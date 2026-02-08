Nam tài xế 50 tuổi suy gan, suy thận cấp vì 1 món ăn bình dân nhiều người Việt hay dùng
GĐXH - Một trường hợp vừa được các bác sĩ cảnh báo đang thu hút nhiều sự chú ý khi một nam tài xế 50 tuổi phải nhập viện trong tình trạng tổn thương gan và suy thận cấp sau thời gian dài sử dụng một món ăn dân dã, quen thuộc với nhiều gia đình.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen tiết kiệm thực phẩm nhưng bảo quản sai cách.
Suýt mất mạng vì tiếc một gói muối vừng để lâu
Theo thông tin từ bác sĩ điều trị tại Đài Loan (Trung Quốc), bệnh nhân là tài xế taxi, không có tiền sử bệnh gan mạn tính, cũng không mắc viêm gan virus hay gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, ông có thói quen ăn muối vừng gần như mỗi bữa cơm.
Thời gian gần đây, người đàn ông xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, ngứa toàn thân và nước tiểu chuyển sang màu nâu sẫm. Khi nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng đột biến, chức năng thận suy giảm nhanh chóng.
Sau khi khai thác kỹ thói quen ăn uống, gia đình cho biết bệnh nhân đã sử dụng một gói muối vừng làm từ nhiều tháng trước. Dù gói muối vừng đã có dấu hiệu vón cục và mùi lạ, ông vẫn tiếc của nên tiếp tục ăn.
Các bác sĩ nhận định, chính thói quen này có thể là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc, dẫn đến tổn thương gan và thận.
Độc tố aflatoxin – “kẻ thù thầm lặng” trong thực phẩm khô
Theo các chuyên gia y tế, muối vừng, bột đậu phộng hay các loại hạt nghiền nhỏ nếu bảo quản không đúng cách rất dễ bị nhiễm aflatoxin – độc tố do nấm mốc Aspergillus flavus sinh ra. Đây là chất độc đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư gan và nhiều tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.
Điểm đáng lo ngại là khi thực phẩm được nghiền nhỏ, diện tích tiếp xúc với không khí và độ ẩm tăng lên, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển nhanh hơn. Trong khi đó, bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó nhận biết thực phẩm đã bị nhiễm độc, vì đôi khi chỉ biểu hiện bằng hiện tượng vón cục hoặc mùi nhẹ.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, khác với hạt nguyên có thể nhìn thấy dấu hiệu mốc rõ ràng, các loại bột hoặc muối vừng nhiễm nấm mốc gần như không thể phát hiện nếu chỉ quan sát bên ngoài.
Thói quen tiết kiệm có thể khiến chi phí chữa bệnh tăng gấp nhiều lần
Nhiều người có tâm lý tiếc thực phẩm, đặc biệt là các món tự làm, nên thường cố sử dụng khi thấy thực phẩm chưa hỏng rõ ràng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc sử dụng thực phẩm có dấu hiệu biến chất có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến suy gan, suy thận hoặc ung thư nếu tích tụ độc tố trong thời gian dài.
Các chuyên gia cho biết chi phí điều trị các bệnh liên quan đến gan thận thường rất cao, đặc biệt khi phải chạy thận hoặc điều trị dài hạn. So với khoản tiền tiết kiệm nhỏ khi giữ lại thực phẩm cũ, rủi ro sức khỏe là điều không thể đánh đổi.
Những nguyên tắc đơn giản giúp bảo vệ gan và thận
Từ trường hợp trên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân nên thay đổi một số thói quen trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
Trước hết, chỉ nên chế biến hoặc mua lượng thực phẩm vừa đủ sử dụng trong thời gian ngắn. Với các món như muối vừng, tốt nhất nên dùng hết trong khoảng 1–2 tuần.
Thứ hai, cần loại bỏ ngay thực phẩm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như vón cục, đổi màu, mùi lạ hoặc ẩm mốc. Việc bỏ đi thực phẩm kém chất lượng là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.
Ngoài ra, thực phẩm khô cần được bảo quản trong hộp kín, để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và độ ẩm cao – những yếu tố khiến nấm mốc phát triển nhanh.
Bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ những thói quen nhỏ
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, chăm sóc gan thận không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng hay biện pháp đắt tiền. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống an toàn, không sử dụng thực phẩm để lâu hoặc quá hạn, đã có thể giảm đáng kể nguy cơ bệnh tật.
Trường hợp của người đàn ông 50 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng rằng những món ăn quen thuộc, tưởng chừng vô hại, vẫn có thể trở thành mối nguy nếu không được bảo quản đúng cách. Đôi khi, quyết định bỏ đi một món ăn kém chất lượng không phải là lãng phí, mà chính là cách bảo vệ sức khỏe và tính mạng của cả gia đình.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Chuyên gia nhắc nhở thực phẩm 'quen mặt' ngày Tết: Bày ra là vơi nhanh nhất bàn tiệc nhưng phải coi chừngBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Cứ mỗi dịp Tết đến, bánh phồng tôm lại phủ sóng khắp mâm cỗ, bàn tiệc từ thành thị đến nông thôn. Giòn rụm, béo thơm, ăn hoài không chán, nhưng ít ai ngờ món ăn vặt tưởng chừng “nhẹ tênh” này lại tiềm ẩn nguy cơ gây tăng cân, béo phì nếu dùng quá đà. Vậy bánh phồng tôm chứa những gì và vì sao bác sĩ khuyên nên ăn chừng mực trong ngày Tết?
Loại nước là 'vua phá gan, thận' rất mạnh, ngon đến mấy cũng nên bỏ sớmSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng phía sau ly đồ uống tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng.
Bé trai 10 tuổi đột quỵ sau khi chơi cầu lông, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua ở trẻSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Từ cảm giác mệt mỏi, đau đầu gối khi chơi cầu lông, bé trai nhanh chóng rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người do đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp.
Cả gia đình 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Câu chuyện đau lòng cảnh báo những thói quen tiết kiệm tưởng vô hạiSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Một gia đình ba người lần lượt phát hiện mắc ung thư tụy chỉ trong thời gian ngắn đã khiến nhiều người giật mình nhìn lại thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là lời chia sẻ đầy day dứt của người mẹ: “Tôi nghĩ mình đang chăm lo tốt cho gia đình, không ngờ lại có thể gây hại cho họ”.
Người đàn ông ở Quảng Ninh bị nhồi máu cơ tim cấp từ dấu hiệu đau ngực phổ biếnSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhận nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành, nguy cơ tử vong rất cao.
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyênBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.
Tế bào ung thư 'thích' gì trong cơ thể bạn? người Việt hiểu đúng để phòng ngừa và điều trị hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu đúng bản chất, tốc độ lan rộng của tế bào ung thư sẽ giúp mỗi người chủ động phát hiện sớm, điều trị kịp thời và phòng bệnh hiệu quả.
Bác sĩ tiết lộ phần bị vứt bỏ của bắp ngô lại có lợi cho thận, nhiều người không biết mà bỏ phíBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Râu ngô thường bị coi là phần thừa khi chế biến bắp ngô, nhưng ít ai biết đây lại là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nếu sử dụng đúng cách, râu ngô có thể hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện các vấn đề đường tiết niệu và sỏi thận, tuy nhiên không phải ai cũng nên dùng tùy tiện.
8 thói quen đơn giản giúp bạn trẻ lâu hơn tuổi thậtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi tác chỉ là những con số, nhưng diện mạo và tinh thần lại là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có những người dù đã bước sang tuổi xế chiều vẫn toát lên vẻ trẻ trung, linh hoạt và đầy sức sống? Câu trả lời không nằm ở những liệu trình làm đẹp đắt đỏ, mà nằm ở 8 thói quen sinh hoạt và tu dưỡng nội tâm "tinh túy" dưới đây.
8 thói quen đơn giản giúp bạn trẻ lâu hơn tuổi thậtSống khỏe
GĐXH - Tuổi tác chỉ là những con số, nhưng diện mạo và tinh thần lại là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có những người dù đã bước sang tuổi xế chiều vẫn toát lên vẻ trẻ trung, linh hoạt và đầy sức sống? Câu trả lời không nằm ở những liệu trình làm đẹp đắt đỏ, mà nằm ở 8 thói quen sinh hoạt và tu dưỡng nội tâm "tinh túy" dưới đây.