảnh CATN).

Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống, cho biết: “Ai là Leader thì được nhận cố định 10%. Khi giới thiệu được F1 và F1 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%; khi F1 giới thiệu được F2 và F2 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%, F1 được nhận 10%. Cứ như vậy, các F sẽ được nhận hoa hồng khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được công ty trích từ lợi nhuận để tri ân các thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận”.



Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định hơn 3.000 người đã đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố thêm 3 bị can về tội "Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

