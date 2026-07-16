Từ cuộc kiểm tra nhà trọ, ‘tú bà’ môi giới bán dâm cho khách sa lưới

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH - Phát hiện hai cô gái lạ mặt lưu trú bất minh tại nhà trọ, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, bắt giữ kẻ đứng sau môi giới bán dâm.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 12/5, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn (Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Từ cuộc kiểm tra nhà trọ, ‘tú bà’ môi giới bán dâm cho khách sa lưới - Ảnh 1.

Đối tượng Vi Thị Dựa.

Qua đấu tranh khai thác, hai người này khai nhận đến địa bàn từ cuối tháng 4/2026 để bán dâm, khách mua dâm do Vi Thị Dựa (SN 1991, trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu. Sau khi được triệu tập làm việc, Vi Thị Dựa thừa nhận hành vi môi giới mại dâm. 

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm".

Từ cuộc kiểm tra nhà trọ, ‘tú bà’ môi giới bán dâm cho khách sa lưới - Ảnh 2.Bắt "tú bà" môi giới bán dâm giá 6 triệu đồng/lượt

GiadinhNet - Tại cơ quan công an, Hiền thừa nhận đã giới thiệu cho khách qua đêm với gái bán dâm với giá 6 triệu đồng/lượt, chưa kể phí môi giới là 2 triệu.

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