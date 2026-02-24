Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mắc ung thư nhưng chủ quan vì nghĩ rối loạn tiền mãn kinh

Chị Thuận (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long) là thành viên thứ hai trong gia đình mắc ung thư. Cách đây 8 năm, em gái chị từng điều trị khỏi bệnh tương tự.

Hai tháng trước, chị xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo rỉ rả. Nghĩ mình đang trong giai đoạn tiền mãn kinh nên chị không đi khám. Khi lượng máu ra nhiều hơn, kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, choáng váng và mất ngủ, chị mới đến TP.HCM thăm khám chuyên sâu.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả chụp MRI ghi nhận khối u khoảng 3 cm, khu trú trong tử cung, chưa lan rộng. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung.

Bác sĩ Tấn khám cho cho chị Thuận trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Phát hiện sớm, tiên lượng điều trị cao

Do có tiền sử gia đình mắc ung thư, bác sĩ chỉ định làm thêm xét nghiệm hóa mô miễn dịch và xét nghiệm đột biến gen để phân nhóm nguy cơ.

Kết quả cho thấy tế bào ung thư không thuộc nhóm tiến triển nhanh. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm nên tiên lượng điều trị khả quan, tỷ lệ chữa khỏi cao.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa Ung bướu, Gây mê hồi sức và Tim mạch do có hở van ba lá nhẹ. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt tử cung, hai buồng trứng và nạo hạch chậu hai bên nhằm loại bỏ triệt để khối u, giảm nguy cơ tái phát.

Trong ca mổ, êkíp kiểm soát chặt chẽ mạch máu và mô xung quanh, tiến hành cắt toàn bộ tử cung và hai buồng trứng, đồng thời nạo hạch chậu hai bên.

Để giảm đau sau mổ, bác sĩ áp dụng kỹ thuật gây tê vùng bụng dưới hướng dẫn siêu âm. Hình ảnh siêu âm hiển thị trực tiếp giúp xác định chính xác vị trí tiêm thuốc tê giữa hai lớp cơ, tăng hiệu quả giảm đau và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục nhanh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân tỉnh táo và vận động nhẹ ngay ngày hôm sau, xuất viện vào ngày thứ hai sau mổ.

Ảnh minh họa.

Ung thư nội mạc tử cung dễ nhầm với rối loạn nội tiết

Ung thư nội mạc tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm, với tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể trên 90%.

Dấu hiệu thường gặp nhất là ra huyết âm đạo bất thường sau mãn kinh hoặc rong kinh kéo dài. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ nhầm lẫn triệu chứng này với rối loạn nội tiết, tiền mãn kinh nên chậm trễ thăm khám, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn.

Theo bác sĩ Tấn, trước đây nhiều cơ sở y tế chưa thực hiện hóa mô miễn dịch nên khó xác định đột biến gen di truyền và phân nhóm nguy cơ chính xác, từ đó ảnh hưởng đến quyết định điều trị bổ trợ sau mổ.

Nhờ tiến bộ y học, chị Thuận được xét nghiệm và xác định có đột biến gen liên quan đến ung thư di truyền. Với tiền căn gia đình có người mắc bệnh, bác sĩ khuyến cáo các chị em ruột nên tầm soát sớm bằng xét nghiệm di truyền.

Nếu phát hiện mang gen đột biến, người bệnh sẽ được tư vấn biện pháp dự phòng phù hợp, trong đó có thể cân nhắc phẫu thuật cắt tử cung và hai buồng trứng để giảm nguy cơ ung thư.

Ung thư nọi mạc tử cung: Cảnh báo nguy cơ từ hội chứng Lynch

Bác sĩ Tấn cho biết, một số đột biến gen liên quan đến hội chứng Lynch – nhóm bệnh lý làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư đại trực tràng, dạ dày, tụy…

Do đó, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao nên khám định kỳ, tầm soát sớm để tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu.

Chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ sau mãn kinh nếu có ra máu âm đạo – dù lượng ít – cũng cần đi khám ngay. Việc điều trị triệt căn ở giai đoạn sớm giúp giảm nguy cơ tái phát và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Thông điệp quan trọng: Đừng chủ quan với tình trạng rong kinh kéo dài hay ra huyết sau mãn kinh. Một lần thăm khám sớm có thể quyết định cơ hội điều trị thành công bệnh ung thư.