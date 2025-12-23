Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?

7 lý do khiến cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe

Không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, cải bó xôi còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Việc bổ sung cải bó xôi đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, xương khớp và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến loại rau xanh này được khuyên nên ăn thường xuyên? Video trong bài viết này sẽ giải đáp cho câu hỏi.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

