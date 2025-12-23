Mới nhất
Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?

Thứ ba, 19:18 23/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau “nên ăn thường xuyên”?

7 lý do khiến cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe

Không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, cải bó xôi còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Việc bổ sung cải bó xôi đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, xương khớp và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến loại rau xanh này được khuyên nên ăn thường xuyên? Video trong bài viết này sẽ giải đáp cho câu hỏi.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngàyMất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.

7 lý do cải bó xôi được chuyên gia đánh giá cao về mặt sức khỏe - Ảnh 1.Những ai hay bị đầy bụng thì 'né' ngay 4 loại đồ uống này

GĐXH - Đầy bụng, chướng hơi không chỉ do ăn uống quá nhiều mà còn đến từ thói quen chọn đồ uống hằng ngày. Một số loại đồ uống tưởng vô hại nhưng lại có thể khiến tình trạng khó tiêu nặng hơn. Video trong bài này sẽ chỉ ra 4 loại đồ uống bạn nên tránh khi bị đầy bụng để hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Tin liên quan

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

Nước ép nha đam: Tưởng lành tính nhưng không phải ai cũng dùng được

Nước ép nha đam: Tưởng lành tính nhưng không phải ai cũng dùng được

Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh

Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh

Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầu

Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.

Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biết

Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biết

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.

Trẻ bị rôm sảy: Nguyên nhân và cách chăm sóc bé tại nhà

Trẻ bị rôm sảy: Nguyên nhân và cách chăm sóc bé tại nhà

Sống khỏe - 10 giờ trước

Rôm sảy là tình trạng da liễu rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Dù không nguy hiểm, nhưng rôm sảy khiến bé ngứa ngáy, khó chịu, quấy khóc và thậm chí mất ngủ.

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người nhận ra mỡ bụng ngày càng “cứng đầu” dù vẫn duy trì thói quen tập luyện. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chìa khóa không chỉ nằm ở phòng tập mà còn bắt đầu ngay từ bữa sáng. Những thực đơn giàu protein, nếu lựa chọn đúng cách, có thể giúp no lâu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn theo thời gian.

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Hiểu đúng để phòng bệnh từ trong bữa cơm nhà bạn

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Hiểu đúng để phòng bệnh từ trong bữa cơm nhà bạn

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn nhiều đường không trực tiếp khiến tế bào ung thư phát triển, nhưng có thể dẫn đến thừa cân, béo phì, đái tháo đường – yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Gan là cơ quan âm thầm làm việc suốt ngày đêm để lọc độc tố và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài. Vậy đâu là những thực phẩm được khuyến nghị?

Cô gái 22 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não, từng xuất hiện dấu hiệu này nhưng đã bỏ qua

Cô gái 22 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não, từng xuất hiện dấu hiệu này nhưng đã bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cô gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do đột quỵ xuất huyết não. Đáng chú ý, trước đó cô phát hiện mắc dị dạng mạch máu não nhưng chưa điều trị.

Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Kiểm tra sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tình cờ phát hiện u thần kinh nội tiết đại tràng, dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường.

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư

Sống khỏe

GĐXH - Tế bào ung thư trong cơ thể sẽ tiến triển rất nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Sống khỏe
Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Sống khỏe
Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Bệnh thường gặp
Chuyên gia chỉ rõ món ăn 'đắt khách' khi thời tiết chuyển lạnh không phải ai cũng nên ăn

Chuyên gia chỉ rõ món ăn 'đắt khách' khi thời tiết chuyển lạnh không phải ai cũng nên ăn

Sống khỏe

Xã hội
