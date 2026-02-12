Mới nhất
Viêm tụy cấp sau trận nhậu tất niên: Người đàn ông 48 tuổi nguy kịch vì suy thận cấp, mỡ máu tăng vọt

Thứ năm, 10:00 12/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Viêm tụy cấp có thể xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu ăn uống quá đà trong dịp lễ Tết.

Viêm tụy cấp có thể khởi phát chỉ sau vài ngày ăn uống, rượu bia quá mức. Trường hợp người đàn ông 48 tuổi tại TP.HCM phải nhập ICU, thay huyết tương và lọc máu liên tục sau chuỗi nhậu tất niên là lời cảnh báo rõ ràng về biến chứng nguy hiểm của bệnh lý này.

Viêm tụy, suy thận cấp sau những bữa nhậu tất niên

Ông Tiến (48 tuổi, TP.HCM) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn ói liên tục, mệt lả.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước nhập viện, ông liên tục tham gia các buổi liên hoan tất niên, gần như ngày nào cũng uống rượu bia. Thực đơn chủ yếu gồm các món giàu đạm và chất béo như nội tạng động vật, đồ chiên rán, hải sản, đặc biệt là hàu.

Ban đầu, cơn đau bụng chỉ âm ỉ nhưng nhanh chóng tăng dần, kèm theo nôn nhiều, không ăn uống được. Khi cơn đau trở nên dữ dội và kéo dài, người bệnh mới được đưa đến bệnh viện.

Viêm tụy cấp sau trận nhậu tất niên: Người đàn ông 48 tuổi nguy kịch vì suy thận cấp, mỡ máu tăng vọt - Ảnh 1.

Túi màu vàng đục chứa mỡ máu (triglycerid) được lọc ra từ máu của bệnh nhân viêm tụy cấp. Ảnh: BVCC

BS.CKI Dương Phạm Văn Thanh, khoa Cấp cứu, cho biết qua thăm khám và khai thác bệnh sử, bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng viêm tụy cấp và chỉ định xét nghiệm máu cùng chụp CT scan bụng.

Kết quả cho thấy: Men tụy trong máu: 729 U/L (cao gấp hơn 12 lần bình thường); Triglycerid máu: 81,7 mmol/L (cao gấp 48 lần mức bình thường dưới 1,7 mmol/L)

Hình ảnh CT:  Tụy phù nề, hoại tử, viêm lan rộng quanh tụy. 

Người bệnh được chẩn đoán viêm tụy cấp hoại tử do tăng triglycerid máu trên nền béo phì và đái tháo đường type 2.

Theo bác sĩ, việc uống rượu bia liên tục kết hợp ăn nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo trong thời gian ngắn có thể gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu nghiêm trọng, làm triglycerid tăng đột ngột, từ đó kích hoạt phản ứng viêm dữ dội tại tụy.

Diễn tiến nặng: Suy thận cấp, phải thay huyết tương và lọc máu

Tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển nặng. Người bệnh bụng chướng căng, xuất hiện suy thận cấp, lượng nước tiểu giảm, các chỉ số viêm tăng cao và phải chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Ê-kíp điều trị quyết định thay huyết tương nhằm loại bỏ nhanh lượng triglycerid quá cao trong máu. Huyết tương tách ra có màu vàng đục, phản ánh tình trạng rối loạn mỡ máu nghiêm trọng.

Sau can thiệp, triglycerid giảm từ 81,7 mmol/L xuống còn khoảng 5,1 mmol/L, giúp hạn chế tổn thương tụy tiếp diễn. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải lọc máu liên tục nhiều ngày để hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát phản ứng viêm toàn thân.

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng dần cải thiện: bụng bớt chướng, có nước tiểu trở lại, cơn đau giảm. Người bệnh sau đó được chuyển sang khoa Nội Tiêu hóa để tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện.

Viêm tụy cấp sau trận nhậu tất niên: Người đàn ông 48 tuổi nguy kịch vì suy thận cấp, mỡ máu tăng vọt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Viêm tụy cấp nguy hiểm như thế nào?

