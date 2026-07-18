Từ cái 'gài chân' nhau trên sân khấu đám cưới đến tội danh giết người

Tối 29/4, tại một đám cưới ở thôn Thái Lâm, xã Tân Ninh, trong lúc cùng nhiều thanh niên nhảy trên sân khấu, Nguyễn Xuân Định (SN 1993, trú tại thôn Thái Lâm) và Lê Đình Thủy (SN 1997, trú tại thôn Thái Lộc), cùng trú tại xã Tân Ninh, Thanh Hóa xảy ra va chạm do gài chân nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, Thủy túm cổ áo, đẩy Định xuống khỏi sân khấu.

Thay vì kiềm chế, bỏ qua mâu thuẫn, khoảng 3 phút sau, Định vào nhà lấy một con dao dài hơn 33 cm quay trở lại sân khấu chém một nhát vào vùng thái dương trái của Thủy.

Thủy bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu, phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân bị vỡ xương vòm sọ, tụ máu ngoài màng cứng, tổn thương nhu mô não, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48%.

Đối tượng Nguyễn Xuân Định bị bắt giữ sau vụ việc.

Được biết, đây không phải lần đầu Định vi phạm pháp luật. Trước đó, Định có 4 tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, trong một vụ án trước đây, Định từng dùng dao chém người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, thể hiện lối hành xử côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng, sức khỏe của người khác.



Vụ việc là lời cảnh báo sâu sắc về hậu quả khôn lường của bạo lực, khi một phút thiếu kiềm chế có thể khiến nạn nhân mang thương tật suốt đời, còn người gây án phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Để phòng ngừa những bi kịch tương tự, nhất là tại các sự kiện đông người và có sử dụng rượu bia như đám cưới hay lễ hội, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tự giác, biết bình tĩnh nhường nhịn và tuyệt đối không dùng hung khí giải quyết xích mích.

Bên cạnh đó, gia đình và ban tổ chức cần chủ động giám sát, hạn chế tình trạng quá chén và kịp thời can ngăn mâu thuẫn, đồng thời người dân cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu gây rối để cùng chung tay giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng.