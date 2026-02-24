Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan
GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.
Phòng ngừa nguy cơ suy thận: Vì sao phải uống đủ nước?
Theo ThS.BS. Phạm Thị Mộng Đào, Trưởng khoa Thận Nhân tạo – Bệnh viện Gia An 115, vào mùa lạnh hoặc khi làm việc trong môi trường điều hòa, nhiều người lầm tưởng nhu cầu nước giảm nên uống ít hơn. Thực tế, cơ thể vẫn mất nước liên tục qua hô hấp, da và nước tiểu. Nếu nước cung cấp không đủ sẽ là nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thận nếu kéo dài.
Khi lượng nước nạp vào không đủ, thể tích tuần hoàn giảm khiến máu cô đặc, lưu lượng máu tới thận giảm. Thận buộc phải tăng tái hấp thu nước để duy trì huyết áp và cân bằng nội môi, khiến nước tiểu đậm đặc và số lượng ít hơn, đây là cơ chế trực tiếp làm chức năng lọc của thận suy yếu và góp phần thúc đẩy suy thận.
Tình trạng này kéo dài khiến thận phải hoạt động với áp lực cao, làm tăng nguy cơ suy thận dù người bệnh không có cảm giác khát rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.
Thiếu nước kéo dài làm có làm tăng nguy cơ suy thận?
Khi uống ít nước, nước tiểu cô đặc làm tăng nồng độ các khoáng chất như canxi, oxalat, axit uric và phosphate, đây là cơ chế trực tiếp thúc đẩy hình thành sỏi thận, đồng thời làm tăng nguy cơ suy thận nếu tình trạng này lặp lại kéo dài.
Bên cạnh đó, giảm tưới máu thận kéo dài có thể khiến mức lọc cầu thận suy giảm. Trên xét nghiệm lâm sàng, tình trạng này thể hiện qua creatinin máu tăng và eGFR giảm — những chỉ dấu sớm cảnh báo nguy cơ suy thận tiến triển.
Ngoài ra, lượng nước tiểu ít làm giảm khả năng “rửa trôi” vi khuẩn trong đường tiết niệu, khiến nhiễm trùng tiết niệu dễ tái diễn, từ đó gây tổn thương nhu mô thận và tiến triển thành suy thận mạn nếu không được kiểm soát kịp thời.
Với người cao tuổi, người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc bệnh thận mạn, thiếu nước còn có thể khởi phát suy thận cấp trên nền bệnh sẵn có, khiến chức năng thận suy giảm nhanh và khó hồi phục hơn.
Uống bao nhiêu nước mỗi ngày để ngừa nguy cơ suy thận?
Theo ThS.BS. Phạm Thị Mộng Đào, với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng nước khuyến cáo trung bình khoảng 30-35 ml/kg cân nặng/ngày (tương đương 1,8-2,5 lít/ngày), kể cả khi không thấy khát.
Người có tiền sử sỏi thận thường cần uống nhiều hơn để duy trì lượng nước tiểu đạt từ 2-2,5 lít/ngày.
Nguyên tắc uống nước để phòng nguy cơ suy thận
- Uống đều trong ngày, chia nhỏ từng ngụm, không đợi khát mới uống và không dồn nhiều nước vào buổi tối.
- Ưu tiên nước lọc ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng; hạn chế nước ngọt, đồ uống nhiều đường, trà đặc hoặc cà phê quá nhiều vì có thể làm tăng bài niệu nhưng không bù đủ nước cho cơ thể.
- Quan sát màu nước tiểu: vàng nhạt là đạt, vàng sậm là dấu hiệu cần tăng lượng nước uống.
Riêng với người mắc bệnh thận mạn, lượng nước cần được cá thể hóa theo mức lọc cầu thận, tình trạng phù và huyết áp, do đó nên tuân thủ tư vấn của bác sĩ điều trị, không tự ý uống quá nhiều.
