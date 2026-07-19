Hà Nội: Kẻ trộm xe máy 'sa lưới' sau vụ va chạm giao thông trên đường Khuất Duy Tiến

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 19/7, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Trịnh Quốc Tuấn làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển.

Vào thời điểm này, Tổ công tác nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội về một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô xảy ra trước cửa số nhà 120 đường Khuất Duy Tiến. Ngay lập tức, Thiếu tá Đỗ Trường Giang được cử trực tiếp đến hiện trường để giải quyết sự cố, phân luồng tránh ùn tắc.

Đối tượng Đỗ Huy Lâm và tang vật liên quan. Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ việc liên quan đến xe ô tô tải mang BKS 18H-059.xx do anh Đỗ Thành L (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển và một chiếc xe máy không gắn biển kiểm soát do Đỗ Huy Lâm (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cầm lái.

Quá trình kiểm tra giấy tờ và phương tiện để giải quyết tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra kỹ phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện bên trong cốp chiếc xe máy không biển số này đang cất giấu một biển kiểm soát mang số 29H2-233.xx. Đấu tranh tại chỗ, Lâm khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp chiếc xe máy vào sáng cùng ngày trên địa bàn TP Hà Nội.

Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường Thanh Xuân để tiếp tục xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được chủ sở hữu chiếc xe máy, đồng thời làm rõ địa điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thuộc địa bàn phường Định Công. Ngay trong chiều cùng ngày, Công an phường Thanh Xuân đã mời chủ phương tiện đến làm việc.

Hiện Công an phường Thanh Xuân đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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