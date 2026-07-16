Từ cuộc kiểm tra nhà trọ, ‘tú bà’ môi giới bán dâm cho khách sa lưới

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 12/5, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn (Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Vi Thị Dựa.

Qua đấu tranh khai thác, hai người này khai nhận đến địa bàn từ cuối tháng 4/2026 để bán dâm, khách mua dâm do Vi Thị Dựa (SN 1991, trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu. Sau khi được triệu tập làm việc, Vi Thị Dựa thừa nhận hành vi môi giới mại dâm.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm".