Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

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L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sau thời gian dài hoạt động tại Philippines và Campuchia, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến đã về Việt Nam để tiếp tục hoạt động phạm tội.

Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng các đồng phạm đã thiết lập một mạng lưới điều hành phân tán, đặt "sào huyệt" rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam như: Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu/tháng - Ảnh 1.

Đối tượng cầm đầu đường dây tại Việt Nam - Đinh Đức Phụng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức này đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website để quản lý, thu hút, lôi kéo số lượng lớn con bạc.

Theo nguồn từ VTC News, mức lương trả cho nhân sự dao động từ 1.600 USD đến 4.000 USD/tháng (khoảng 40-100 triệu đồng), một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mã hóa.

Nhóm đối tượng phân chia vai trò cực kỳ chặt chẽ, từ bộ phận quản trị hệ thống, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật cho đến chăm sóc người chơi. Để bảo mật thông tin cá nhân, các đối tượng sử dụng biệt danh bằng tên người nước ngoài và chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội được mã hóa bảo mật cao, khiến quá trình xác minh nhân thân và phân hóa vai trò của cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu/tháng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng về cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh. Ảnh: CACC

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng một "hệ sinh thái" khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá, các trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá, tiếp thị nhằm lôi kéo người chơi tham gia.

Khác với phương thức ghi nợ truyền thống, hệ thống này yêu cầu người tham gia nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian, đồng thời tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến như tài xỉu, ba cây để tối đa hóa lợi nhuận.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tên miền, máy chủ ảo đặt tại nước ngoài, sử dụng các phương thức thanh toán ẩn danh và cài đặt chế độ tự động xóa sạch dữ liệu giao dịch trên hệ thống theo từng ngày, thậm chí sau những khoảng thời gian rất ngắn.

Chính vì các đối tượng sở hữu trình độ công nghệ cao, để thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an đã phải mật phục nhiều ngày liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố trong điều kiện tuyệt đối bí mật.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu/tháng - Ảnh 3.

12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, đêm ngày 13/7, các mũi trinh sát đã đồng loạt ra quân, bắt giữ thành công 12 đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến do Đinh Đức Phụng cầm đầu, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Theo cơ quan Công an, sự nguy hiểm của đường dây này là khả năng tiếp cận người chơi quá dễ dàng khi bất kỳ ai sở hữu điện thoại thông minh đều có thể sa chân vào vũng lầy cờ bạc, dẫn đến những hệ lụy nhức nhối như tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay rửa tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng - Ảnh 4.Bắt giữ 13 đối tượng ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội sử dụng hơn 60 tỷ đồng để cá độ bóng đá

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng - Ảnh 5.Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

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