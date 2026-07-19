Bắt giữ Dũng 'Mắm' - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm") – đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm khi y đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên).

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Đức Dũng (tức Dũng Mắm, SN 1981, thường trú tại thôn Dương Hồng Thủy, xã Bắc Thái Ninh) khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn thôn Thụy Châu (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).

Bắt giữ Dũng 'Mắm' - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Dũng “Mắm” bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang ẩn náu tại khu nhà trọ.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 2 gói chất bột màu trắng Dũng khai là ma túy đá.

Bắt giữ Dũng 'Mắm' - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên - Ảnh 2.

Tang vật cơ quan chức năng thu được. Ảnh: CACC

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự, thể hiện tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng truy nã nguy hiểm, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân.

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