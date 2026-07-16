Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Ngày 16/7/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh vụ việc một xe ô tô 7 chỗ có hành vi không nhường đường cho xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 15/7/2026 trên tuyến đường từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang).

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Hưng, lái xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang cũ), đang điều khiển xe chuyển tuyến cho một nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Khi lưu thông trên Quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc), xe cấp cứu gặp một ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23A-093.XX chạy phía trước nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ, không nhường đường.

Mặc dù Quốc lộ 4C là tuyến đường có nhiều đèo dốc, mặt đường hẹp, lái xe cứu thương đã liên tục bấm còi và phát tín hiệu ưu tiên để xin vượt nhưng tài xế xe 7 chỗ không giảm tốc độ hoặc có động thái nhường đường trong suốt một quãng đường dài.

Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa, mặt đường trơn trượt khiến xe cấp cứu không thể vượt lên trong điều kiện an toàn nếu phương tiện phía trước không chủ động nhường đường. Trong quá trình di chuyển, nam bệnh nhân nguy kịch trên xe dù đã được các nhân viên y tế liên tục thực hiện thông khí nhân tạo để duy trì sự sống nhưng không qua khỏi và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bức xúc trước sự việc, lái xe cứu thương đã cắt trích hình ảnh từ camera hành trình và đăng tải lên mạng xã hội, phản ánh hành vi của tài xế xe mang biển kiểm soát 23A-093.XX. Trong đoạn video, người này nói: "Tôi đã bấm còi xin đường không biết bao nhiêu lần rồi mà ông không nhường cho tôi đi. Bệnh nhân thì đang bóp bóng can thiệp, giờ đã tử vong rồi".

Tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C ở Tuyên Quang.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục xác minh danh tính người điều khiển xe ô tô 23A-093.XX để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với phóng viên, TS.LS Đặng Văn Cường, Giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi cho biết, theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh là xe được quyền ưu tiên và được phép phát tín hiệu ưu tiên để các phương tiện khác nhường đường.

Theo luật sư Cường, trường hợp xe cứu thương đang chở người bệnh đi cấp cứu, đã phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên theo đúng quy định mà phương tiện phía trước vẫn cố tình không giảm tốc độ, không đi sát về bên phải hoặc có hành vi cản trở khiến xe cứu thương không thể vượt lên thì người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định về nhường đường cho xe ưu tiên.

Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định các loại xe được quyền ưu tiên gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; và đoàn xe có CSGT dẫn đường. Khi các phương tiện này phát tín hiệu ưu tiên theo quy định thì người tham gia giao thông phải chấp hành việc nhường đường.

Việc nhường đường không chỉ là dừng xe mà người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, quan sát phía sau và hai bên, bật tín hiệu chuyển hướng khi cần thiết, đi sát về bên phải theo chiều lưu thông hoặc dừng sát lề đường bên phải ở vị trí an toàn; không tăng tốc, không chạy song song, không cản trở hoặc tranh vượt xe ưu tiên. Tại các nút giao có đèn tín hiệu, khi xe ưu tiên phát tín hiệu làm nhiệm vụ, các phương tiện cũng phải tạo khoảng trống để xe ưu tiên đi qua nếu điều kiện an toàn cho phép.

TS.LS Đặng Văn Cường, giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, trên thực tế, tại những tuyến đường miền núi có nhiều khúc cua, mặt đường hẹp như Quốc lộ 4C, việc vượt xe có thể gặp khó khăn khách quan. Do đó, cơ quan chức năng sẽ phải xác minh toàn diện điều kiện mặt đường, khoảng cách, khả năng nhường đường của phương tiện phía trước cũng như việc xe cứu thương có phát tín hiệu ưu tiên đúng quy định hay không.

Nếu có đủ điều kiện để nhường đường nhưng người điều khiển ô tô vẫn cố tình không nhường hoặc có hành vi cản trở xe cứu thương đang làm nhiệm vụ thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

"Trong trường hợp hành vi không nhường đường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn làm người bệnh trên xe cứu thương tử vong hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tài sản và cơ quan điều tra xác định có mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi vi phạm với hậu quả xảy ra thì người điều khiển phương tiện không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt thấp nhất từ 1 năm đến 5 năm tù; trường hợp thuộc khung tăng nặng có thể bị phạt từ 3 năm đến 10 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả thực tế" - luật sư Cường phân tích.

Cũng theo luật sư, đối với vụ việc tại Tuyên Quang, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh. Việc xử lý sẽ căn cứ vào dữ liệu camera, clip ghi hình, lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác để xác định người điều khiển ô tô phía trước có đủ điều kiện để nhường đường nhưng cố tình không thực hiện hay không.

Nếu kết quả điều tra xác định có hành vi cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên và hành vi này có quan hệ nhân quả trực tiếp với hậu quả xảy ra thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông về trách nhiệm nhường đường cho xe ưu tiên, bởi trong nhiều trường hợp, chỉ một hành động chậm trễ cũng có thể làm mất đi cơ hội cứu sống người bệnh.