Theo BS.CKI Đinh Tuấn Vinh, khoa ICU, viêm tụy cấp là bệnh lý nguy hiểm với diễn tiến khó lường. Đây là tình trạng tuyến tụy bị viêm đột ngột, xảy ra khi các men tiêu hóa của tụy không được bài tiết đúng đường để tiêu hóa thức ăn mà tự kích hoạt ngay trong nhu mô tụy. Khi cơ chế này bị rối loạn, các men tụy trở thành tác nhân tự phá hủy mô tụy, gây đau bụng dữ dội, phản ứng viêm toàn thân và hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Ở Việt Nam, nguyên nhân viêm tụy thường gặp nhất là sỏi mật, tiếp theo là rượu bia và tăng triglycerid máu. Những người có sẵn các yếu tố nguy cơ như béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, nếu uống rượu bia liên tục và ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm, chất béo trong các dịp liên hoan, nguy cơ viêm tụy cấp tăng lên rõ rệt, thậm chí chỉ sau vài ngày.

Bác sĩ Vinh cho biết các trường hợp viêm tụy cấp nặng có thể phải lọc máu, thở máy, phải phẫu thuật nếu xuất hiện biến chứng chảy máu hoặc nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí tử vong. Nguy hiểm hơn, viêm tụy cấp tái diễn nhiều lần có thể tiến triển thành viêm tụy mạn, khiến tụy mất dần chức năng tiêu hóa và nội tiết, dẫn đến kém hấp thu, suy dinh dưỡng và đái tháo đường phải điều trị insulin suốt đời.

Khuyến cáo phòng ngừa viêm tụy cấp dịp lễ Tết

Các bác sĩ khuyến cáo:

- Hạn chế rượu bia, đặc biệt khi đã có rối loạn mỡ máu hoặc đái tháo đường.

- Không ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, nội tạng, đồ chiên rán trong thời gian ngắn.

- Kiểm soát tốt cân nặng, đường huyết và mỡ máu.

- Khám sức khỏe định kỳ nếu có yếu tố nguy cơ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, nôn nhiều, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Viêm tụy cấp không chỉ là "đau bụng do ăn uống quá đà" mà có thể là tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm, đặc biệt trong mùa lễ Tết – thời điểm rượu bia và tiệc tùng gia tăng.

Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

GĐXH - Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và sinh hoạt đảo lộn khiến mỡ máu tăng gấp 47 lần bình thường khiến nam sinh phải nhập viện gấp vì suy thận cấp.

Người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì viêm tụy cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì viêm tụy cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đường

Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đường

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Thời điểm tốt nhất để ăn bữa sáng nếu bạn bị cholesterol cao

Thời điểm tốt nhất để ăn bữa sáng nếu bạn bị cholesterol cao

Sống khỏe - 3 giờ trước

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng và giúp bạn không bị đói mà còn có thể giúp kiểm soát mức cholesterol.

Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Dù đến khám vì viêm dạ dày – trào ngược thực quản, một người đàn ông 67 tuổi bất ngờ được phát hiện ung thư phổi nhờ chỉ số CEA tăng rất cao.

Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ triệu chứng tê bàn tay râm ran kéo dài, người phụ nữ bất ngờ được chẩn đoán mắc hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ, nguy cơ gây đột quỵ và thuyên tắc huyết khối nếu không phát hiện sớm.

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

Sống khỏe - 22 giờ trước

Trứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều chị em bước sang tuổi trung niên thường ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng thanh mảnh ngày nào bỗng chốc trở nên "đồ sộ", dù chế độ ăn vẫn không hề thay đổi. Tại sao mỡ lại "ưu ái" vùng bụng và lưng đến thế?

Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp

Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.

Đột quỵ rất "sợ" 7 điều này: Đại học Y Harvard chỉ cách có được tất cả

Đột quỵ rất "sợ" 7 điều này: Đại học Y Harvard chỉ cách có được tất cả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đột quỵ không còn là căn bệnh “trời kêu ai nấy dạ”. Theo Đại học Y Harvard, nhiều nguy cơ có thể kiểm soát nếu thay đổi lối sống đúng cách.

Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và sinh hoạt đảo lộn khiến mỡ máu tăng gấp 47 lần bình thường khiến nam sinh phải nhập viện gấp vì suy thận cấp.

Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Sống khỏe

GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.

Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên

Sống khỏe

Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên

Sống khỏe
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

Bệnh thường gặp

5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

Bệnh thường gặp
Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Sống khỏe

Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Sống khỏe
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ

Bệnh thường gặp

Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ

Bệnh thường gặp

