Khởi tố 2 giáo viên ở Quảng Trị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) cùng là giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Khởi tố 2 giáo viên ở Quảng Trị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) nơi xảy ra tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 10/7, xuất hiện trang mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung bài đăng, người phản ánh cho rằng, tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có "con trai của thầy hiệu trưởng". Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt người đọc và chia sẻ.

Ngay sau khi xuất hiện nội dung trên mạng xã hội, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 2 giáo viên ở Quảng Trị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 2.Hiệu trưởng ở Quảng Trị nói gì về phản ánh tiêu cực điểm thi tại trường?

GĐXH - Liên quan nội dung tố cáo tiêu cực tại Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), Hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về phản ánh nghi vấn tiêu cực được cho là xảy ra ở điểm thi tại trường này.

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